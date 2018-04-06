Экстрадицию россиянина из Чехии в США попытались сорвать

Трое граждан России пытались установить контакт с главой минюста Чехии Робертом Пеликаном, чтобы обвиняемого в хакерстве россиянина Евгения Никулина экстрадировали в Россию, а не в США, заявили чешские СМИ.

Как сообщило чешское радио, в декабре 2017 года трое россиян контактировали с владелицей ресторана в Карловых Варах в поисках выхода на главу минюста Роберта Пеликана.

«Женщина через знакомых выходцев из Венесуэлы и Марокко получила контакт адвоката Станислава Мечла, который около полугода был советником Пеликана», – передает РИА «Новости» сообщение чешского радио.



Мечл отправил министру несколько SMS, в которых сообщил, что Никулин якобы может дать чешским органам некие показания. Пеликан не ответил ничего конкретного, сообщив лишь, что у Никулина осталось немного времени на пребывание в Чехии.



Посчитав, что этой перепиской с министром он уже провел определенную работу, адвокат Мечл выставил новым знакомым счет на 500 тыс. крон (около 25 тыс. долларов).

Для дальнейших действий Мечл нуждался в получении полномочий непосредственно от Никулина, находившегося под строжайшей охраной в пражской тюрьме «Панкрац», но тот уже имел адвоката и к появлению нового отнесся с недоверием, не подписав доверенность о предоставлении полномочий Мечлу.



Как сообщает Чешское радио, в конце декабря в Прагу прилетели трое мужчин из России, которые в гостинице «Интерконтиненталь» встретились с теми, кто пытался наладить контакт с главой минюста, но договоренностией о дальнейших действиях достигнуты так и не были.



«Да, была попытка добраться до меня, видимо, кому-то снаружи это показалось возможным делом. Но на самом деле это невозможно», – заявил министр Пеликан.



По словам Пеликана, повлиять на него невозможно.

«Мечл точно не мог этого добиться. Я не веду подобные торги», – заявил глава минюста Чехии.



Пеликан заявил также, что не намерен подавать в суд на адвоката.

«Оставлю это для соответствующих органов. Я только удалю контакты Мечла из телефона», – сказал он.

Никулина задержали 5 октября 2016 года в Праге чешские правоохранители совместно с представителями ФБР. Утверждалось, что Никулин якобы причастен к кибератакам на серверы Демократической партии, американской профессиональной соцсети LinkedIn, взлому серверов ЦРУ, а также попыткам заинтересованных лиц получить компромат на американского президента Дональда Трампа.

Сам Никулин в суде не признал своей вины.

Пресс-секретарь президента Чехии Йиржи Овчачек заявил, что выдача обвиняемого в США в хакерстве россиянина Евгения Никулина связана со стремлением заинтересованных лиц получить компромат на американского президента Дональда Трампа.

Позже СМИ сообщали, что обвиняемый в хакерстве россиянин Евгений Никулин, которого Чехия выдала США, попытался сбежать из-под стражи.