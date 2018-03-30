Заподозренный в кибератаках россиянин не признал вину в суде США

Обвиняемый властями США в краже персональных данных пользователей LinkedIn россиянин Евгений Никулин в суде не признал своей вины.

Согласно документам, опубликованным на сайте суда в городе Сан-Франциско, Никулин поставил галочку в графе «не виновен», сообщает РИА «Новости».

Ранее в пятницу власти Чехии экстрадировали в США россиянина Евгения Никулина, задержанного в 2016 году в Праге по запросу Вашингтона.

В ноябре 2017 года Верховный суд Чехии подтвердил решение городского суда Праги о возможности выдачи Никулина в США.

В октябре 2016 года в Белом доме заявляли, что задержание Никулина в Праге является частьюсекретного расследования кибератак на серверы Демократической партии. До этого сообщалось, что задержание связано с расследованием кибератаки против американской профессиональной соцсети LinkedIn. Позднее США обвинили Никулина во взломе серверов ЦРУ.

Евгения Никулина задержали 5 октября 2016 года в Праге чешские правоохранители совместно с представителями ФБР.