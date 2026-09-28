Изменен состав межведомственной комиссии по защите государственной тайны

Путин изменил состав межведомственной комиссии по защите государственной тайны

Tекст: Дарья Григоренко

Соответствующий указ президента опубликован на портале правовой информации. «Внести в состав межведомственной комиссии по защите государственной тайны <…> следующие изменения: включить в состав межведомственной комиссии следующих лиц: Калочников О. А. – заместитель директора ФСТЭК России (заместитель председателя межведомственной комиссии), Каштанов С. А. – заместитель генерального директора по безопасности госкорпорации «Роскосмос», Макаров А. Н. – заместитель министра внутренних дел Российской Федерации», – говорится в тексте документа.

Одновременно из состава комиссии были исключены бывший заместитель директора ФСТЭК России Александр Брагин, бывший заместитель генерального директора по безопасности «Роскосмоса» Сергей Демин и бывший заместитель главы МВД Виталий Шулик.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае генерал-майор полиции Алексей Макаров стал новым заместителем министра внутренних дел.

В июне прошлого года президент добавил раздел о мобилизационной подготовке в перечень составляющих гостайну сведений.