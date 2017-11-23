Охота США за очередным «русским хакером» полна загадочных совпадений

Президент Чехии заявил, что третий человек в Америке, спикер палаты представителей Пол Райан специально прилетел в Прагу, чтобы забрать «русского хакера» Евгения Никулина. Так это или нет, но решение чешского суда об экстрадиции совпало с «частным визитом» Райана, а американский самолет прилетел за россиянином еще до вердикта суда. Чем же так важен для США обычный, казалось бы, программист?

Третий в иерархии США политик, спикер палаты представителей Пол Райан прилетел в Чехию ради одного отдельно взятого россиянина – Евгения Никулина, обвиняемого в хакерстве. С таким утверждением в пятницу выступил президент Чехии Милош Земан. Главу чешского государства покоробил «неучтивый» визит «третьего по могущественности» американца за россиянином (которого незадолго до этого чешское правосудие выдало Штатам).

Земан негодовал: «специальный американский самолет» стоял в аэропорту Праги целых пять дней и ждал обвиняемого в киберпреступлении «как кинозвезду». «Время покажет, является ли Никулин хакерским гением или имеет что-то на Трампа», – заметил чешский лидер. В довершение президент Земан предположил, что Никулина в США ожидают не 30 лет тюрьмы, а вербовка американскими спецслужбами.

Одновременно в чешских СМИ появилась «шпионская история» о том, как некие трое россиян пытались сорвать экстрадицию Никулина из Чехии в США, причем сорвать довольно запутанным способом.

Заявление президента Земана и слухи об очередном «вмешательстве русских» наделали много шума, заслонившего фабулу дела. В которой, отметим, есть несколько важных совпадений.

Программиста Евгения Никулина задержали 5 октября позапрошлого года в Праге чешские правоохранители совместно с представителями ФБР. На уровне Белого дома было заявлено, что Никулин – один из пресловутых «русских хакеров». Утверждается, что лично он якобы причастен к атакам на серверы Демократической партии, а также серверы ЦРУ, и к попыткам заинтересованных лиц получить компромат на Дональда Трампа.

Весной 2017 года городской суд Праги постановил, что Никулина можно экстрадировать. Причем и в США, где его считают виновным в вышеуказанных взломах, и в Россию, где Никулина обвиняют в краже 3,5 тысяч долларов из электронной платежной системы Webmoney. Но процесс затормозился. В феврале 2018 года высшая инстанция – верховный суд Чехии удовлетворил жалобу Никулина, и отказал в выдаче россиянина куда-либо. Далее дело перешло в другой высший суд, конституционный. Он 2 марта приостановил экстрадицию. Но затем дело приняло неожиданный оборот.

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30 марта становится известно, что накануне Никулин был выдан Соединенным Штатам. «Чешское радио» сообщает: за россиянином прилетел спецборт министерства юстиции США. «Спецсамолет» приземлился в аэропорту Праги еще до того, как конституционный суд вынес решение об экстрадиции. Это уже не сообщение СМИ, а слова посла России в Чехии Александра Змеевского. Власти Чехии не проинформировали российское посольство о своем решении.

Чешская пресса утверждала, что добро на выдачу дал министр юстиции страны Роберт Пеликан. И минюст, и МИД Чехии отказались от комментариев. Но уже на следующий день, 31 марта, Никулин предстал перед окружным судом Сан-Франциско.

«Получается, что чешский министр юстиции утвердил решение о выдаче уже через несколько минут после завершения конституционного суда, – заявил RT российский адвокат Никулина Владимир Макеев. – В тот же вечер Никулин был передан спецназу США; выходит так, что американская сторона заранее знала о решении».

Дальше начинаются «совпадения». Между отказом выдать и внезапной выдачей как раз и имел место визит спикера палаты представителей США Пола Райана. Визит был довольно странным. Он был обозначен как частный – 26 марта конгрессмен прибыл в Прагу с семьей. Но над парламентом, где Райан выступил с речью, был поднят флаг США. Американский спикер встретился с чешским премьером Андреем Бабишем, но с президентом Земаном встречаться не стал без объяснения причин.

Что самое главное в контексте дела Никулина, третий по важности американец пообщался с министром юстиции Робертом Пеликаном. Который, как сообщается, и санкционировал выдачу «русского хакера». Пражские издания Respekt и Ceske noviny утверждают, что Райан и Пеликан обсуждали именно вопрос экстрадиции «русского хакера». Официальных подтверждений этому нет, но есть заявление Райана, сделанное за два дня до суда: «У нас есть все основания полагать и ожидать, что господин Никулин будет экстрадирован в Соединенные Штаты». Тогда же, 27 марта, конгрессмен дал интервью пражской редакции «Радио Свобода», где заявил: «предельно ясно», что чешский суд выдаст Никулина Соединенным Штатам, а не России.

Как Никулин против своей воли попал в США, более-менее понятно. Возникает вопрос – зачем он понадобился американцам?

Случай Никулина – часть уже сложившейся практики, отметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД управляющий партнер компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов. Можно вспомнить о задержании по запросу ФБР в Испании российского программиста Станислава Лисова, выданного испанским судом США, и похожий случай Петра Левашова. История Левашова похожа на случай Никулина. Задержанный в Барселоне россиянин также был обвинен американцами в кибератаках во время выборов в США и выдан Вашингтону вопреки требованиям Москвы. «Несколько раз в год экстрадируют «русских хакеров» из разных стран», – заметил Ашманов.

Иногда удается «вытащить», отмечает собеседник, как в случае с сотрудником фирмы «Ашманов и партнеры» программистом Дмитрием Зубахой, которого удалось вызволить с Кипра. Причем произошло это в 2014 году, задолго до эпопеи с «охотой на хакеров – взломщиков серверов Демпартии». Можно вспомнить и о недавнем приговоре россиянину Владимиру Дринкману, которого в 2012 году выдали Нидерланды. Как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, россиянам, работающим в сфере IT, надо осторожнее выбирать места для отдыха, поскольку, по словам экспертов, ФБР объявило охоту на российских программистов.

«В США схема простая – программисту накручивают обвинение и говорят, что ему «ломятся» 30–40 лет, поскольку по американскому закону сроки по разным статьям суммируются.

Если человек не хочет отсиживать по полной программе, то он идет на сделку – признает себя виновным, получает срок по нижней границе и в дальнейшем работает на США», – подчеркивает Ашманов. По его словам, «это дословный пересказ того, что предлагали в тюрьме Дмитрию Зубахе люди, представлявшиеся сотрудниками Интерпола и прокуратуры США, а скорее всего – сотрудники АНБ». Ашманов полагает, что цель охоты – рекрутинг российских специалистов; речь может идти и о кибервзломщиках. Но в случае с Никулиным собеседник предполагает еще и возможность медийного использования. Ашманов подчеркивает:

«Стандартная схема всегда предполагает сделку. Вопрос лишь в том, будет ли в этой сделке медийная часть – превратят ли Никулина в нового Родченкова.

Григория Родченкова же не наказывают за махинации с допинговыми пробами, в которых он признался. Нет, его используют как медийный таран». Неизвестно, используют ли американцы Никулина в роли «говорящей головы» по делу о так называемом вмешательстве в выборы, но в любом случае его показания будут выглядеть весомее, чем, например, обещание Насти Рыбки рассказать «всю правду» об этом «вмешательстве», отмечает Ашманов.