Появились сообщения о попытке «российского хакера» сбежать из-под стражи в США

Обвиняемый в хакерстве россиянин Евгений Никулин, которого Чехия выдала США, попытался сбежать из-под стражи, пишут СМИ со ссылкой на американского прокурора.

Сотрудники служб безопасности назвали его поведение вызывающим, передает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

Судья федерального суда в Сан-Франциско отложил слушания по вопросу об освобождении Никулина под залог. В суде на Никулина надели наручники.

Заместитель главы службы судебных приставов северного округа Калифорнии Джозеф Палмер, комментируя сообщения СМИ о попытке побега, заявил, что россиянин «вел себя агрессивно по отношению к судебным приставам в тюрьме», передает РИА «Новости».

«Ничего особенного, но он пытался сломать некоторые вещи в тюрьме», – заявил Палмер, добавив, что «попыток сбежать из суда сегодня не было».