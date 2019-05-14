Грузия выдала США россиянина

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Как российские сварщики завоевывают мир

Профессия сварщика стала способом эмиграции на ЗападФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В Финляндии заявляют, что стране крайне необходимы российские рабочие – особенно сварщики. Как выясняется, эта профессия стала своеобразным пропуском для тех, кто желает перебраться в Евросоюз. Почему российские сварщики стали пользоваться таким спросом в Европе – впрочем, как и во многих других странах мира? Подробности...
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Климкин был идеальным главой МИД современной Украины

Найти для МИД Украины шефа лучше, чем Климкин, представляется невозможнымФото: Antonio Calanni/AP/ТАСС
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не выдержал болезненного удара от Совета Европы и ушел в отставку, но пообещал остаться в политике и избраться в Раду. Этот человек руководил МИД постмайданного государства на протяжении пяти лет, став органичной частью режима Порошенко. Над ним часто смеялись, но он идеально соответствовал своей должности, и вот почему. Подробности...
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Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилияФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы? Подробности...
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«Россиянка» спровоцировала политический кризис в Австрии

Политическая карьера Хайнца-Кристиана Штрахе подошла к концуФото: EIBNER/EXPA/Michael Gruber/
Imago/Eibner Europa/ТАСС
Премьер-министр Австрии Себастьян Курц решил выйти из коалиции с Австрийской партией свободы (АПС), чей лидер Хайнц-Кристиан Штрахе оказался в центре грандиозного скандала. В СМИ попали записи, на которых Штрахе обсуждал с якобы «русской племянницей олигарха» финансовую поддержку на парламентских выборах 2017 года. Сам Штрахе объявил об уходе из правительства и с поста главы АПС. Кому выгоден этот кризис и каковы будут его последствия? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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«Красный май» как начало глобального мира

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
В том знаменитом мае 1968 года на планете творилось невообразимое. Кажется, весь мир сошёл с ума, причём по всем поводам сразу. В этом состоянии он, собственно, до сих пор и находится. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария

Почему возвращение России в ПАСЕ важно

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Европейцы начали процедуру возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Если процедура будет завершена, то само возвращение станет важнейшей российской дипломатической победой за все последние годы. Подробности...
Обсуждение: 66 комментариев

Домик с кабанчиком как национальная идея

Сергей Мардан, публицист
За последние сто лет многочисленные мечтатели едва не аннигилировали русский народ полностью. Сначала они его руками и жизнями строили новый мир, потом насаждали свободный рынок и брали Грозный силами одного парашютно-десантного полка. Подробности...
Обсуждение: 225 комментариев
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      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
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      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
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            Грузия выдала США россиянина

               14 мая 2019, 18:22
            Фото: Weber County Jail
            Текст: Сергей Гурьянов

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            Власти Грузии выдали США российского гражданина Олега Тищенко, который обвиняется в якобы попытке вывоза руководств по летной эксплуатации американских истребителей; он уже находится в Соединенных Штатах и ждет судебного разбирательства, следует из базы данных американской судебной системы.

            «Пятидневный суд присяжных, который ранее был намечен на 20 мая 2019 года, отсрочен до 08.30 утра (17.30 мск) 19 августа 2019 года. Время, прошедшее с момента подачи ходатайства (об отсрочке судебного разбирательства) 6 мая 2019 года до новой даты суда 19 августа 2019 года, исключается из расчета продолжительности суда над ответчиком по ускоренной процедуре», – передает ТАСС решение судьи Северного округа штата Юта Дейла Кимболла.

            Постановление судьи датировано 6 мая 2019 года.

            Судья признал, что защите Тищенко нужно время для подготовки к процессу, в противном случае была возможна судебная ошибка.

            Россиянину было предъявлено обвинение еще 15 июня 2016 года заочно. Арестовать его смогли только в этом году, когда Грузия удовлетворила запрос США на выдачу подозреваемого. У Тбилиси и Вашингтона есть соглашение о взаимной выдаче обвиняемых.

            В судебной базе есть показания спецагента Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Мэтью Лоури от 19 июня 2018 года. Он изложил основания для запроса о выдаче Тищенко, который называет себя разработчиком видеоигр в российской компании Eagle Dynamics.

            Тищенко предъявлены обвинения по пяти пунктам, в том числе по попытке незаконного экспорта вооружений и военного обеспечения, контрабанде товаров из США. Американское следствие полагает, что Тищенко 22 июня 2011 года обратился к пользователям онлайн-форума поклонников тренажеров воздушного боя и попросил помочь ему с доставкой в Москву руководств по летной эксплуатации американских истребителей F-16. Он собирался приобрести их на интернет-аукционе eBay, однако не мог сделать этого из-за «ограничений, наложенных на зарубежных покупателей». На следующий день один из пользователей согласился получить инструкцию на свой адрес в США и переправить ее в Москву. Им оказался американский гражданин Кеннет Салливан.

            В октябре 2011 года Салливан сообщил, что отправил Тищенко руководства по летной эксплуатации, но выражал опасение, что мог нарушить законы США. По мнению Лоури, ни россиянин, ни американец не попытались соблюсти законы США, получив лицензию на вывоз летных инструкций. При этом анализ, проведенный МВБ в аккаунте Тищенко на eBay, показал, что он якобы неоднократно продавал руководства по летной эксплуатации F-16A на Кипр, в Японию, Нидерланды, Австралию, Германию и Тайвань.

            В марте 2016 года агент МВБ США познакомился с россиянином на онлайн-форуме поклонников тренажеров воздушного боя. Он предложил ему услуги в получении летных инструкций. Тищенко якобы заинтересовался руководствами к 26 образцам воздушной техники, хотя, по мнению МВБ, знал о нарушении закона.

            6 июня 2016 года был арестован Салливан. Ему были предъявлены обвинения одновременно с россиянином, но на прошлой неделе окружной судья Кимболл постановил снять все обвинения с американца.

            Россиянина задержали в Грузии в июне прошлого года. В США ему грозит до 10 лет тюрьмы, если он будет признан виновным в участии в экспорте вооружений в другую страну. Тищенко не признает себя виновным.

            В сентябре 2018 года Грузия также экстрадировала в США россиянина Андрея Тюрина, которого обвиняли в киберпреступлениях.


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