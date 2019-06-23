Крупнейшая сеть кинотеатров Грузии прекратила показ фильмов на русском

Грузинская сеть кинотеатров Cavea с 20 июня в знак солидарности к участникам антироссийских акций в Тбилиси прекратила показ фильмов с русским переводом.

В Cavea подтвердили, что решение было принято в связи с событиями, развивающимися в Тбилиси с 20 июня, передает портал «Грузия online».

В компании не уточнили, будут ли в будущем восстановлены русскоязычные сеансы.

Отмечается, что Cavea является самой большой сетью кинотеатров в Грузии.

Напомним, на фоне антироссийских акций в Грузии президент России Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию. Минтранс также приостановил полеты грузинских авиакомпаний в Россию.

При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили сразу после негативных высказываний в адрес России заявила, что российские туристы должны продолжать приезжать в страну на отдых.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.