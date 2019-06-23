Иллюзии грузинской русофобии

Вот Дмитрий Львович Быков зарифмовал:

«Русские власти!

Оставьте иллюзии,

будто Тбилиси опасен сейчас.

Нет никакой русофобии в Грузии,

так как боятся не русских, а вас».

Мне бы все-таки хотелось конкретизировать этот пафосный тезис, который сейчас гуляет по умам. Кто такие «русские власти», которым в Грузию лучше не ехать, и кто такие «обыкновенные русские», которым можно? На кого грузинская фобия имеет святое право распространяться, а на кого нет? Вроде как на всех госслужащих, ведь на то они и «гос»? Значит и на непогрешимого Грефа, и на любимую Высшую школу экономики в полном составе, и на заслуженных учителей Ямбурга и Рачинского, и на доктора Рошаля и даже на доктора Бакерия?

А зависимые медиаструктуры будем добавлять? Тогда и Гия Саралидзе с «Вести ФМ» под запретом, и Ксения Собчак, которая вполне себе приспешница, и даже «Эхо Москвы», за то, что принадлежат «Газпроммедиа»? Или нужно бояться и ненавидеть сугубо чиновников? Значит и все ведомство милого либеральному сердцу Кудрина, включая его самого? И Митрохина с Соболь, которые кушать не могут, как хотят стать депутатами? И даже тех рукопожатных кремлевских, которые симпатизируют и лоббируют многие «передовые инициативы»?

А вот бывает и обратная ситуация: человек вообще ни разу не чиновник и даже косвенно никак не зависит от государственных денег, а все равно, поскуда, поддерживает официальную позицию властей по многим вопросам, включая грузинский. Или даже не поддерживает, совсем не поддерживает, но едет в Грузию в дружеской компании, среди которых есть и те, кто поддерживает, и непосредственно госслужащие, и прямо-таки чиновники и даже, прости Господи, силовики!

С такой компанией что будем делать на улицах Тбилиси? Ненавидеть выборочно? А если за друзей с нехорошими лицами вступятся те, что с хорошими? Где вообще проходит граница между теми и другими. Я вам скажу: точно не в реальной действительности. Только в вашем больном воображении.

Как говорил поэт Владимир Уфлянд, «народ есть некий интеграл отдельных личностей, которых Бог не зря собрал, в таком количестве». И либо вы этот интеграл принимаете целиком, либо не принимаете вообще. И второй вариант называется именно русофобией, смиритесь уже с этим.

Источник: Блог Дмитирия Соколова-Митрича