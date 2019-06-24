В Грузии посчитали ущерб от потери российских туристов

Если в 2019 году в Грузию вовсе перестанут приезжать россияне после вводимых с 8 июля ограничений на авиасообщение и туризм, то численность визитеров по итогам года составит 8,3 млн человек, сказано в исследовании организации «Международная прозрачность – Грузия», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Это меньше, чем в 2018-м, когда Грузию посетило 8,7 млн иностранцев (включая 1,4 млн граждан России), но больше показателей 2017 года, когда в стране побывало 7,9 млн визитеров из-за рубежа, сказано в исследовании, которое опубликовано в грузинских СМИ в понедельник.

При этом отмечается, что 70% российских туристов попадают в Грузию сухопутным путем.

В предыдущие годы один российский турист в среднем тратил в Грузии 400 долларов, таким образом, потери составят в этом году, если поток совершенно прервется, до 100 млн долларов.

Эти данные не совпадают с оценками ряда экспертов, которые прогнозируют потери до одного миллиарда долларов.

За пять месяцев этого года Грузию посетило почти 540 тыс. граждан России. Это первое место в пятерке стран, граждане которых чаще всего приезжали в этом году в Грузию.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил 31,4%.

Далее следуют Азербайджан, Армения, Турция и Украина.

Напомним, митинги у здания парламента Грузии в Тбилиси начались на прошлой неделе. На фоне антироссийских акций президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию. Позже в Совфеде не исключили и введение дополнительных мер против Грузии.

Также сообщалось, что, по оценкам представителей туротрасли в России, из-за событий в Грузии от поездки туда откажутся более 150 тыс. россиян.

Тем временем посольства Грузии в дальнем зарубежье придумали нетривиальный способ восполнить потерю российских туристов. Так, дипломаты в Дании и США разместили на своих страницах в соцсетях агитационные ролики, призывающие местных жителей приехать и «попробовать Грузию».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли Тбилиси таким образом спасти свою туристическую отрасль.