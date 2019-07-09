В Грузии приветствовали решение Путина по санкциям

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани приветствовал заявление президента России Владимира Путина об отсутствии необходимости санкций против Тбилиси.

«Решение президента России (не вводить санкции в отношении Грузии – прим. ВЗГЛЯД) однозначно является единственным и правильным. Это решение можно лишь приветствовать», – сказал Залкалиани в эфире грузинской телекомпании «Имеди», передает ТАСС.

Напомним, Путин выступил против введения санкций в отношении Грузии после высказываний телеведущего Георгия Габунии.

Вопрос новых санкций в Госдуме подняли после того, как 7 июля на грузинском телеканале «Рустави 2» Габуния начал программу с ругани в адрес российского руководства. Во вторник Госдума приняла заявление, в котором предлагается возможность введения ограничений на поставку грузинского вина и минеральной воды, а также на денежные переводы в эту страну.

В российском парламенте добавили, что не будут отзывать заявление о возможности введения санкций против Грузии, не смотря на слова Путина о нежелании применять экономические ограничения.