Суд в США вынес приговор депортированному из Грузии россиянину

Суд в США вынес приговор разработчику компьютерных игр россиянину Олегу Тищенко, который был экстрадирован из Грузии. Его приговорили к одному году, однако этот срок он уже отсидел, его депортируют в Россию 19 июня.

«Приговор 12 месяцев и один день. С учетом отбытого срока подсудимый будет выпущен и передан агентам внутренней безопасности сегодня, 19 июня 2019 года, и они отвезут подсудимого в международный аэропорт Солт-Лейк для самостоятельной депортации в Россию», – передает РИА «Новости» слова представителя суда.

Его обвиняли в том, что он покупал документацию к американским военным самолетам, нарушив тем самым законы США.

Дело против него завели еще в 2016 году. В начале года он был задержан в Грузии и экстрадирован в США. Следствие считает, что он незаконно получил руководства пилотов к истребителям F-16, F-35, F-22 и A-10, а затем продавал документацию на eBay.

14 июня сообщалось, что Тищенко признает себя виновным.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о его деле.