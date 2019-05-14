Грузия выдала США россиянина

Власти Грузии выдали США российского гражданина Олега Тищенко, который обвиняется в якобы попытке вывоза руководств по летной эксплуатации американских истребителей; он уже находится в Соединенных Штатах и ждет судебного разбирательства, следует из базы данных американской судебной системы.

«Пятидневный суд присяжных, который ранее был намечен на 20 мая 2019 года, отсрочен до 08.30 утра (17.30 мск) 19 августа 2019 года. Время, прошедшее с момента подачи ходатайства (об отсрочке судебного разбирательства) 6 мая 2019 года до новой даты суда 19 августа 2019 года, исключается из расчета продолжительности суда над ответчиком по ускоренной процедуре», – передает ТАСС решение судьи Северного округа штата Юта Дейла Кимболла.

Постановление судьи датировано 6 мая 2019 года.

Судья признал, что защите Тищенко нужно время для подготовки к процессу, в противном случае была возможна судебная ошибка.

Россиянину было предъявлено обвинение еще 15 июня 2016 года заочно. Арестовать его смогли только в этом году, когда Грузия удовлетворила запрос США на выдачу подозреваемого. У Тбилиси и Вашингтона есть соглашение о взаимной выдаче обвиняемых.

В судебной базе есть показания спецагента Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Мэтью Лоури от 19 июня 2018 года. Он изложил основания для запроса о выдаче Тищенко, который называет себя разработчиком видеоигр в российской компании Eagle Dynamics.

Тищенко предъявлены обвинения по пяти пунктам, в том числе по попытке незаконного экспорта вооружений и военного обеспечения, контрабанде товаров из США. Американское следствие полагает, что Тищенко 22 июня 2011 года обратился к пользователям онлайн-форума поклонников тренажеров воздушного боя и попросил помочь ему с доставкой в Москву руководств по летной эксплуатации американских истребителей F-16. Он собирался приобрести их на интернет-аукционе eBay, однако не мог сделать этого из-за «ограничений, наложенных на зарубежных покупателей». На следующий день один из пользователей согласился получить инструкцию на свой адрес в США и переправить ее в Москву. Им оказался американский гражданин Кеннет Салливан.

В октябре 2011 года Салливан сообщил, что отправил Тищенко руководства по летной эксплуатации, но выражал опасение, что мог нарушить законы США. По мнению Лоури, ни россиянин, ни американец не попытались соблюсти законы США, получив лицензию на вывоз летных инструкций. При этом анализ, проведенный МВБ в аккаунте Тищенко на eBay, показал, что он якобы неоднократно продавал руководства по летной эксплуатации F-16A на Кипр, в Японию, Нидерланды, Австралию, Германию и Тайвань.

В марте 2016 года агент МВБ США познакомился с россиянином на онлайн-форуме поклонников тренажеров воздушного боя. Он предложил ему услуги в получении летных инструкций. Тищенко якобы заинтересовался руководствами к 26 образцам воздушной техники, хотя, по мнению МВБ, знал о нарушении закона.

6 июня 2016 года был арестован Салливан. Ему были предъявлены обвинения одновременно с россиянином, но на прошлой неделе окружной судья Кимболл постановил снять все обвинения с американца.

Россиянина задержали в Грузии в июне прошлого года. В США ему грозит до 10 лет тюрьмы, если он будет признан виновным в участии в экспорте вооружений в другую страну. Тищенко не признает себя виновным.

В сентябре 2018 года Грузия также экстрадировала в США россиянина Андрея Тюрина, которого обвиняли в киберпреступлениях.