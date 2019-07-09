Москва дала Грузии последний шанс

Россия и Грузия сделали шаги навстречу друг другу. Владимир Путин заявил, что введение санкций против Тбилиси нецелесообразно. А Саломе Зурабишвили осудила действия радикалов и призвала их не ставить под угрозу стабильность страны. Процесс ухудшения отношений между Россией и Грузией остановился. Но Тбилиси не стоит думать, что ситуация обернулась вспять.

Россия, судя по всему, не введет новые санкции против Грузии – по крайней мере, пока. Во вторник президент Владимир Путин высказался против таких мер. Причем, как подчеркнул российский лидер, он не считает целесообразным введение санкций из уважения к грузинскому народу. Таким образом, в Москве явно дали понять: Россия отделяет грузинское общество от тех, кто раздувает антироссийские настроения, и кто, как подчеркнул Путин, «не знают истории, и в конечном итоге наносят вред Грузии».

Глава грузинского МИД Давид Залкалиани приветствовал заявление Путина, назвав его «единственным и правильным». Решению Путина обрадовался и глава правительства Мамука Бахтадзе: «Конечно же, это решение хорошее и приветствуется. Моя личная позиция такова, что барьеров между народами быть не должно».

Узнав о решении президента, в Госдуме подчеркнули: позиция депутатов по поводу ответов на антироссийские выходки останется прежней. Владимир Путин своим отказом вводить санкции дает возможность Грузии образумиться, предупредил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Он сказал:

«Они должны послушать нашего президента. Он и сейчас еще раз им дает шанс. Потому что мы, представители народа России, им такого шанса не даем. А он им шанс дает – образумиться».

Напомним, вопрос новых санкций был поднят после того, как в воскресенье на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал программу с матерной ругани в адрес российского президента. Во вторник Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии в связи с антироссийскими провокациями в Тбилиси.

Депутаты предложили правительству России «рассмотреть возможность» применить к Грузии закон 2006 года о специальных экономических мерах. Он, в частности позволяет: перекрыть или ограничить финансовые операции, запретить внешнеэкономические операции, установить ограничения на поездки туристов, и ужесточить ввозные и вывозные пошлины. А, как уже неоднократно отмечалось, по статистике Банка России, объем денежных переводов в Грузию составил прошлом году составил 631 млн долларов. На Россию приходится 84% поставок грузинского вина и около 46% поставок минеральной воды.

В этой связи понятен явный испуг грузинских властей. Во вторник президент страны Саломе Зурабишвили собрала чрезвычайный брифинг и обратилась к руководству России с призывом «не следовать эскалации». Ведь – напомнила она – руководство России само назвало «радикальными» силы, которые выступают в Грузии против России, поэтому было бы «парадоксальным», чтобы Москва отвечала на их «провокации». Таким образом, Россия способствовала бы этим «деструктивным силам», сказала президент Грузии.

Российские парламентарии оценили увещевания Зурабишвили скептически – призвав начать с извинений за собственные обвинения в адрес России, которую грузинский президент называла агрессором.

«Призывать нас: «Вы, ребята, сдерживайтесь, мы вас ненавидим, но не вводите санкции», – это несерьезно. Цель ее слов была в том, чтобы помириться и отделаться потерей малой крови», – сказал газете ВЗГЛЯД зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор подчеркнул: Зурабишвили должна извиниться за слова телеведущего Габунии и «уже потом разбираться с ним вплоть до привлечения к уголовной ответственности, потому что там идет сплошное нарушение законов». «Мы крови не жаждем, но справедливость должна быть восстановлена», – заключил Джабаров.

При этом напомним, что хамская выходка сотрудника «Рустави-2» вызвала возмущение в самой Грузии. Сотни недовольных людей обвинили Габунию в нарушении этических и профессиональных норм и вышли на митинг у здания телеканала. Можно расчитывать, что именно это обстоятельство повлияло на позицию руководства России: дать грузинскому руководству шанс.

Политологи в самой Грузии восприняли выступление Зурабишвили как первую уступку, сделанную под угрозой новых российских санкций.

«Заявление президента Грузии запоздало и недостаточно адекватно в сложившейся ситуации. Слова Зурабишвили – это такой несмелый шаг к примирению. Примирение не должно обязательно включать согласие во всех политических вопросах. Но то что у Грузии нет альтернативы, кроме как примириться с Россией – это совершенно очевидно», – сказал газете ВЗГЛЯД аналитик Иосиф Манджавидзе.

Грузинского эксперта не удивляет, что позиция российских парламентариев оказалась жестче, чем у главы государства.

«Естественно, что Госдума настроена более радикально. В США, например, тоже Сенат часто ведет себя агрессивнее, чем президент. Но очень мудро со стороны Владимира Путина, что он призвал не радикализировать ситуацию. Потому что в результате санкций, в первую очередь страдают обычные люди, а не те, против кого они направлены», – посетовал Манджавидзе.

«Подавляющее большинство грузинского общества возмущено поведением телеканала «Рустави-2», и выражает это свое возмущение всеми доступными средствами. Этот канал – одна из главных проблем Грузии. К сожалению, в России не все понимают, что имеют дело не с мнением грузинского народа, а с узкой прослойкой либералов», – подытожил аналитик. По мнению эксперта, «в Грузии также в меньшей степени от санкций пострадают те, кто инспирировал этот конфликт, те, кто получает свою зарплату и гранты от различных западных организаций, в большей степени пострадают простые люди».

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Манджавидзе предполагает: призыв российской Госдумы инициировать новые санкции стало своеобразным тревожным сигналом для Зурабишвили. По мнению грузинского эксперта, ответ президента республики был, в свою очередь, положительно воспринят в Москве, о свидетельствует решение Путина не спешить с новыми карательными мерами.

Политолог надеется, что «такая цепочка событий может стать началом, возможностью для налаживания лучших отношений, чем они есть сейчас».

«По крайней мере, я бы хотел, чтобы это было именно так, – добавил Манджавидзе. – Чтобы два народа, грузинский и российский, не шли на поводу у провокаторов, принося многолетние дружеские отношения в жертву никчемным людям, которые творят бесчинства».

Впрочем, пока можно констатировать, что провокатор Габуния отделался легким испугом. Он даже не лишился своей работы на телеканале, а лишь ушел в двухмесячный отпуск, на что, обратил внимание и Владимир Путин. «Ну отстранили его на два месяца, он поехал на отдых, потом придет, продолжит работу», – заметил российский президент. Но, добавил он, «есть люди, которые в Грузии протестуют против этого».

В итоге, грузинские власти получили шанс воспользоваться великодушием северного соседа. Тбилиси оставили возможность своими руками пресечь русофобские выходки радикалов и вернуться хотя бы к статус-кво, который был до нападения на депутата Госдумы Сергея Гаврилова.

Теперь мяч на стороне властей Грузии. И если все останется, как есть, значит Грузия не извлекла уроков. При таком развитии событий Москва может через какое-то время все же «включить» новые санкции, о чем, собственно, и предупредили российские депутаты. Какой путь избрать – восстановления отношений или усугубления конфронтации - зависит сейчас только от Тбилиси.

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