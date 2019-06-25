Тбилиси должен заплатить за снятие российских санкций

Антироссийские акции, плавно перерастающие в побоища, дорого обойдутся Грузии: на кону сотни миллионов долларов ежегодных доходов небогатой страны. Положение Тбилиси усугубляется тем, что самой России эти ограничения ощутимых убытков не несут и «отыгрывать назад» для нее смысла нет – пока Грузия не заплатит за поблажки. Но чем именно?

Этот тезис звучит со стороны адвокатов Грузии, а потому звучит подозрительно, но это правда: происходящее в Тбилиси (а схватка там далека от завершения) не имеет прямого отношения к России. Это сугубо внутригрузинские разборки.

Есть правящая партия «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили и есть грузинское общество, где накопилось раздражение правящей партией – пока еще недостаточное для того, чтобы эта партия проигрывала выборы, но весомое и неотменяемое. Помимо них есть ориентирующееся на Саакашвили оппозиционное «Единое национальное движение», которое живет мыслью о реванше, накручивает общество и использует любой повод для атаки на «Грузинскую мечту».

Если бы не случилось скандала со стульями, для нагона истерики использовали бы что-нибудь другое. Не исключено, что не менее антироссийское – слишком уж туго завязаны на Россию грузинские национальные комплексы.

В итоге сложилась парадоксальная ситуация: обе стороны конфликта, понося все российское, криком кричат, что их противники действуют «в интересах Москвы». А Москва, не желая, чтобы ее доброе имя использовали для манипуляций и поносили почем зря, вводит против Тбилиси своего рода санкции: запрещает прямые авиаперелеты, блокирует продажу туров и решает повнимательней присмотреться к грузинскому вину – брендовому национальному товару.

Теоретическое обоснование у этих санкций – не подкопаться: если бы решение принимал не Кремль, а искусственный интеллект, оно было бы точно таким же. Страна, где на фоне антироссийской истерики идут уличные столкновения и льется кровь, не похожа на безопасную для российских туристов. Тем более речь идет о государстве, с которым у нас нет дипломатических отношений, а значит, случись что с туристом, нет и дипломатической миссии, которая могла бы прийти на помощь.

Что же касается грузинского вина, есть данные, что страна его экспортирует в тех объемах, в каких не способна производить. То есть часть грузинского вина на российских полках и не грузинское вовсе – сделано из левого виноматериала. С этой математикой давно пора было разобраться, и Сакартвело дала повод о ней напомнить: в Роспотребнадзоре тоже следят за новостями из Тбилиси.

Но не будем лукавить: в решении российских властей есть и эмоциональная составляющая. Проще говоря, искреннее возмущение – какого черта эти люди (прежде всего, вконец изовравшиеся еще со времен войны 080808 грузинские политики) позволяют себе столь макабрические русофобские пляски? Нет ни одной причины для того, чтобы терпеть поминание России всуе подобным вот образом – и терпеть его не стали.

На ваш взгляд В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии? Да

Нет



Саакашвили начинает – и выигрывает

Собственно, нужно совсем не интересоваться отношениями РФ с такими странами, как Турция и Украина, чтобы думать, что подобное тут будут терпеть. В турецком (ныне закрытом) и украинском (пока выглядящем безнадежным) кейсах речь шла о серьезных финансово-промышленных интересах, но и это не предотвратило торговую войну. В случае с Грузией серьезных финансово-промышленных интересов у России нет, на всю картвельскую страну – один лоббист по имени Боржом, так что для нас это не вопрос убытков. Это вопрос того, чтобы не оставлять безнаказанным наглое хамство в свой адрес.

Кто от этого решения в итоге выиграл, понятно уже сейчас. Абсолютно точно – «Белавиа». Вполне вероятно – Армения. Весомо, грубо, зримо – «Единое национальное движение».

Организовав давление со стороны улицы, оно добилось от властей смены избирательной системы с мажоритарной на пропорциональную. Это почти наверняка означает то, что в парламенте следующего созыва (а выборы пройдут скоро – в следующем году, если оппозиция не добьется их досрочного проведения) будет больше сторонников Саакашвили.

Этому же будет способствовать тот факт, что у «Единого национального движения» появилась собственная «история жертвы» и собственная кровь, которой они могут спекулировать. Раньше в жестоком разгоне акций протеста обвиняли как раз Саакашвили, но с митинговавшими в Тбилиси на сей раз также обошлись без сантиментов, и эфир британской BBC срочно разбавили рассказами заплаканных грузин о том, как резиновые пули попадают в глаз и как «преступное правительство Иванишвили» терроризирует собственный народ.

На партию Саакашвили работают и убытки, которые понесет Грузия от российских санкций. Для избирателя не важно, что первично, а что вторично – он не имеет склонности обвинять сам себя, виноватой всегда окажется власть. Когда экономическое положение в стране ухудшится (а оно ухудшится – предполагаемые убытки от потери российских туристов составят до 750 млн долларов), за это спросят с «Грузинской мечты» методом голосования за «Единое национальное движение».

