Чехия связала выдачу «хакера» Никулина Вашингтону с компроматом на Трампа

Выдача обвиняемого в США в хакерстве россиянина Евгения Никулина связана со стремлением заинтересованных лиц получить компромат на американского президента Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента Чехии Йиржи Овчачек.

«За выдачей Никулина скрывается стремление получить «боеприпасы» на Трампа, о союзничестве с США речь вообще не идет», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Чехия выдала США Евгения Никулина, задержанного в 2016 году в Праге по запросу Вашингтона.

В Белом доме в 2016 году заявляли, что задержание Никулина в Праге – это часть секретного расследования кибератак на серверы Демократической партии. Никулина обвинили во взломе серверов ЦРУ.

Россиянина задержали в Праге 5 октября 2016 года чешские правоохранители совместно с представителями ФБР.