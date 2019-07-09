Премьер Грузии поддержал решение Путина по санкциям

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поддержал решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Тбилиси.

«Конечно же, это решение хорошее и приветствуется. Моя личная позиция такова, что барьеров между народами быть не должно», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани также приветствовал заявление Путина по антигрузинским санкциям.

Напомним, во вторник Путин выступил против введения санкций в отношении Грузии после высказываний телеведущего Георгия Габунии, который 7 июля на грузинском телеканале «Рустави 2» начал программу с ругани в адрес российского руководства.

Перед заявлением Путина Госдума приняла заявление, в котором правительству предлагается ввести ограничений на поставку грузинского вина и минеральной воды, а также на денежные переводы в эту страну.

В российском парламенте сообщили, что не будут отзывать заявление о возможности введения санкций против Грузии.

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