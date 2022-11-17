США назвали критику своего посла причиной разочарования в Грузии

Партнерство американской и грузинской сторон может быть «подорвано» из-за «возмутительной критики» в Грузии в адрес посла США Келли Дегнан, заявила помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Донфрид на комитетских слушаниях в Сенате назвала «фантастическим представителем Америки» Келли Дегнан, которую в последнее время критикуют некоторые политики в Грузии за поддержку радикальной оппозиции в планах втянуть страну в противостояние России и Украины.

Представитель Госдепа пообещала послу США «поддержку в любое время».

По словам Донфрид, она обсуждала данную проблему с премьер-министром и правительством Грузии, сообщает грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс».

«Группы (критикующие Дегнан) не являются частью правительства Грузии, но некоторые имеют с правительством тесные связи. Они неправильно критикуют посла», – сказала Донфрид.

Донфрид также заявила о «демократическом откате» Грузии, которая не получила от ЕС статус страны-кандидата, в отличие от Украины и Молдавии. Тбилиси назвал предоставление ему только «европейской перспективы» несправедливым.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о том, что США являются главным стратегическим партнером его страны и предложил оппонентам Келли Дегнан осознать это.

При этом депутат правящей в стране «Грузинской мечты» Кахи Кахишвили заявлял, что американскому послу Дегнан не следует превышать полномочия, высказываясь в поддержку арестованных оппозиционеров.

Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе называл «прямым вмешательством» со стороны посольства США в независимую судебную систему Грузии заявление американской дипмиссии в поддержку осужденного на три с половиной года бывшего руководителя оппозиционной телекомпании «Рустави-2» Николоза Гварамия.