Америка ждет российских программистов в своих тюрьмах

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16 мая, четверг  |  Последнее обновление — 16:01  |  vz.ru
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Промышленность Украины превратилась в выжженную землю

Ведущие заводы Украины теперь выглядят такФото: Валентин Спринчак/ТАСС
Новому президенту Украины будет чем заняться. Еще пять лет назад страна обладала неплохой промышленностью, уцелевшей даже после развала СССР. Но Евромайдан оставил от десятков ведущих предприятий одни руины, деградировали целые отрасли. Какими оказались крупнейшие промышленные потери Украины за последние годы?  Подробности...
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Трамп ради Путина проигнорировал закон о санкциях за Скрипаля

Трамп всеми способами демонстрирует Путину свою готовность к диалогуФото: Kevin Lamarque/Reuters
Американские власти признали, что сознательно заморозили введение новых санкций против России в надежде на улучшение отношений. Именно так можно расшифровать объяснение, которое дала конгрессменам заместитель госсекретаря США. Администрация Трампа теперь уже не скрывает своих намерений, потому что может себе позволить не обращать внимания на требования Конгресса ужесточить санкции. Подробности...
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Трагедия «Суперджета» обнажила провалы в подготовке гражданских летчиков

«Практическая подготовка идет на тренажерах, на самолете очень мало тренировок», – сетует Виктор ДолбиловФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Проверка навыков техники пилотирования на тренажерах и тотальная экономия авиакомпаний на обучении летчиков привели к системному кризису в гражданской авиации России. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из слов главного инспектора Инспекции безопасности полетов Ульяновского высшего авиационного училища Виктора Долбилова. Он рассказал газете ВЗГЛЯД о проблемах подготовки пилотов. Подробности...
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Зеленский добился тайных договоренностей с Порошенко

Владимиру Зеленскому постепенно становится не до шутокФото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Политическая ситуация на Украине стремительно меняется. Верховная рада приняла решение, еще вчера казавшееся невозможным. Украинский парламент назначил на 20 мая дату вступления Владимира Зеленского в должность, и это имеет для нового президента страны важнейшее значение. Получит ли Зеленский реальную власть и пойдет ли на роспуск Рады? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Свердловская буза – это гормональное

Дмитрий Ольшанский, публицист
Там, где есть церковь – там всегда цветники, скамейки, всякие милые туи и очень часто детская площадка, а то даже и книжная лавка, и непременно, извините, сортир. Но есть кое-что, чего нет в этих церковных садах. Подробности...
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Кладбище случайных людей

Дометий Завольский, историк-архивист
Здравая идея убрать с Красной площади некрополь высказывается уже лет тридцать. Но всерьёз не обсуждается. И мы по-прежнему во время, например, парадов, наблюдаем кладбище. И даже уже забыли все аргументы – как «за», так и «против». Подробности...
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Мы промотали свою Космическую Русь

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Так странно меняется все вокруг. Поколение уже сменилось. Думали, его не интересует ничего, кроме новых айфонов, а оно смотрит в космос, восхищенно следит за Илоном Маском, снова мечтает о космических полетах. Подробности...
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    Какие самолеты самые безопасные

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      Россия отмечает День Победы

      В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
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      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
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      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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            Америка ждет российских программистов в своих тюрьмах

            Вашингтон продолжает свою охоту за «российскими хакерами»   15 мая 2019, 22:45
            Фото: flight-manuals-online.com
            Текст: Дарья Рыночнова
            Михаил Мошкин

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            После «оружейных баронов» и «суперхакеров» в руках американского правосудия оказался простой разработчик компьютерных игр. Олега Тищенко обвинили ни много ни мало – в заговоре против США. Заговор заключался в покупке на электронной «барахолке» инструкции по эксплуатации не самого нового американского истребителя. Действительно ли программисту могли понадобиться бумаги по F-16?

            Россия будет контролировать ситуацию вокруг соблюдения прав россиянина Олега Тищенко, которого Грузия накануне выдала Соединенным Штатам, сообщил в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Мы в целом весьма обеспокоены и недовольны практикой трансграничных провокационных действий американцев в отношении российских граждан», – подчеркнул Песков.

            Действительно, по данным российского МИДа, озвученным в январе этого года, за 10 лет по запросу правоохранителей США на территории третьих стран были арестованы 46 граждан России. В том числе только за 2018 год – семеро. Истории Виктора Бута, которого выдало правосудие Таиланда, и летчика Константина Ярошенко, арестованного в Либерии, пожалуй, у всех на слуху. Одному, напомним, инкриминируют торговлю оружием, другому – соучастие в наркотрафике. В последнее время американцам всё чаще выдают подозреваемых в модном в США «русском хакерстве». Достаточно вспомнить случаи программиста Станислава Лисова (экстрадирован из Испании), арестованного в Греции Дмитрия Винника, и Владимира Дринкмана, которого выдали Нидерланды.

