Чехия выдала США заподозренного в кибератаках россиянина

Власти Чехии экстрадировали в США россиянина Евгения Никулина, задержанного в 2016 году в Праге по запросу Вашингтона.

Отмечается, что процедура экстрадиции состоялась вечером в четверг, 29 марта, передает ТАСС со ссылкой на газету Respekt.

Как сообщает Чешское радио, за Никулиным в Прагу прибыл спецборт американского минюста. Самолет вылетел из столицы Чехии минувшей ночью.

Эту информацию пока не подтвердило министерство юстиции Чехии. В МИД Чехии сообщили, что также не располагает информацией о выдаче Никулина.

Отмечается, что решающее слово в деле Никулина принадлежало министру юстиции республики Роберту Пеликану. По информации чешских СМИ, решение об экстрадиции могло быть принято только им.

В ноябре 2017 года Верховный суд Чехии подтвердил решение городского суда Праги о возможности выдачи Никулина в США.

В октябре 2016 года в Белом доме заявляли, что задержание Никулина в Праге является частью секретного расследования кибератак на серверы Демократической партии. До этого сообщалось, что задержание связано с расследованием кибератаки против американской профессиональной соцсети LinkedIn. Позднее США обвинили Никулина во взломе серверов ЦРУ.

Евгения Никулина задержали 5 октября 2016 года в Праге чешские правоохранители совместно с представителями ФБР.