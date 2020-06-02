Американский пожар тушить бесполезно

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2 июня, вторник  |  Последнее обновление — 11:43  |  vz.ru
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Рубль вырвался в лидеры

Возврат к 60–65 рублям за доллар эксперты считают пока маловероятнымФото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Первый день лета оказался благоприятным для российской валюты. За доллар дают уже меньше 70 рублей, а в мае рубль находился в числе мировых лидеров по восстановлению. Это произошло во многом благодаря росту цен на нефть из-за сделки ОПЕК+. Сейчас картель, судя по всему, хочет продлить максимальные ограничения на добычу нефти. Но специалисты видят в этом и ряд потенциальных рисков. Подробности...
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Почему Трамп бессилен перед погромщиками

Что это за президент и верховный главнокомандующий, который только в Твиттер горазд писать?Фото: Andrew Nelles/The Tennessean/Reuters
Те, кто видел в Дональде Трампе «сильного лидера» или «диктатора», должны поразиться его действиям в кризисный для Америки период. Строго говоря, он не предпринимает никаких действий и ограничивается только угрозами, пока его страну пожирает пожар массового бунта. Это говорит о том, что президент США пустой болтун? Или у него все-таки есть хитрый план, которому он следует?  Подробности...
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Почему Россия не копирует французский «Мистраль»

Предположительный облик перспективного российского вертолетоносца (УДК)Фото: кадр канала Звезда
«Русские украли и клонировали «Мистраль». Столь радикальная оценка распространяется в эти дни в американском (и не только) военно-экспертном сообществе – там полагают, что проект нового российского вертолетоносца является фактически копией французского проекта. Откуда возникло подобное утверждение и можно ли ему верить? Подробности...
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Погром стал выходом США из карантина

Многие мегаполисы охвачены бунтами, погромами и мародерствамиФото: Trevor Hughes/Reuters
Протесты, вспыхнувшие в Миннеаполисе после гибели чернокожего от полицейского насилия, расширяются не по дням, а по часам. Все чаще начинает звучать слово «революция» в оценке как масштабов, так и последствий бунта. Полицейские участки и органы местной власти находятся в осаде, а Трамп прячется в бункере. Нацгвардия ведет бои за центры городов и проигрывает. Почему это происходит и что будет дальше? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Американский пожар тушить бесполезно

Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
Это не революция, это просто бунт. А бунт не опасен. Любой бунт обречен на поражение. Потому что у бунта нет никакой стратегии. У бунта нет лидеров, нет платформы, нет версии будущего. Подробности...

Государство не должно финансировать обезлюживание страны

Сергей Худиев, публицист, богослов
С точки зрения идеологии сокращения населения планеты, быть многодетной матерью – позорно и отвратительно, семья есть очаг невыносимого патриархального угнетения, а вот быть гомосексуалистом – хорошо и правильно. Но если кто-то на планете слишком бурно размножается, то уж точно не русские. Подробности...
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Пришло время понять, как дальше жить

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              Дмитрий Соколов-Митрич

              Американский пожар тушить бесполезно

              Дмитрий Соколов-Митрич
              журналист, писатель
              		 2 июня 2020, 11:36

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              Видео из ночного Нью-Йорка. Слабонервным просьба оставаться слабонервными. Вам страшно? Мне нет.

              Первый раз я приехал в США как раз изучать американскую систему правосудия. Изучал 21 день – не много и не мало. Патрулировал улицы с полицейскими, общался с присяжными, наблюдал за рядовыми арестами, провел день в тюрьме, день в суде – Бостон, Нью-Йорк, Сакраменто, Сан-Франциско, Лос-Анджелес.

              Увиденное удивило – и приятно, и не очень. Главное, что я понял – Америка, конечно, полицейское государство. Не в том смысле, в каком мы, а в том, в каком они. Страна – сплетение таких противоречий и стольких спящих демонов, что сдерживать все это может только очень мощная полиция. И она в Америке действительно мощная. Наши менты, по сравнению с их копами, просто зайчики и хомячки. Нет, у них нет серьезной коррупции и беспредела, у них добропорядочные граждане полицейских не боятся.

              Зато у них блюститель порядка просто согласно инструкции стреляет на поражение, если в ответ на требование поднять руки вверх ты продолжаешь держать их в карманах и идешь в его сторону. Первый в грудь, второй в голову. А в наши убогие полицейские реношки, в которых нет бронированных дверей и клетки между передними и задними сидениями, ни один американский полицейский не сел бы, даже если бы ему утроили зарплату.

              Но именно поэтому, когда масштабы бедствия превышают возможности даже такой мощной полиции, ситуация выходит из-под контроля полностью. Демоны вырываются наружу. Демоны расизма, демоны социальной несправедливости, демоны, например, того, что Америка – номер один по количеству осужденных на душу населения? Почему? Наберите в поисковике «three strikes low». А теперь еще и демоны коронакризиса. Впрочем, американофобам радоваться рано. Америка не накроется, все будет в порядке.

              Фото: Zuma/ТАСС

              Это не революция, это просто бунт. А бунт не опасен. Любой бунт обречен на поражение. Потому что у бунта нет никакой стратегии. У бунта нет лидеров, нет платформы, нет версии будущего. Это как пожар высшей категории – его тушить бесполезно, но и сам огонь никогда не победит пожарных. Надо просто дать очагу выгореть и потом все зачистить и отстроить заново.

              А возможна ли в Америке революция? На данный момент невозможна. Ни черно, ни белая, ни уж, тем более, цветная. Почему? Потому же, почему у нас. Нет доступной альтернативы. Ну, если, конечно, не считать альтернативой возможность выбрать вместо республиканцев демократов.

              Только там это безальтернативное состояние достигается другими методами. Более надежными. И, если у нас альтернатива, как тот суслик – нет, но все-такие есть, то у них ее нет реально. Ни при каких обстоятельствах. По крайней мере, до тех пор, пока Америка – самая сильная страна в мире.

              Источник: Блог Дмитрия Соколова-Митрича

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