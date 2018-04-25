Земан не согласился с выдачей россиянина Никулина США, а не России

Праге следовало выдать россиянина Евгения Никулина не США, а России, заявил президент Чехии Милош Земан.

Земан выразил неудовлетворение работой министра юстиции республики Роберта Пеликана, который, по мнению президента, не должен войти в новый кабмин, передает ТАСС со ссылкой на Nova.

Президент Чехии подчеркнул, что Никулин – гражданин России, которая, как и США, «требовала его выдачи». По мнению Земана, было бы «более естественным» выдать Никулина именно Москве.

Как рассказал Земан, мать Никулина прислала «трогательное письмо», в котором просила, «чтобы сын вернулся к ней».

«Но будем объективными – принятие решения (экстрадировать россиянина в США) находилось в компетенции министра юстиции», – заявил Земан.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации с выдачей Чехией американским властям Евгения Никулина, обвиняемого в хакерстве.