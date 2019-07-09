Президент Грузии обратилась с призывом к властям России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на чрезвычайном брифинге обратилась к руководству России с призывом «не следовать эскалации», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По ее словам, руководство России само назвало «радикальными» силы, которые выступают в Грузии против России, поэтому было бы «парадоксальным», чтобы Москва отвечала на их «провокации».

Таким образом Россия способствовала бы этим «деструктивным силам», сказала президент.

«Наша мирная политика – это единственный путь для сохранения стабильности в стране и в регионе», – сказала Саломе Зурабишвили.

Она заверила грузин, проживающих в России, в том, что правительство Грузии делает все возможное, чтобы те могли продолжать жить «мирно, стабильно».

Также президент обратилась к находящимся в Грузии иностранным туристам и отметила, что Грузия не допустит нарушений исторических традиций толерантности.

Саломе Зурабишвили обратилась и к тем грузинским силам, которые «из-за собственных политических целей ставят под угрозу стабильность Грузии», и сказала, что «патриотизм – это не дискредитация страны и не ее дестабилизация».

«Ответственность по отношению к собственной стране требует отложить в сторону эмоции и политические вкусы, заботиться о стабильности и порядке в обществе», – сказала Саломе Зурабишвили.

«Призываю всех, в стране и за ее пределами, к деэскалации», – заявила она.

Ранее во вторник Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии в связи с антироссийскими провокациями в Тбилиси.

Вопрос новых санкций был поднят после того, как 7 июля на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал программу с ругани в адрес российского руководства. Власти Грузии обвинили его в провокации, жители Тбилиси вышли на митинг у здания телеканала. В Кремле сочли произошедшее «большим позором для грузин».

Эксперты считают, что Грузия потеряет миллионы долларов, если Россия введет санкции.

Накануне экс-председатель парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе увидела за оскорблениями в адрес президента России, прозвучавшими в эфире «Рустави 2», «грязную спецоперацию, спланированную бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. «Не надо удивляться жесткой реакции России сейчас. Это абсолютно адекватно», – отметила она.

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