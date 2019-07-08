Нино Бурджанадзе оценила реакцию России на брань Габунии

Экс-председатель парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе увидела за оскорблениями в адрес президента России, прозвучавшими в эфире «Рустави 2», «грязную спецоперацию, спланированную (бывшим президентом Грузии Михаилом) Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Это была тяжелейшая, хорошо спланированная провокация против Грузии и ее народа», – сказала она газете ВЗГЛЯД.

«Я уверена, за этим стоит Саакашвили. И текст явно писал он. В первую очередь оскорбление нанесено грузинскому народу и нашей культуре», – сказала экс-спикер парламента Грузии.

«Это же очевидно, что бывший президент без провокаций не сможет вернуться к власти. Кто его поддерживают, способны на все», – сказала Нино Бурджанадзе.

Она потребовала от властей «расследования этой спецоперации».

«Ни одна демократическая, цивилизованная страна не допустила бы появления в эфире Георгия Габунии», – отметила экс-председатель парламента.

Нино Бурджанадзе заявила, что «продолжит отношения с Россией и ее властями, депутатами, чтобы хотя бы частично ослабить эффект от «прямого предательства наших так называемых патриотов».

«Не надо удивляться жесткой реакции России сейчас. Это абсолютно адекватно», – отметила она.

По ее прогнозу, двусторонние отношения сейчас осложнятся еще больше.

«Наши горе-патриоты позволяют себе такое, что настоящие патриоты не сделали бы никогда», – сказала Нино Бурджанадзе.

Накануне на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу с ругани в адрес российского руководства. Власти Грузии обвинили его в провокации, а жители Тбилиси вышли на митинг у здания телеканала, после чего вещание канала прервалось до утра понедельника.

МИД России осудил выходку телеведущего, назвав ее «примером того, куда заводит оголтелая русофобия», а в Кремле инцидент сочли «большим позором для грузин».

Газета ВЗГЛЯД писала, каких последствий стоит ждать после скандального телеэфира.

Ранее 20 июня начались митинги у здания парламента Грузии в Тбилиси. На фоне антироссийских акций президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию.

Тогда Бурджанадзе назвала Саакашвили виновным в финансовых потерях из-за протестов.

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