Появились данные о готовности россиянина признать вину в суде США

Разработчик компьютерных игр россиянин Олег Тищенко, вероятно, признает себя в США виновным. В американском суде его обвиняют в заговоре против Соединенных Штатов.

Как следует из документов суда, процесс, который должен был состояться в США в августе, отменен. Приговор суд штата Юта огласит 19 июня. Из этого можно сделать вывод, что перед приговором Тищенко признает себя виновным по крайней мере частично, передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что разработчик компьютерных игр купил на электронной «барахолке» инструкции по эксплуатации F-16. В связи с этим США выдвинули против него обвинения в контрабанде, нарушении закона об экспорте вооружений и заговоре против интересов США. Американцам Тищенко выдала Грузия.