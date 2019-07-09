В Госдуме сообщили о судьбе заявления о санкциях против Грузии после слов Путина

Госдума не будет отзывать заявление о возможности введения санкций против Грузии в связи со словами президента Владимира Путина о нежелании применять экономические ограничения, сказал глава комитета нижней палаты парламента по делам СНГ Леонид Калашников.

«Нет, не будет отзывать. Путину самому себя защищать, конечно, неудобно и выглядеть неудобно в такой ситуации. Но мы ведь не ведем речь в заявлении о Путине конкретно, мы ведем речь о том, что если грузинское руководство будет продолжать потворствовать этому, если это будет продолжаться, правительство обязано подготовить меры. Мы заведомо специально не пошли на то, чтобы указывать конкретные случаи», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что заявление Госдумы подразумевает наделение правительства правом разрабатывать ответные меры при необходимости.

Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов, в свою очередь, сообщил, что в правительстве уже видели обращение депутатов Госдумы.

«В правительстве видели обращение депутатов Госдумы. В связи с этим хочу обратить внимание на то, что было сказано президентом», – сказал Осипов.

Напомним, Путин выступил против введения санкций в отношении Грузии после высказываний телеведущего Георгия Габунии.

Вопрос новых санкций в Госдуме подняли после того, как 7 июля на грузинском телеканале «Рустави 2» Габуния начал программу с ругани в адрес российского руководства. Во вторник Госдума приняла заявление, в котором предлагается возможность введения ограничений на поставку грузинского вина и минеральной воды, а также на денежные переводы в эту страну.

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