Иллюзии грузинской русофобии

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23 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:14  |  vz.ru
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Россияне беднеют от кредитов

Владимир Путин ответил на острый вопрос о доходах населенияФото: Алексей Светлов/Интерпресс/ТАСС
Владимир Путин разъяснил парадоксальную ситуацию с доходами населения. Когда, с одной стороны, зарплаты и социальные выплаты увеличиваются, а с другой – реальные доходы населения падают. Одна из причин такого положения дел в закредитованности россиян. Не выйдет ли этот пузырь боком всей российской экономике? Подробности...
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Призывы НАТО к защите Прибалтики ведут к ее оккупации

НАТО постоянно находит поводы увеличить свое присутствие вблизи РоссииФото: Kacper Pempel/Reuters
Аналитики НАТО заявили о способности России разрушить архитектуру европейской безопасности и не исключают в связи с этим военного конфликта Запада с Москвой. Ареной будущей битвы называется Прибалтика, куда уже сейчас, предупреждают в НАТО, США должны перебросить своих военных. Что кроется за подобными стратегиями и к каким реальным последствиям они могут привести? Подробности...
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Российское оружие лишают Божьей силы

Привычная сцена в современной Российской армии – священник освящает боевую систему (в данном случае истребитель)Фото: Виталий Невар/ТАСС
Массовая практика благословения священниками РПЦ оружия, которое используется в Российской армии, похоже, подходит к концу. Русская православная церковь готовит документ, который должен регламентировать, можно или нельзя освящать автомат или же баллистическую ракету. Какие богословские аргументы при этом используются – и как влияет вмешательство церкви на силу оружия? Подробности...
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Зеленский вызвал истерику среди украинских «креаклов» и «либералов»

Новый президент Украины все меньше нравится украинской интеллигенцииФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Новый президент Украины, оказывается, виноват в том, что запрещает подкидывать наркотики и слишком вяло репрессирует несогласных. По крайней мере, именно такие выводы можно сделать из сообщений, которыми кипят в последнее время украинские соцсети, особенно представителей «креативного класса». И в этом украинские либералы почти идеально сошлись с российскими.  Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Иллюзии грузинской русофобии

Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
Как говорил поэт Владимир Уфлянд, «народ есть некий интеграл отдельных личностей, которых Бог не зря собрал, в таком количестве». И либо вы этот интеграл принимаете целиком, либо не принимаете вообще. Второй вариант называется русофобией. Подробности...

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            Иллюзии грузинской русофобии

            Дмитрий Соколов-Митрич
            журналист, писатель
            		 23 июня 2019, 13:01

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            Вот Дмитрий Львович Быков зарифмовал: 

            «Русские власти!
            Оставьте иллюзии, 
            будто Тбилиси опасен сейчас. 
            Нет никакой русофобии в Грузии, 
            так как боятся не русских, а вас».

            Мне бы все-таки хотелось конкретизировать этот пафосный тезис, который сейчас гуляет по умам. Кто такие «русские власти», которым в Грузию лучше не ехать, и кто такие «обыкновенные русские», которым можно? На кого грузинская фобия имеет святое право распространяться, а на кого нет? Вроде как на всех госслужащих, ведь на то они и «гос»? Значит и на непогрешимого Грефа, и на любимую Высшую школу экономики в полном составе, и на заслуженных учителей Ямбурга и Рачинского, и на доктора Рошаля и даже на доктора Бакерия?

            А зависимые медиаструктуры будем добавлять? Тогда и Гия Саралидзе с «Вести ФМ» под запретом, и Ксения Собчак, которая вполне себе приспешница, и даже «Эхо Москвы», за то, что принадлежат «Газпроммедиа»? Или нужно бояться и ненавидеть сугубо чиновников? Значит и все ведомство милого либеральному сердцу Кудрина, включая его самого? И Митрохина с Соболь, которые кушать не могут, как хотят стать депутатами? И даже тех рукопожатных кремлевских, которые симпатизируют и лоббируют многие «передовые инициативы»?

            А вот бывает и обратная ситуация: человек вообще ни разу не чиновник и даже косвенно никак не зависит от государственных денег, а все равно, поскуда, поддерживает официальную позицию властей по многим вопросам, включая грузинский. Или даже не поддерживает, совсем не поддерживает, но едет в Грузию в дружеской компании, среди которых есть и те, кто поддерживает, и непосредственно госслужащие, и прямо-таки чиновники и даже, прости Господи, силовики!

            С такой компанией что будем делать на улицах Тбилиси? Ненавидеть выборочно? А если за друзей с нехорошими лицами вступятся те, что с хорошими? Где вообще проходит граница между теми и другими. Я вам скажу: точно не в реальной действительности. Только в вашем больном воображении.

            Как говорил поэт Владимир Уфлянд, «народ есть некий интеграл отдельных личностей, которых Бог не зря собрал, в таком количестве». И либо вы этот интеграл принимаете целиком, либо не принимаете вообще. И второй вариант называется именно русофобией, смиритесь уже с этим.

            Источник: Блог Дмитирия Соколова-Митрича


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