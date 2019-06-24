В Грузии подсчитали убытки от потери российских туристов

Вероятные убытки Грузии при полном запрете на авиасообщение с Россией и потерю российских туристов могут достичь около 750 млн долларов за летний сезон, заявил основатель Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили.

«Два дня как мы перешли на 24-часовой режим работы. Мы посчитали цифры и, если сегодня полностью закроется рынок и российские туристы не приедут, предположительный ущерб составит 2,1 млрд лари», – передает его слова ТАСС.

По его словам, наибольший удар получит побережье Аджарии на Черном море (Западная Грузия). Алавердашвили отметил, что выявилась тенденция отмени брони в Грузию низкобюджетных туристов. Те, кто пользуется премиум-классом, стараются найти альтернативные пути для приезда в эту страну.

Он также счел важным разработку правительством Грузии правильной стратегии ради снижения потенциального ущерба. По его словам, важно не потерять российский рынок окончательно.

По данным Национальной администрации туризма Грузии, в мае россияне совершили более 172 тыс. визитов в республику, оказавшись на первом месте по числу визитов в эту страну.

Напомним, на фоне антироссийских акций в Тбилиси президент России Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию. Также были приостановлены полеты грузинских авиакомпаний в Россию.

При этом посольства Грузии в разных странах пытаются восполнить потерю российских туристов, размещая на своих страницах в соцсетях агитационные ролики с призывом «попробовать Грузию». Кроме того, Национальная администрация туризма Грузии сообщила, что прибывшие в аэропорты гости страны получат брендированное подарочное вино.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли Тбилиси спасти свою туристическую отрасль, а также, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.