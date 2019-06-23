В Совфеде не исключили новых мер в отношении Грузии

Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич не исключает, что продолжение антироссийских выступлений в Грузии может вынудить к принятию Москвой дополнительных мер помимо запрета полетов.

«Не исключаю, что продолжение антироссийской истерии в Грузии может вынудить нас к принятию дополнительных ответных мер, выходящих за пределы туристического эмбарго», – написал Клинцевич в Facebook.

Он также отреагировал на приостановку показов фильмов с русским переводом в кинотеатрах Грузии, указав, что «речь идет о бойкоте русскоговорящих зрителей».

На ваш взгляд В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии? Да

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Ранее на фоне антироссийских акций в Тбилиси президент России Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию.

При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили сразу после негативных высказываний в адрес России заявила, что российские туристы должны продолжать приезжать в страну на отдых.

Тем временем посольства Грузии за рубежом начали кампанию привлечения туристов. Кроме того, в грузинских аэропортах решили возобновить акцию по раздаче вина туристам.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему американцы и европейцы не поедут отдыхать в Грузию.