Визит в Чехию третьего по рангу политика США из-за россиянина удивил Земана

Чешский президент Милош Земан назвал «неучтивым» визит спикера Палаты представителей США Пола Райана в Чехию.

По словам Райана, он прилетел в Чехию из-за обвиняемого в хакерстве россиянина Евгения Никулина. Земан на это заявил, что «не любит давления», передает РИА «Новости».

«Это выглядит неучтиво по отношению к тем, с кем он (Райан) здесь встречался», – отметил Земан, добавив, что «это немного «за чертой».

Его удивило, что «один-единственный хакер достоин» специального визита «третьего могущественного человека в США». По словам Земана, «специальный американский самолет» стоял в аэропорту Праги «целых пять дней» и ждал Никулина, «как кинозвезду».

«Время покажет, является ли Никулин хакерским гением или имеет что-то на (президента США Дональда) Трампа», – добавил Земан.

Он не верит, что в США россиянина приговорят к 30 годам заключения. Земан считает, что Никулина «завербуют».

«Я видел в одном бульварном издании московскую фотографию Никулина, стоявшего рядом с одним из самых дорогих автомобилей – Lamborghini», – рассказал президент Чехии, предположив, что через какое-то время «мы увидим на странице какого-нибудь американского издания фото немного постаревшего Никулина, стоящего рядом с новеньким Lamborghini».

По мнению Земана, не будь отношения России и США в таком плачевном состоянии, «Никулин вполне мог быть осужден в России, а США нашли бы доводы, чтобы оправдать ситуацию».