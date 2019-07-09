Москва дала Грузии последний шанс

Взгляд
9 июля, вторник  |  Последнее обновление — 22:46  |  vz.ru
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Грузия обманывает россиян с вином

Грузины продают россиянам второсортное вино втридорогаФото: Александр Имедашвили/РИА Новости
На фоне обострения отношений с Грузией резко повышается вероятность введения запрета на поставки грузинского вина. Впрочем, жалеть об этом не стоит. У экспертов большие претензии к качеству этого вина, которое продают именно российским потребителям. Косвенно это подтверждает статистика: так много вина из Киндзмараули, сколько продают в России, в самой Грузии просто нет. Подробности...
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Украинцы придумали «славную победу» в мифической «войне с Россией»

Юбилей Конотопской битвы отмечался на Украине с размахом и шикомФото: riafan.ru/Леонид Андросов
Ровно 360 лет назад началась Конотопская битва, ставшая на современной Украине предметом культа. Войскам гетмана Выговского в союзе с поляками и крымскими татарами действительно удалось разбить русское войско. Но при ближайшем рассмотрении конотопский миф ничем не выделяется из традиционной украинской истории неудач, предательств, палачества и междоусобицы. Подробности...
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Почему в России так мало объектов Всемирного наследия

Некрополь у осетинского селения Даргавс мог бы стать кандидатом Всемирного наследияФото: Руслан Вахаев/РИА Новости
Русская культура пришла к успеху: после нескольких неудачных попыток список Всемирного наследия ЮНЕСКО пополнился еще одним российским объектом, точнее целым рядом объектов – древними церквями Пскова. Но даже после этого представительство России в этом перечне выглядит куцым и недостаточным. Что мешает нам получить «знак качества» для своих архитектурных сокровищ? Подробности...
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Немцам запрещают быть патриотами

Даже свое прошлое немцам сегодня нельзя обсуждать без опаскиФото: Kacper Pempel/Reuters
Хваленая «свобода слова» на Западе, похоже, больше не существует. По крайней мере, на это массово жалуются представители самой дисциплинированной нации ЕС – немцы. Они чувствуют себя в этом смысле сегодня еще хуже, чем во времена ГДР – темы, которые им реально интересны, невозможно обсуждать публично. Что это за темы и как работает либеральная цензура в Германии? Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Санкции как взведенный курок для Грузии

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Сейчас мы увидели здравую реакцию. Нужно поставить санкции на паузу. Тем более пока мы сами не сформулировали – а зачем нам вообще Грузия? Ту самую цель нашей политики, к которой должны стремиться. Подробности...

Российской экономике нужен быстрый рубль

Антон Любич, экономист
Спор между председателем Банка России и министром экономического развития вывел на новый уровень главный вопрос современности: как России добиться качественного экономического роста? Ключевое слово – даже не «роста», а «качественного». Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Разворот от либерализма к здравому смыслу

Сергей Худиев, публицист, богослов
Наше западничество оказывается тормозящей и разрушительной силой по той простой причине, что оно заимствует западные болезни, а не здоровье. Беда усиливается, когда в заимствовании болезней и видят желанный прогресс. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария
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      Заседание Священного Синода РПЦ впервые прошло на Валааме

      Впервые в истории русской церкви заседание Священного синода прошло в Спасо-Преображенском монастыре на острове Валаам. «Все больше и больше паломников будут посещать это святое место», – сказал патриарх Кирилл, открывая заседание
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      Владимир Путин и Папа Римский провели переговоры в Ватикане

      В Ватикане состоялась встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Разговор продлился около часа. Они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Оба выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений
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      Сбербанк выдал кредит в размере 39 млрд рублей сроком на десять лет для реконструкции столичного комплекса «Олимпийский». Проект подготовлен в сотрудничестве с сингапурской компанией DP Architects, в портфолио которой входят крупнейшие в мире торговые центры Дубай Молл и Парагон в Сингапуре
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            Москва дала Грузии последний шанс

            Когда угроза санкций стала реальной, Зурабишвили стала просить Москву «не следовать эскалации»   9 июля 2019, 22:30
            Фото: ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/ТАСС
            Текст: Дарья Рыночнова,
            Иван Абакумов

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            Россия и Грузия сделали шаги навстречу друг другу. Владимир Путин заявил, что введение санкций против Тбилиси нецелесообразно. А Саломе Зурабишвили осудила действия радикалов и призвала их не ставить под угрозу стабильность страны. Процесс ухудшения отношений между Россией и Грузией остановился. Но Тбилиси не стоит думать, что ситуация обернулась вспять.

            Россия, судя по всему, не введет новые санкции против Грузии – по крайней мере, пока. Во вторник президент Владимир Путин высказался против таких мер. Причем, как подчеркнул российский лидер, он не считает целесообразным введение санкций из уважения к грузинскому народу. Таким образом, в Москве явно дали понять: Россия отделяет грузинское общество от тех, кто раздувает антироссийские настроения, и кто, как подчеркнул Путин, «не знают истории, и в конечном итоге наносят вред Грузии».

            Глава грузинского МИД Давид Залкалиани приветствовал заявление Путина, назвав его «единственным и правильным». Решению Путина обрадовался и глава правительства Мамука Бахтадзе: «Конечно же, это решение хорошее и приветствуется. Моя личная позиция такова, что барьеров между народами быть не должно».

            Узнав о решении президента, в Госдуме подчеркнули: позиция депутатов по поводу ответов на антироссийские выходки останется прежней. Владимир Путин своим отказом вводить санкции дает возможность Грузии образумиться, предупредил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Он сказал:

            «Они должны послушать нашего президента. Он и сейчас еще раз им дает шанс. Потому что мы, представители народа России, им такого шанса не даем. А он им шанс дает – образумиться».

