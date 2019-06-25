В Грузии назвали виновных в финансовых потерях из-за протестов

Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе считает, что в финансовых потерях Грузии в связи с уходом российских туристов виноваты власти республики и силы, подконтрольные экс-президенту Михаилу Саакашвили.

«Саакашвили играет не только в свою игру, он также действует в интересах американских спецслужб. Этот человек готов и пойдет на все – даже на внутреннюю дестабилизацию», – заявила Бурджанадзе «Известиям».

Она с сожалением вспомнила, что в 2012 году власти Грузии не смогли договориться с Россией, и констатировала, что нынешнее руководство страны теперь боится это сделать, чтобы не потерять расположения западных союзников. Бурджанадзе отметила, что вернуть отношения с Россией даже на тот уровень, который был еще неделю назад – до начала кризиса – будет очень трудно.

«К сожалению, из-за недальновидности наших властей быстро вернуть сейчас российско-грузинские отношения не на удовлетворительный, но хотя бы на тот уровень, который был неделю назад, будет крайне сложно. Нужно в этом направлении очень серьезно работать, поскольку последние события отбросили нас назад», – сказала экс-спикер.

«Я понимаю реакцию российского руководства на то, что здесь происходило, на ту истерию, которую, к сожалению, мы наблюдаем. Но я очень хотела бы надеяться, что российское руководство остановится на этих мерах и больше ограничений вводиться не будет», – добавила она.

Напомним, 20 июня начались митинги у здания парламента Грузии в Тбилиси. На фоне антироссийских акций президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию. Позже в Совфеде не исключили и введение дополнительных мер против Грузии.

после этого в стране стали подсчитывать ущерб от потери российских туристов. Так, в Федерации гостиниц и ресторанов Грузии заявили, что вероятные убытки страны при полном запрете на авиасообщение с Россией и потерю российских туристов могут достичь около 750 млн долларов за летний сезон, а организация «Международная прозрачность – Грузия» оценила их в 100 млн долларов.

Газета ВЗГЛЯД писала, что для России эти ограничения ощутимых убытков не несут, поэтому «отыгрывать назад» для нее смысла нет, пока Грузия не заплатит за поблажки.