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Ярмарка тщеславия в Давосе провалилась

Экономический форум в Давосе вызывает боль и сочувствие UPPA/ZUMA/Global Look Press
Некогда Всемирный экономический форум в Давосе оказался не нужен сильным мира сего. Его проигнорировали лидеры России, США и Китая, и даже Джордж Сорос придумал «отписку». Из «Большой семерки» только канцлер Германии добрался до швейцарского горнолыжного курорта. Почему экономический форум умирает? Подробности...
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Болгария вооружила Украину втайне от болгар

Из Петкова и Василева пытаются сделать спасителей Украины Valentina Petrova/AP/ТАСС
В Болгарии громкий скандал. Выяснилось, что бывшее руководство поставляло на Украину оружие и боеприпасы по схемам, которые больше подходят для мафии. Причем происходило это втайне от болгарского народа – в силу того, что негативное мнение народа было известно заранее. За такие схемы полагается тюрьма. Но ее организаторы, наоборот, рассчитывают вернуться во власть. Они что-то знают. Подробности...
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Российская армия нашла слабое звено в украинской обороне

Степи Запорожской области становятся ареной активных боевых действий Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
В пятницу пришло несколько сообщений о тактических успехах российских военных в Запорожской области на участке фронта между Гуляйполем и Каховским водохранилищем. Там, где в предыдущие месяцы СВО Российская армия укрепляла оборону, отмечено локальное продвижение. С чем связаны эти перемены и открывают ли они возможность освобождения Запорожья? Подробности...
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Президент Грузии испугалась рейсов в Москву

Президент Грузии Саломе Зурабишвили решила ударить в спину российской оппозиции EPA/ТАСС
Слова Сергея Лаврова о возможном возобновлении авиасообщения с Грузией вызвали истерику у Саломе Зурабишвили. Она потребовала от своего правительства помогать Украине, а не России. Заодно Зурабишвили хочет закрутить гайки для живущих в Грузии россиян, что в первую очередь ударит по оппозиционерам, сбежавшим из России в Тбилиси. А в восстановлении рейсов между двумя странами в большей степени заинтересованы сами грузины. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Как не замерзнуть Центральной Азии

Дарья Чижова
Дарья Чижова, научный сотрудник ЦКЕМИ
Нынешний топливно-энергетический кризис в Центральной Азии – далеко не первый и не последний. Фактически ситуация, сложившаяся в энергетическом секторе, это иллюстрация системных проблем, накопившихся за 30 лет после распада СССР. Подробности...
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Когда украинцев начнут принудительно мобилизовать в Европе

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
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У бывших колоний свое мнение о Второй мировой войне

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
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    Президент Грузии испугалась рейсов в Москву

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили решила ударить в спину российской оппозиции
    		   21 января 2023, 09:45
    Фото: EPA/ТАСС
    Текст: Юрий Зайнашев,
    Дмитрий Александров, Тбилиси

    Слова Сергея Лаврова о возможном возобновлении авиасообщения с Грузией вызвали истерику у Саломе Зурабишвили. Она потребовала от своего правительства помогать Украине, а не России. Заодно Зурабишвили хочет закрутить гайки для живущих в Грузии россиян, что в первую очередь ударит по оппозиционерам, сбежавшим из России в Тбилиси. А в восстановлении рейсов между двумя странами в большей степени заинтересованы сами грузины.

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили в пятницу выступила против прямого воздушного сообщения с северным соседом. «В то время, когда все партнерские страны словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, для меня и, уверена, для большей части общества позиция правительства и правящей партии, мягко говоря, непонятна», – цитирует президента ТАСС.

    По ее мнению, вместо восстановления полетов правительство должно заботиться о репутации страны, «отвечая на обвинения в обходе санкций через Грузию! Все это требует серьезного государственного подхода и отрицания обвинений, которые будут категорическими и подкрепленными фактами». Впрочем, по ее словам, окончательное решение по данному вопросу должно принять «правительство Грузии вместе с обществом».

    Одновременно глава государства потребовала ужесточить режим пребывания для россиян, перебравшихся в республику, – регулировать для них право на работу, регистрацию бизнеса, приобретение имущества или на открытие русскоязычных школ. Нынешний режим пребывания Зурабишвили назвала либеральным и менее приемлемым в «условиях агрессии России».

    За несколько часов до Зурабишвили с упреками на правительство Грузии обрушились и дипломаты сразу двух стран – Украины и США.

    Как заявил пресс-секретарь МИДа Украины Олег Николенко, «пророссийская риторика» Грузии противоречит ее курсу на получение членства в ЕС, передает РИА «Новости». Также он посетовал на «отсутствие действенной солидарности с Украиной» со стороны некоторых грузинских политиков, он назвал это «политической подлостью». По мнению Николенко, планы возобновить такое воздушное сообщение противоречат духу дружественных и стратегических отношений Киева и Тбилиси.

    Вторила ему и американский посол США в Тбилиси Келли Дегнан. «Я знаю из истории Грузии, что Россия веками нарушает обещания, которые выдает Грузии. Россия старается лишить Грузию идентичности, языка, независимости, суверенитета, – заявила она. – Думаю, большинству грузин предпочтительнее, чтобы Россия вывела свои войска из Абхазии и Цхинвали, чем восстановила прямое авиасообщение с Грузией». Дегнан напомнила, что США работают с местной пограничной полицией, таможней, оказывая помощь в «усилении возможностей Грузии по поддержке международных санкций против России».