            Напомним, вопрос новых санкций был поднят после того, как в воскресенье на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал программу с матерной ругани в адрес российского президента. Во вторник Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии в связи с антироссийскими провокациями в Тбилиси.

            Депутаты предложили правительству России «рассмотреть возможность» применить к Грузии закон 2006 года о специальных экономических мерах. Он, в частности позволяет: перекрыть или ограничить финансовые операции, запретить внешнеэкономические операции, установить ограничения на поездки туристов, и ужесточить ввозные и вывозные пошлины. А, как уже неоднократно отмечалось, по статистике Банка России, объем денежных переводов в Грузию составил прошлом году составил 631 млн долларов. На Россию приходится 84% поставок грузинского вина и около 46% поставок минеральной воды.

            В этой связи понятен явный испуг грузинских властей. Во вторник президент страны Саломе Зурабишвили собрала чрезвычайный брифинг и обратилась к руководству России с призывом «не следовать эскалации». Ведь – напомнила она – руководство России само назвало «радикальными» силы, которые выступают в Грузии против России, поэтому было бы «парадоксальным», чтобы Москва отвечала на их «провокации». Таким образом, Россия способствовала бы этим «деструктивным силам», сказала президент Грузии.

             Российские парламентарии оценили увещевания Зурабишвили скептически – призвав начать с извинений за собственные обвинения в адрес России, которую грузинский президент называла агрессором.

             «Призывать нас: «Вы, ребята, сдерживайтесь, мы вас ненавидим, но не вводите санкции», – это несерьезно. Цель ее слов была в том, чтобы помириться и отделаться потерей малой крови», – сказал газете ВЗГЛЯД зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

            Сенатор подчеркнул: Зурабишвили должна извиниться за слова телеведущего Габунии и «уже потом разбираться с ним вплоть до привлечения к уголовной ответственности, потому что там идет сплошное нарушение законов». «Мы крови не жаждем, но справедливость должна быть восстановлена», – заключил Джабаров.

            При этом напомним, что хамская выходка сотрудника «Рустави-2» вызвала возмущение в самой Грузии. Сотни недовольных людей обвинили Габунию в нарушении этических и профессиональных норм и вышли на митинг у здания телеканала. Можно расчитывать, что именно это обстоятельство повлияло на позицию руководства России: дать грузинскому руководству шанс.

            Политологи в самой Грузии восприняли выступление Зурабишвили как первую уступку, сделанную под угрозой новых российских санкций. 

            «Заявление президента Грузии запоздало и недостаточно адекватно в сложившейся ситуации. Слова Зурабишвили – это такой несмелый шаг к примирению. Примирение не должно обязательно включать согласие во всех политических вопросах. Но то что у Грузии нет альтернативы, кроме как примириться с Россией – это совершенно очевидно», – сказал газете ВЗГЛЯД аналитик Иосиф Манджавидзе.

            Грузинского эксперта не удивляет, что позиция российских парламентариев оказалась жестче, чем у главы государства.

            «Естественно, что Госдума настроена более радикально. В США, например, тоже Сенат часто ведет себя агрессивнее, чем президент. Но очень мудро со стороны Владимира Путина, что он призвал не радикализировать ситуацию. Потому что в результате санкций, в первую очередь страдают обычные люди, а не те, против кого они направлены», – посетовал Манджавидзе. 

            «Подавляющее большинство грузинского общества возмущено поведением телеканала «Рустави-2», и выражает это свое возмущение всеми доступными средствами. Этот канал – одна из главных проблем Грузии. К сожалению, в России не все понимают, что имеют дело не с мнением грузинского народа, а с узкой прослойкой либералов», – подытожил аналитик. По мнению эксперта, «в Грузии также в меньшей степени от санкций пострадают те, кто инспирировал этот конфликт, те, кто получает свою зарплату и гранты от различных западных организаций, в большей степени пострадают простые люди».

            Манджавидзе предполагает: призыв российской Госдумы инициировать новые санкции стало своеобразным тревожным сигналом для Зурабишвили. По мнению грузинского эксперта, ответ президента республики был, в свою очередь, положительно воспринят в Москве, о свидетельствует решение Путина не спешить с новыми карательными мерами.

            Политолог надеется, что «такая цепочка событий может стать началом, возможностью для налаживания лучших отношений, чем они есть сейчас».

            «По крайней мере, я бы хотел, чтобы это было именно так, – добавил Манджавидзе. – Чтобы два народа, грузинский и российский, не шли на поводу у провокаторов, принося многолетние дружеские отношения в жертву никчемным людям, которые творят бесчинства».

            Впрочем, пока можно констатировать, что провокатор Габуния отделался легким испугом. Он даже не лишился своей работы на телеканале, а лишь ушел в двухмесячный отпуск, на что, обратил внимание и Владимир Путин.  «Ну отстранили его на два месяца, он поехал на отдых, потом придет, продолжит работу», – заметил российский президент. Но, добавил он, «есть люди, которые в Грузии протестуют против этого».

            В итоге, грузинские власти получили шанс воспользоваться великодушием северного соседа. Тбилиси оставили возможность своими руками пресечь русофобские выходки радикалов и вернуться хотя бы к статус-кво, который был до нападения на депутата Госдумы Сергея Гаврилова.

            Теперь мяч на стороне властей Грузии. И если все останется, как есть, значит Грузия не извлекла уроков. При таком развитии событий Москва может через какое-то время все же «включить» новые санкции, о чем, собственно, и предупредили российские депутаты. Какой путь избрать – восстановления отношений или усугубления конфронтации - зависит сейчас только от Тбилиси.

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