Лихачев сообщил о рекордном строительстве блоков АЭС в России и за рубежом

Лихачев: Росатом одновременно строит 46 блоков АЭС в России и за рубежом

Tекст: Вера Басилая

Лихачев поделился достижениями отрасли в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, приуроченной ко Дню работника атомной промышленности. Сейчас компания возводит 18 реакторов внутри страны и еще 28 за ее пределами, передает РИА «Новости».

«По зарубежной деятельности: добавляем к 18 строящимся в России реакторам еще 28 строящихся за рубежом – итого получаем цифру 46. Рекордная цифра по строительству, ну, фактически за всю новую историю России, да и в Советском Союзе этот показатель вызывал бы очень большое уважение», – подчеркнул Лихачев.

В понедельник президент России Владимир Путин встретился с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

Лихачев сообщил о планах спустить на воду новый российский атомный ледокол «Ленинград» в ноябре 2026 года.

Путин отметил хорошие экономические результаты, развитие технологий и перспективы госкорпорации «Росатом».