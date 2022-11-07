Командир «Грузинского легиона» собрался «отвоевать» у русских Абхазию и Южную Осетию

Командир воюющего на стороне Украины «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили не исключил в будущем военных столкновений для «освобождения» Абхазии и Южной Осетии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Думаю, что русские сами не уйдут из Абхазии и Цхинвали, поэтому когда-нибудь нам снова предстоит борьба. Политики пусть не нервничают, это не им, а нам снова предстоит воевать», – сказал он в интервью грузинскому интернет-портала «Амбеби» («Новости»).

Он отметил, что его «совершенно не интересует политика», однако при этом назвал правительство Грузии «коллаборационистским». Также Мамука Мамулашвили заявил, что ему «не нравится акционер «Газпрома» (экс-премьер, основатель правящей «Грузинской мечты» Бидзина) Иванишвили».

«Выбор нынешнего правительства Грузии не совпадает с моим», – заявил он.

«Уступки «оккупанту» России равносильны потере независимости. Такой политикой сердца русских не завоюешь», – сказал он.

«А Украина – это наш стратегический партнер, друг и важнейший региональный игрок», – заявил Мамулашвили.

Комментируя выдвинутые против него Россией обвинения, командир «Грузинского легиона» назвал их «обычной провокацией». «Меня это не волнует», – заявил он.

Ранее сообщалось, что СКР расследует уголовное дело в отношении командира «Грузинского национального легиона» Мамуки Мамулашвили по статье «Вербовка наемников и их участие в вооруженном конфликте». Также на него заведено дело по статье «Возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих, совершенное публично, сопряженное с угрозами применения насилия, лицом с использованием своего служебного положения».

«Грузинский национальный легион» – неправительственное добровольческое диверсионно-разведывательное подразделение. Был сформирован из граждан Грузии – преимущественно бывших силовиков и военных –в 2014 году.

В начале марта 2022 года СМИ сообщали, что действовавший в Афганистане и Ираке «Грузинский национальный легион» принимает участие в боевых действиях на Украине. Источник РИА «Новости» сообщал, что в легион состоит примерно из 25 человек и действует в основном в Луганской области Украины.

«Подборка добровольцев проходит на территории Грузии из числа националистов, имеющих опыт ведения боевых действий против России, в том числе из участников грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликта, а также миссиях в Афганистане и Ираке в составе Вооруженных сил Грузии», – сказал собеседник агентства.