    Гневную отповедь послу через соцсети тотчас дал бывший министр по урегулированию конфликтов, кинорежиссер Георгий Хаиндрава.

    «А Вы думали, какими путями можно вывести российских военных из Грузии? Или из Украины? Посоветуйте!

    Выведем! Это лучше гаданий о том, что предпочтительнее народу Грузии, сотням тысяч наших соотечественников, которые живут в России!», – возмутился он.

    А бывший глава канцелярии президента Грузии, политический аналитик Петрэ Мамрадзе ответил на выпады Киева. «Украинская сторона делает много чего такого, что обижает Грузию и что противоречит ее интересам безопасности. Но мы не проецируем это на отношения между народами. Киев мог бы больше дорожить отношениями с Тбилиси», – сказал он газете ВЗГЛЯД. «Могу напомнить, что на Украине кровавые сообщники Михаила Саакашвили и сам бывший президент Грузии нашли не только приют, но и получили высокие должности», – отметил аналитик.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на скорое возобновление воздушного сообщения с Грузией, прерванного в 2019 году. Выступая в среду, министр напомнил, что контакты между жителями наших стран активно развиваются, а в прошлом году ВВП Грузии вырос на 10% в значительной степени благодаря связям с Россией.

    По мнению Лаврова, на Тбилиси постоянно давит Запад, требуя присоединиться к антироссийским санкциям, – и тот факт, что в этих условиях правительство небольшой страны имеет мужество следовать своим интересам, вызывает уважение.

    В декабре заместитель Лаврова Михаил Галузин не исключил, что Москва может отменить визовый режим для грузин, – «как только для этого сложатся необходимые предпосылки». В России живут и «успешно реализуют себя сотни тысяч этнических грузин», сказал дипломат и обратил внимание на рост числа россиян в закавказской республике.

    Стоит пояснить: между нашими странами действует разный, «не зеркальный» порядок пересечения границы – россияне могут въезжать в южную республику свободно, а вот грузинам для въезда требуется виза. Кстати, осенью президент Зурабишвили допускала, что для россиян в ее республике тоже будет введен визовый режим.

    Высказывание Лаврова в четверг прокомментировал глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Он выступил в поддержку идеи возобновления авиарейсов. В России «проживает до миллиона наших соотечественников, положение которых очень затруднило санкционное решение, принятое Москвой в 2019 году», посетовал Кобахидзе.

    «Если рейсы возобновят, это будет важным для наших соотечественников, соответственно, можно будет только это приветствовать», – отметил он. «Когда речь идет об облегчениях для граждан Грузии, то такие решения всегда приветствуются», – отметил Кобахидзе. Негативные комментарии оппозиции по этому поводу глава партии назвал «истерикой». Поддержал идею и другой представитель правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе.

    В свою очередь Мамрадзе сомневается, что в ближайшем будущем мы увидим самолеты, летящие из Москвы в Тбилиси или в Батуми. «Москва не впервые говорит об этом, но до дела не доходило. И ничего страшного, если дойдет. В России много наших соотечественников, им станет легче. Об их благополучии тоже надо думать», – сказал он газете ВЗГЛЯД. «Когда в прошлом году возник поток русских в Грузию, многие здесь визжали, пиарились, что это гибельно для страны. И в это же время США, Германия открывали двери для покидавших родину граждан России», – напомнил он.

    Грузинский политолог Сосо Цинцадзе предложил своему президенту сосредоточиться на более актуальных проблемах в отношениях с северным соседом, нежели маршрут самолетов. «Лучше бы президент комментировала постоянное увеличение товарооборота между двумя странами. Это серьезнее. Вовсе не Божья благодать, что мы так привязаны к рынку России», – посетовал аналитик.

    «Мы продаем наше вино, продукцию сельского хозяйства в основном в Россию. А что если Россия перекроет этот канал? Готовы ли мы к такому сценарию? Вот что должно быть предметом серьезных дискуссий», – полагает Цинцадзе.

    Если требования Зурабишвили будут реализованы, это ударит по российским оппозиционерам, которые как раз и убежали в Грузию в знак солидарности с Украиной, замечает Леонид Калашников, глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. «В принципе судьба оппозиционеров мне «до фонаря». Но ведь в республике давно живут местные русские, есть и русскоязычные грузины, которые водят своих детей в русские школы. По сути Зурабишвили призывает идти по пути, который в свое время прошла Украина. Это политика русофобии», – считает депутат.

    «Мы недавно в Москве провели конференцию, собрав на нее разных людей из Грузии. Все они в один голос призывали решить эти два вопроса – и по авиасообщению, и по визам. Эти вопросы беспокоят простой народ в Грузии, – сказал Калашников газете ВЗГЛЯД. – Но Зурабишвили беспокоит другое. Насколько я помню, она – гражданка Франции, и руководствуется, прежде всего, западными установками, в отличие, кстати, от того же правительства. Исполнительная власть Грузии нам давно намекает, что была бы рада возобновлению прямого сообщения».

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