Грузия экстрадировала в США «российского хакера»

Задержанный в Грузии россиянин Андрей Тюрин экстрадирован в США, его обвиняют в киберпреступлениях, говорится в сообщении Секретной службы, ФБР и прокуратуры США.

Вашингтон утверждает, что Тюрин якобы взламывал компьютерные системы. В частности, речь идет о компьютерах финансовых структур, брокерских контор, а также специализирующихся на финансовой информации СМИ, передает ТАСС.

По версии американской стороны, россиянин несет ответственность за «масштабную хакерскую кампанию, включая крупнейшую в истории кражу клиентских данных финансового учреждения США», передает РИА «Новости».

Тюрин был задержан в Грузии по запросу Вашингтона.

Россиянин в пятницу доставлен в Нью-Йорк, в этот же день он предстанет перед судом.

Тюрину предъявят обвинения по 10 эпизодам, по некоторым ему грозит до 30 лет тюрьмы. Максимально ему грозит до 92 лет тюремного заключения по совокупности обвинений.

Напомним, в Греции решается вопрос о выдаче россиянина Александра Винника Москве или Вашингтону. Винник в США и России обвиняется в мошенничестве.

В июне россиянин Евгений Никулин, которого в Соединенных Штатах безосновательно обвиняют в причастности ко взлому социальных сетей, заявил в американском суде о своей невиновности.