Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии в связи с антироссийскими провокациями в Тбилиси.

Госдума рекомендовала правительству России рассмотреть целесообразность специальных экономических мер против Грузии, «предусмотренных федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», и внести соответствующие предложения президенту Владимиру Путину, сообщает РИА «Новости».

Российские депутаты в своем заявлении категорически осуждают «непрекращающиеся антироссийские провокации» в Тбилиси и отмечают, что открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации двусторонних отношений.

Согласно указанному федеральному закону, специальные экономические меры носят временный характер и применяются независимо от других мер, направленных на защиту интересов России, обеспечение безопасности страны, а также на защиту прав и свобод ее граждан.

В законе также отмечается, что меры могут быть направлены на запрещение финансовых операций или установление ограничений на их осуществление, запрет внешнеэкономических операций или их ограничение, установление ограничений на осуществление туристской деятельности, а также изменение вывозных и (или) ввозных таможенных пошлин.

Полномочный представитель правительства в Госдуме Александр Синенко перед голосованием по проекту заявления заявил, что кабмин после обсуждения с деловым и экспертным сообществом сформулирует для главы государства предложения по специальным мерам в отношении Грузии, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что заявление будет рассмотрено «самым оперативным образом».

Напомним, в июне из-за визита в Тбилиси депутатов Госдумы России на сессию Межпарламентской ассамблеи православия в грузинской столице начались беспорядки, которые вылились во внутриполитический кризис.

После этого президент Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок в Грузию. В Тбилиси тогда отметили, что ограничения могут коснуться не только авиасообщения и туризма.

Вопрос санкций вновь был поднят после очередного конфликта: 7 июля на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал программу с ругани в адрес российского руководства.

Власти Грузии обвинили его в провокации, а жители Тбилиси вышли на митинг у здания телеканала. В Кремле высказывания телеведущего сочли «большим позором для грузин».

Эксперты считают, что Грузия потеряет миллионы долларов в случае введения Россией новых санкций.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.

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