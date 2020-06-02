Американский пожар тушить бесполезно

Видео из ночного Нью-Йорка. Слабонервным просьба оставаться слабонервными. Вам страшно? Мне нет.

Первый раз я приехал в США как раз изучать американскую систему правосудия. Изучал 21 день – не много и не мало. Патрулировал улицы с полицейскими, общался с присяжными, наблюдал за рядовыми арестами, провел день в тюрьме, день в суде – Бостон, Нью-Йорк, Сакраменто, Сан-Франциско, Лос-Анджелес.

Увиденное удивило – и приятно, и не очень. Главное, что я понял – Америка, конечно, полицейское государство. Не в том смысле, в каком мы, а в том, в каком они. Страна – сплетение таких противоречий и стольких спящих демонов, что сдерживать все это может только очень мощная полиция. И она в Америке действительно мощная. Наши менты, по сравнению с их копами, просто зайчики и хомячки. Нет, у них нет серьезной коррупции и беспредела, у них добропорядочные граждане полицейских не боятся.

Зато у них блюститель порядка просто согласно инструкции стреляет на поражение, если в ответ на требование поднять руки вверх ты продолжаешь держать их в карманах и идешь в его сторону. Первый в грудь, второй в голову. А в наши убогие полицейские реношки, в которых нет бронированных дверей и клетки между передними и задними сидениями, ни один американский полицейский не сел бы, даже если бы ему утроили зарплату.

Но именно поэтому, когда масштабы бедствия превышают возможности даже такой мощной полиции, ситуация выходит из-под контроля полностью. Демоны вырываются наружу. Демоны расизма, демоны социальной несправедливости, демоны, например, того, что Америка – номер один по количеству осужденных на душу населения? Почему? Наберите в поисковике «three strikes low». А теперь еще и демоны коронакризиса. Впрочем, американофобам радоваться рано. Америка не накроется, все будет в порядке.

Это не революция, это просто бунт. А бунт не опасен. Любой бунт обречен на поражение. Потому что у бунта нет никакой стратегии. У бунта нет лидеров, нет платформы, нет версии будущего. Это как пожар высшей категории – его тушить бесполезно, но и сам огонь никогда не победит пожарных. Надо просто дать очагу выгореть и потом все зачистить и отстроить заново.

А возможна ли в Америке революция? На данный момент невозможна. Ни черно, ни белая, ни уж, тем более, цветная. Почему? Потому же, почему у нас. Нет доступной альтернативы. Ну, если, конечно, не считать альтернативой возможность выбрать вместо республиканцев демократов.

Только там это безальтернативное состояние достигается другими методами. Более надежными. И, если у нас альтернатива, как тот суслик – нет, но все-такие есть, то у них ее нет реально. Ни при каких обстоятельствах. По крайней мере, до тех пор, пока Америка – самая сильная страна в мире.

Источник: Блог Дмитрия Соколова-Митрича