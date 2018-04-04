Спецборт минюста США прибыл в Прагу до решения суда по делу Никулина

Спецборт минюста США прибыл в пражский аэропорт еще до решения суда по делу обвиняемого в хакерстве россиянина Евгения Никулина, заявил посол России в Чехии Александр Змеевский.

«Характерно, что за несколько дней в конституционном суде Чешской республики в пражском аэропорту уже ждал специальный борт юстиции США. Видимо, американские партнеры были заведомо проинформированы о готовящемся решении конституционного суда Чешской республики и последующем вердикте министра юстиции Чехии», – сказал Змеевский, передает РИА «Новости».

По его словам, «трудно не заметить удивительное совпадение выдачи российского гражданина с визитом сюда высокопоставленного американского политика. Сама же процедура, когда молодого человека без уведомлений его адвокатов и российской стороны тайно вывозят из страны, больше напоминает операцию спецслужб. Может быть, это было продиктовано неуверенностью в справедливости принятого решения».

Змеевский добавил, что выдача Никулина США является осознанным шагом Чехии, направленным на «подрыв конструктивной основы двустороннего сотрудничества с Россией».

1 апреля пресс-секретарь президента Чехии Йиржи Овчачек заявил, что выдача обвиняемого Россией и США в хакерстве россиянина Евгения Никулина связана со стремлением заинтересованных лиц получить компромат на американского президента Дональда Трампа. Сам Никулин в суде не признал своей вины.

Россия заявила, что возмущена выдачей Чехией США Никулина и разочарована тем, что Прага руководствовалась «союзнической лояльностью».

Евгения Никулина задержали 5 октября 2016 года в Праге чешские правоохранители совместно с представителями ФБР. В Белом доме заявляли, что задержание Никулина в Праге является частью секретного расследования кибератак на серверы Демократической партии. До этого сообщалось, что задержание связано с расследованием кибератаки против американской профессиональной соцсети LinkedIn. Позднее США обвинили Никулина во взломе серверов ЦРУ.