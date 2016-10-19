Россиянин Никулин заявил о невиновности в американском суде

Адвокат Аркадий Бух сообщил, что россиянин Евгений Никулин, которого в Соединенных Штатах безосновательно обвиняют в причастности ко взлому социальных сетей, заявил в американском суде о своей невиновности.

По словам защитника, судья назначила проведение суда присяжных по делу россиянина на 7.30 утра 28 января 2019 года, передает РИА «Новости».

Адвокат отметил активное участие сотрудников российского консульства в судьбе Никулина, а также сообщил, что защита россиянина приостановила попытки добиться его перевода из одиночной камеры в зону общего режима, так как в одиночке сравнительно безопасно.

Бух пояснил, что тюрьма, в которой находится россиянин, – это учреждение уровня штата, где содержатся опасные преступники, а не «белые воротнички».

Адвокат сообщил, что россиянину удалось передать личные вещи и кое-какую одежду, Никулин «чуть ли не каждый день» общается по телефону с родственниками, что для него является очень сильной психологической поддержкой.

Напомним, Никулина задержали 5 октября 2016 года в Праге чешские правоохранители совместно с представителями ФБР. Утверждалось, что россиянин якобы причастен к кибератакам на серверы Демократической партии, американской профессиональной соцсети LinkedIn, взлому серверов ЦРУ, а также попыткам заинтересованных лиц получить компромат на американского президента Дональда Трампа.

В марте россиянина экстрадировали из Чехии в США. Впоследствии президент Чехии Милош Земан выразил неудовлетворение работой министра юстиции республики Роберта Пеликана, отметив, что Праге следовало выдать россиянина на родину, а не США.