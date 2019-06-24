Депутат Гаврилов счел некомфортным кресло спикера парламента Грузии

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что не ожидал такой реакции грузинской оппозиции на то, что он сядет в кресло спикера парламента Грузии. При этом само кресло ему не понравилось, так как оно «не очень уютное и комфортное».

В эфире программы «Место встречи» на НТВ Гаврилов сообщил, что грузинская сторона давала гарантии безопасности российской делегации.

«Мне сообщили, что лидер оппозиции заявил, что приезд Гаврилова нежелателен, так как он «принимал участие в боевых действиях в Абхазии». Прямо во время приема я вышел к журналистам и сказал, что это ошибка. Я никогда не брал в руки оружие и не участвовал в боевых действиях. А мое посещение горячих точек – это гуманитарная миссия, помощь христианам. Но ни один из грузинских каналов не дал опровержение. Наоборот – они начали говорить, что русские оккупанты», – сказал он.

Гаврилов подчеркнул, что в кресло спикера его провела служба протокола грузинского парламента Грузии.

«Креслице так себе, не очень уютное и комфортное. Но мы люди скромные, можем работать хоть на табуретках. Это было официальное приглашение и в соответствии с нашими протоколами. Когда я веду генассамблеи в Афинах, я сижу на этом же месте, в Ливане – то же самое. И нас приветствуют президенты, спикеры, никаких проблем не возникает», – подытожил депутат.

Напомним, протесты начались в Тбилиси 20 июня после того, как радикально настроенные грузинские политики напали на российских делегатов на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Поводом стал тот факт, что глава Международной ассамблеи православия, депутат Госдумы Сергей Гаврилов расположился в кресле спикера парламента Грузии. В итоге сессию МАП сорвали, а российские депутаты срочно покинули Грузию.