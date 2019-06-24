В Кремле назвали условие отмены принятых к Грузии мер

Москва задумается об отмене принятых в отношении Грузии мер, когда ситуация в этой стране вернется в «нерусофобское русло», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы из опубликованных документов видели, что четкий срок там не фиксируется. Речь идет просто о возвращении ситуации в Грузии в нерусофобское русло. Вот как только это будет зафиксировано, тогда это станет поводом для того, чтоб задуматься о пересмотре принятого решения», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

В то же время Песков заявил, что не знает о возможном введении дальнейших ограничений в отношении Грузии.

По его словам, Кремль видит признаки внутриполитического кризиса в Грузии, но не считает это своим делом, в отличие от безопасности россиян. «Там есть определенные признаки внутриполитического кризиса в Грузии, но это не наше дело, это внутреннее дело Грузии. Наше дело, когда это приобретает антироссийский характер. Вот это то, что заставляет нас волноваться», – сказал Песков.

Он также заявил, что в Грузии царит искусственно подогреваемая русофобская истерия. «В целом, к сожалению, можно констатировать, что сейчас в Грузии царит очень русофобская истерия, она искусно подогревается изнутри такими радикальными элементами. Можно только выразить сожаление в этой связи», – заявил Песков.

Антироссийские выступления начались в Тбилиси 20 июня. Поводом стала сессия генассамблеи Международной ассамблеи православия, проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим оппозиция вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента.

На фоне антироссийских акций в Тбилиси президент России Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию. Минтранс позже приостановил полеты грузинских авиакомпаний в Россию.

Тем временем посольства Грузии в дальнем зарубежье придумали нетривиальный способ восполнить потерю российских туристов. Так, дипломаты в Дании и США разместили на своих страницах в соцсетях агитационные ролики, призывающие местных жителей приехать и «попробовать Грузию». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли Тбилиси таким образом спасти свою туристическую отрасль.

Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.