В Грузии посчитали ущерб от потери российских туристов

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24 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 10:34  |  vz.ru
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Атака США на Иран вызовет всемирный «нефтяной голод»

Загадочные атаки на нефтяные танкеры в Ормузском проливе – еще цветочки. Ягодки могут быть связаны с военным конфликтом Ирана и СШАФото: AP/ТАСС
Новости из Персидского залива все тревожнее - Иран уже начал сбивать американские беспилотники. Если дело дойдет до открытого военного столкновения - по какому сценарию США будут атаковать персидское государство? Чем ответит на это Иран и как этот военный конфликт отразится на нефтяном рынке - в частности, с точки зрения снабжения нефтью всей остальной планеты? Подробности...
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Призывы НАТО к защите Прибалтики ведут к ее оккупации

НАТО постоянно находит поводы увеличить свое присутствие вблизи РоссииФото: Kacper Pempel/Reuters
Аналитики НАТО заявили о способности России разрушить архитектуру европейской безопасности и не исключают в связи с этим военного конфликта Запада с Москвой. Ареной будущей битвы называется Прибалтика, куда уже сейчас, предупреждают в НАТО, США должны перебросить своих военных. Что кроется за подобными стратегиями и к каким реальным последствиям они могут привести? Подробности...
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Российское оружие лишают Божьей силы

Привычная сцена в современной Российской армии – священник освящает боевую систему (в данном случае истребитель)Фото: Виталий Невар/ТАСС
Массовая практика благословения священниками РПЦ оружия, которое используется в Российской армии, похоже, подходит к концу. Русская православная церковь готовит документ, который должен регламентировать, можно или нельзя освящать автомат или же баллистическую ракету. Какие богословские аргументы при этом используются – и как влияет вмешательство церкви на силу оружия? Подробности...
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Зачем каждому украинцу пообещали по 3 тысячи евро от России

«Каждый украинец пострадал от российской агрессии. Суммы компенсаций – от 3 тысяч евро», информирует организация «Общее дело»Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
У граждан Украины собирают паспортные данные, чтобы разделить между ними 3,5 млрд долларов – по 3 тысячи евро на брата. Некая общественная организация сообщает, что эти средства уже арестованы, так что Россия неизбежно расплатится за свои «преступления». Что стоит за этими щедрыми обещаниями? И о каких трех с половиной миллиардах идет речь? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Украину ждет длинная зима

Глеб Простаков, журналист
Альтернативы российскому газу у Украины нет. Это с одной стороны. С другой – затягивается строительство «Северного потока». А значит, договариваться о транзите российского газа в Европу Киеву и Москве все же придется. Подробности...

Иллюзии грузинской русофобии

Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
Как говорил поэт Владимир Уфлянд, «народ есть некий интеграл отдельных личностей, которых Бог не зря собрал в таком количестве». И либо вы этот интеграл принимаете целиком, либо не принимаете вообще. Второй вариант называется русофобией. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Армия делает из раздолбаев – граждан

Сергей Мардан, публицист
64 процента жителей России считают службу в армии обязательной для всех мужчин. Похоже, наше общество наконец выздоровело. Потому что нет ничего естественнее для мужчины, чем форма и погоны. Подробности...
Обсуждение: 88 комментариев
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      После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны
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          В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии?
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            В Грузии посчитали ущерб от потери российских туристов

               24 июня 2019, 10:03
            Фото: Reuters
            Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

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            Если в 2019 году в Грузию вовсе перестанут приезжать россияне после вводимых с 8 июля ограничений на авиасообщение и туризм, то численность визитеров по итогам года составит 8,3 млн человек, сказано в исследовании организации «Международная прозрачность – Грузия», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

            Это меньше, чем в 2018-м, когда Грузию посетило 8,7 млн иностранцев (включая 1,4 млн граждан России), но больше показателей 2017 года, когда в стране побывало 7,9 млн визитеров из-за рубежа, сказано в исследовании, которое опубликовано в грузинских СМИ в понедельник.

            При этом отмечается, что 70% российских туристов попадают в Грузию сухопутным путем.

            В предыдущие годы один российский турист в среднем тратил в Грузии 400 долларов, таким образом, потери составят в этом году, если поток совершенно прервется, до 100 млн долларов.

            Эти данные не совпадают с оценками ряда экспертов, которые прогнозируют потери до одного миллиарда долларов.

            За пять месяцев этого года Грузию посетило почти 540 тыс. граждан России. Это первое место в пятерке стран, граждане которых чаще всего приезжали в этом году в Грузию.

            По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил 31,4%.

            Далее следуют Азербайджан, Армения, Турция и Украина.

            Напомним, митинги у здания парламента Грузии в Тбилиси начались на прошлой неделе. На фоне антироссийских акций президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию. Позже в Совфеде не исключили и введение дополнительных мер против Грузии.

            Также сообщалось, что, по оценкам представителей туротрасли в России, из-за событий в Грузии от поездки туда откажутся более 150 тыс. россиян.

            Тем временем посольства Грузии в дальнем зарубежье придумали нетривиальный способ восполнить потерю российских туристов. Так, дипломаты в Дании и США разместили на своих страницах в соцсетях агитационные ролики, призывающие местных жителей приехать и «попробовать Грузию».

            Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли Тбилиси таким образом спасти свою туристическую отрасль.


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