            Но даже на этом фоне казус с программистом Тищенко выглядит довольно необычным. Во-первых, нечасто фигурируют страны постсоветского пространства. Впрочем, Грузия с ее ориентацией на интеграцию с Западом, похоже, постаралась выслужиться. Вот, к примеру, чеченского боевика Ахмеда Чатаева, обвиненного в России в терроризме, Тбилиси отказался экстрадировать, а разработчика компьютерных игр Тищенко выдали США по первому же требованию. Во-вторых, необычно само преступление, которое инкриминируют русскому программисту – в США его хотят осудить не за кибермошенничество со взломом (как фигурантов других громких дел), а за кражу секретной документации для использования ее... в компьютерной игре.

            По версии американского следствия, Тищенко, который в течение 15 лет создавал высокоточные авиасимуляторы, в 2011 году через eBay приобрел инструкции о работе американского истребителя F-16. Посредников нашел на форуме фанатов игры Digital Combat Simulator. Обвинение также предполагает, что Тищенко получил руководства пилотов к самолетам F-16, F-35, F-22 и A-10, а затем продавал документацию через eBay покупателям на Кипре, в Японии, Нидерландах и Австралии.

            Россиянину предъявлено совсем не «игрушечное» обвинение по пяти пунктам, включая контрабанду, нарушение закона об экспорте вооружений и заговор против интересов США. За это 42-летний россиянин может провести до 10 лет в американской тюрьме. Но действительно ли, для того, чтобы авиасимулятор того же F-16 был реалистичным, необходимо «стянуть» реальную инструкцию для пилотов и руководство по эксплуатации самолета?

            «Для того, чтобы разработать наиболее реалистичный авиасимулятор, действительно нужно иметь доступ к каким-то техническим документам.

            Также нужна и работа с инженерами, летчиками», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель проекта Игры.Mail.Ru Александр Кузьменко.

            Собеседник привел пример из практики компании Eagle Dуnamics, где работал Тищенко (эта компания появилась еще в 1991 году и была одной из первых на российском рынке). При разработке авиасимулятора «Су-22» компания консультировалась со специалистами ОКБ «Сухой», игра была сделана профессионально, пояснил Кузьменко. И скорее всего, разработчики имели доступ к полному набору документов, добавил собеседник.

            В работе Eagle Dynamics находится и создание авиасимулятора F-16. В компании подтвердили, что Тищенко у них работает, но как заявлено в официальном релизе компании, «сотрудник не принимал участия в исследованиях и разработке нового модуля F-16, находящегося в процессе разработки в настоящее время». Тищенко «действовал в частном порядке и в своих личных интересах», настаивают в Eagle Dynamics. Компания же «разрабатывает игровые модули самолетов DCS (Digital Combat Simulator) исключительно на основе общедоступной, легальной информации и никогда не использовала и не пыталась получить какую-либо закрытую для распространения информацию».

            Но возникает другой вопрос – как вроде бы секретные документы попали в открытый доступ, отмечает Кузьменко. Добавим – действительно ли документы были секретными? В переписке на сайте фанатов DCS пользователь под ником Olgerd (которым, как предполагают американские следователи, и был Олег Тищенко) указывал: «С момента их публикации прошло более 20 лет. Поэтому они недопустимы для оперативного использования, но все же могут быть очень полезны для создания будущих симуляторов».

            Издание DailyStorm ссылается на стрим, который в прошлом году вел менеджер компании Eagle Dynamics Андрей Чиж. Он в том числе сказал: «Как всем известно, американские полетные инструкции в многочисленном количестве лежат в Сети, их даже продают в специальных электронных магазинах, копии хорошего качества». Чиж допустил, что среди этих документов могут быть секретные, которые запрещены к вывозу с территории США.

            Для чего, по мнению экспертов, не сгодилась бы эта документация по самолету, который используется аж с 1974 года, так это для «шпионских целей».

            «Документация по американскому истребителю F-16 вряд ли интересует Россию. Это, скажем так, не совсем новый самолет,

            он – прошлого века», – сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик России Владимир Попов.

            Собеседник полагает, что дело Тищенко – сугубо политическое. «Это связано с отношением к санкциям, Донбассу, Крыму. Создается миф о России-агрессоре», – отмечает Попов.

            С учетом нынешней политической ситуации, россиянам следует быть осторожными в тех странах, с которыми у США есть договор об экстрадиции. На данный момент у США заключены такие соглашения со 110 государствами, среди них страны Европы, а также Израиль, Турция и Таиланд.

            Но, скорее, нужно ориентироваться на список стран, составленный российским МИДом – эти государства уже выдавали американцам российских граждан. Среди них: Болгария, Венгрия, Греция, Грузия, Доминиканская Республика, Израиль, Индонезия, Испания, Канада, Кипр, Коста-Рика, Латвия, Либерия, Литва, Таиланд, Мальдивская Республика, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Шри-Ланка, Чехия и Швейцария.

            «Российским гражданам при планировании поездок за рубеж рекомендуется взвешивать все возможные риски, особенно, если у них есть основания предполагать наличие к ним специфического «интереса» со стороны американских спецслужб. Каждый в этом случае должен принимать решение о поездке в ту или иную страну самостоятельно», – говорил в интервью «Интерфаксу» директор департамента ситуационно-кризисного центра МИД России Владимир Тарабрин.


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