Получается, Россия паче чаяния подсобила тем силам, которые являются более злобными, более подлыми и более антироссийскими, чем нынешние власти Грузии? Да, но это не имеет для нас никакого значения. Для России в принципе не важно, сколь антироссийские политики сидят в злополучном спикерском кресле. Посадите туда хоть Гитлера – теперь уже наплевать.

Скрипач не нужен

После краха СССР (особенно кровавого как раз на грузинском направлении) интерес Москвы к выстраиванию нормальных отношений с Тбилиси зиждился на трех китах.

Первый – Панкисское ущелье, где скрывались чеченские террористы.

Второй – собственная безопасность России у ее границ, сиречь – отсутствие боевых действий в Абхазии и Южной Осетии.

Третий – советско-имперская ностальгия и представление о Грузии как о зоне естественных интересов России с очевидной программой-минимум – невступление Тбилиси в НАТО.

К настоящему моменту все это неактуально. Проблемы с Чечней перешли в принципиально иное агрегатное состояние и никак не касаются Панкисского ущелья. Гарантом мира в Абхазии и РЮО стали российские военные базы – это в имеющихся условиях одновременно наиболее надежный и единственно возможный гарант.

Что же касается третьего пункта, оказалось, что степень нужности Грузии для России все эти годы безбожно преувеличивали. Практическим путем было установлено, что нас вполне устраивает полное отсутствие отношений с ней на любом уровне. От этого не страдают ни российская экономика, ни российская внешняя политика: членство в НАТО по-прежнему остается для Тбилиси недостижимой мечтой. Как следствие, Грузия воспринимается как отрезанный ломоть – померла так померла.

Отрезали этот ломоть, конечно, с болью, но его отсутствие не ощущалось примерно никак. И спасибо порвавшему все связи между Грузией и РФ Саакашвили за то, что мы смогли в этом убедиться.

Теперь наш опыт предопределяет то, что держать против Грузии сколь угодно жесткий санкционный режим мы можем сколь угодно долго. А страдать от этого будут только доходы грузинской сферы услуг да либеральная фракция старой советской интеллигенции (но для этих людей зачастую невыносима сама мысль о существовании России, и тут мы им ничем помочь не можем).

Когда вопрос о длительности российских ограничений был задан пресс-секретарю президента, Дмитрий Песков заявил следующее:

«Вы из опубликованных документов видели, что четкий срок там не фиксируется. Речь идет просто о возвращении ситуации в Грузии в нерусофобское русло. Вот как только это будет зафиксировано, тогда это станет поводом для того, чтоб задуматься о пересмотре принятого решения».

Вроде бы всё понятно и в то же время – максимально уклончиво. Россия без Грузии, повторим это еще раз, не обеднеет, а утверждение «с российским рынком Грузия будет жить богаче, чем без него» постоянно и проистекает из потенциала двух стран.

Поэтому спад русофобии можно «зафиксировать» хоть через полвека – какое-нибудь русофобское русло будет в Грузии даже тогда, поскольку Абхазию и Южную Осетию она потеряла навсегда и смирится с этим не скоро.

Но можно и пораньше, если Грузия за это заплатит – пойдет на нужные для нас уступки.

Грузины сами заварили эту кашу себе же во вред, и помогать им ее расхлебывать нужно лишь в обмен на что-то. Вопрос в том, на что именно, ведь речь идет о малозначимой с точки зрения российских интересов стране.

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Наилучшим решением (наилучшим для всех, включая саму Грузию) было бы официальное признание независимости Абхазии и Южной Осетии со стороны Тбилиси. Увы, этот сценарий неосуществим как минимум те же полвека – до смены нескольких поколений, а нам необходимо оставаться реалистами. Когда миссия станет хотя бы теоретически выполнимой, решение о признании можно будет подтолкнуть как раз санкциями (да, этот каток можно заводить в ангар и выводить оттуда вновь), но все же это вопрос на будущее.

Пока что наиболее логичным представляется требование о заключении межгосударственного соглашения, по которому власти Грузии обязуются не депортировать россиян в третьи страны.

Основание для такого требования – история программиста Олега Тищенко, которого США разыскивали по надуманному и абсурдному обвинению, а Грузия решила выдать на заклание. Сейчас с Олегом все хорошо, он уже дома, но терпеть подобного отношения к нашим туристам мы не должны, а от зависимой от них Грузии – в первую очередь.

Это предложение неизбежно встретят криками о покушении России на грузинский суверенитет, но вес таких криков ничтожен. Правила игры простые: если к россиянину имеются претензии у грузинских правоохранительных органов (увы, не все туристы законопослушны) – это один разговор. Но если у грузинской стороны претензий нет, то руки прочь! Мало ли какой бред сформулируют в минюсте США в отношении очередного «русского хакера». Мы не обязаны мириться с попытками Вашингтона сделать американское право трансграничным и не будем считать его же практику захвата заложников приемлемым способом экономической конкуренции.

Пока Грузия с этим не согласится, поощрять российский туризм в горы Кахетии очевидно не стоит. Если же грузины хотят жить получше да посытнее – за счет все тех же российских туристов, им стоит научиться более уважительному отношению к гостям из РФ, депутаты они или программисты.

В конце концов за реальное и мнимое гостеприимство Грузию в России уважают до сих пор. А некоторые даже считают, что больше в принципе и не за что.