Грузинские власти пообещали туристам бесплатное вино

Национальная администрация туризма Грузии сообщила, что прибывшие в аэропорты гости страны получат брендированное подарочное вино.

«Тендер (на закупку вина – прим. ВЗГЛЯД) действительно объявлен. Когда пройдут соответствующие процедуры, мы сообщим всю информацию», – сказали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Вино туристам будут раздавать в рамках акции, которая не будет проводиться на постоянной основе, добавили представители грузинских властей.

Газета «Батумелеби» сообщила, что вино будут раздавать в аэропортах Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Стоимость закупки вина, согласно тендеру, составляет 1 млн лари (свыше 362 тыс. долларов).

Туристам будут вручать сухое вино сортового состава «Саперави». Подобные акции проводились в грузинских аэропортах в 2016 и 2017 годах, в ходе последней кампании было роздано 60 тыс. бутылок.

Напомним, на фоне антироссийских акций в Тбилиси президент России Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию. Минтранс позже приостановил полеты грузинских авиакомпаний в Россию.

Посольства Грузии в разных странах придумали способ восполнить потерю российских туристов. Например, дипломаты в Дании и США разместили на своих страницах в соцсетях агитационные ролики, призывающие местных жителей приехать и «попробовать Грузию». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли Тбилиси таким образом спасти свою туристическую отрасль.

Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.