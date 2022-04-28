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28 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 08:30  |  vz.ru
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Польша и Болгария провоцируют мировой газовый кризис

Европа получила ответ от России за заморозку резервов Patrick Pleul/dpa/picture-alliance/ТАСС
Первыми лишились поставок российского газа Польша и Болгария. Следующими могут оказаться страны Прибалтики и Нидерланды. Причина перекрытия газового вентиля – в нежелании этих стран использовать новую схему расчетов. Чем грозит польско-болгарский демарш для них самих, России и всего мирового рынка газа? Подробности...
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Чем обернется попытка Украины захватить Приднестровье

В Киеве пригрозили захватить Приднестровье Andrea Mancini/NurPhoto/REUTERS
Армия Украины готова захватить Приднестровье, если об этом попросит Молдавия. С таким заявлением выступили в офисе президента Зеленского. При этом ранее Кишинев подверг критике серию атак на Приднестровье, обвинив в них «силы, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации». Действительно ли Приднестровская Молдавская республика может вновь оказаться в состоянии войны и какие последствия это будет иметь для России? Подробности...
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Почему России удалось обменять летчика Ярошенко

Ярошенко работал в Африке, где был арестован и экстрадирован по запросу США Валерий Матыцин/ТАСС
Россия вернула на родину летчика Константина Ярошенко, который больше десяти лет провел в американской тюрьме и мог отбыть там еще почти столько же. Россиянина обменяли на бывшего американского морпеха Тревора Рида. Москва многие годы добивалась освобождения Ярошенко. Как при нынешних отношениях с США удалось добиться этого? И есть ли надежда обменять еще одного американского пленника – Виктора Бута? Подробности...
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Грузия возмутилась призывам Украины к войне с Россией

Ираклий Гарибашвили отказался повторять сценарий «пятидневной войны» по указке Киева Dursun Aydemir/Hans Lucas/Reuters
Будь сейчас у власти Михаил Саакашвили, здесь вспыхнула бы война, заявил грузинский премьер Ираклий Гарибашвили. Но Саакашвили в тюрьме и «второго фронта» против России не будет. Так ответили в Тбилиси на призыв Украины «воспользоваться моментом» и вернуть себе Абхазию и Южную Осетию военным путем. Почему Киев счел, что для Грузии наступил удобный момент для реванша? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Дед вице-премьера Канады – украинский коллаборационист

Мария Захарова
Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД
Вновь нацисты используют пропаганду и трагедию для того, чтобы очернить Россию. Бездоказательно, рассчитывая исключительно на эмоциональный эффект. Вновь жизни людей – лишь разменная монета в пропагандистской игре за общественное мнение, традиционная тактика нацистов. Подробности...
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Сытое «бунтарство» против патриотической контркультуры

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Настоящая контркультура, которая не боится идти против стада – это Юля Чичерина, уже восемь лет поющая в Донбассе и по этой причине отлученная от тусовки, стендапер Стас Старовойтов, выступавший для бойцов ДНР в зоне боевых действий, и рэпер Дмитрий Кузнецов по прозвищу Хаски. Подробности...
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Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля»
У России сейчас есть шанс построить принципиально новую экономику. Не капиталистическую, не социалистическую, а гармоничную. Подробности...
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Раздел Украины между Россией и Польшей

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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Грузия возмутилась призывам Украины к войне с Россией

    Ираклий Гарибашвили отказался повторять сценарий «пятидневной войны» по указке Киева
    		   28 апреля 2022, 08:26
    Фото: Dursun Aydemir/Hans Lucas/Reuters
    Текст: Алена Задорожная,
    Рафаэль Фахрутдинов,
    Дмитрий Александров, Тбилиси

    Будь сейчас у власти Михаил Саакашвили, здесь вспыхнула бы война, заявил грузинский премьер Ираклий Гарибашвили. Но Саакашвили в тюрьме и «второго фронта» против России не будет. Так ответили в Тбилиси на призыв Украины «воспользоваться моментом» и вернуть себе Абхазию и Южную Осетию военным путем. Почему Киев счел, что для Грузии наступил удобный момент для реванша?

    Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в среду ясно дал понять, что его страна не намерена повторять сценарий «пятидневной войны» и пытаться силой вернуть территории Абхазии и Южной Осетии. Когда Тбилиси сразу обозначил свою позицию на этот счет, Киев принял «абсолютно необоснованное решение отозвать посла», посетовал премьер, – а затем «высшие представители власти Украины» публично призвали Грузию и Молдавию открыть «второй фронт».

    По мнению главы правительства, президент Михаил Саакашвили в 2008 году допустил «самую большую, неисправимую ошибку», когда не уберег страну от «разрушительной войны». Будь сейчас Саакашвили во власти, то здесь вспыхнула бы война, заверил Гарибашвили.

    Премьер выступил с такой отповедью в адрес Киева во время встречи с украинскими школьниками-беженцами, для которых в Тбилиси специально открыли в одной из школ обучение на родном языке. При этом, оговорился премьер, Грузия «максимально поддерживает» Украину. «Мы на первом месте среди 190 стран по оказанию гуманитарной помощи. Отправили ей более 500 тонн. Максимально оказываем внимание находящимся здесь украинцам», – перечислил Гарибашвили, добавив, что грузинские дипломаты также безусловно поддерживают Украину во всех международных политических форматах. «Мы желаем нашим украинским друзьям скорейшего мира», – подчеркнул Гарибашвили.

    В свою очередь, вице-премьер, министр культуры и спорта Теа Цулукиани отметила, что ее страна намерена восстановить территориальную целостность исключительно мирным путем.

    «Мы не допустим войны, достаточно уже было пролито грузинской, абхазской, осетинской крови.

    Такого кровопролития больше никогда не будет», – сказала Цулукиани. Но теперь заместитель Гарибашвили ожидает усиления агрессивной риторики со стороны Киева. «Это вызывает большое сожаление, но мы в ответе за мир и за стабильность в Грузии», – напомнила она. По ее словам, некоторые представители Киева и сторонники Саакашвили из «Единого национального движения» действуют сообща «с целью вовлечения Грузии в военные действия».   

    Напомним: ранее советник офиса украинского президента Алексей Арестович заявил о том, что у Грузии открылась «историческая возможность» захватить Абхазию и Южную Осетию. Он также раскритиковал Тбилиси за стремление угодить Москве. Как отмечала ранее газета ВЗГЛЯД, Украина ждет «второго фронта» на сразу трех направлениях.

    Бывший глава канцелярии президента Грузии, авторитетный тбилисский эксперт Петрэ Мамрадзе назвал упреки Киева «вопиющей несправедливостью». «Еще во времена правления президента Виктора Ющенко, Михаил Саакашвили и его «националы» наладили устойчивые коррупционные связи с Киевом. Именно поэтому, когда в 2012 году они проиграли выборы и расстались с властью, им было куда бежать – на Украину», – напомнил аналитик газете ВЗГЛЯД. Он отметил, что нынешние власти Грузии неоднократно просили Киев выдать бежавших туда разыскиваемых лиц, но ни при Петре Порошенко, ни при Владимире Зеленском Киев этого не сделал.

    «Украинские власти ставили общение с этими людьми – с Саакашвили и его соратниками – выше межгосударственных отношений, – посетовал Мамрадзе. – В их числе был, к примеру, советник Генпрокурора Украины Зураб Адеишвили. Он же один из создателей садистской системы в нашей стране!». «Лидер правящей на Украине партии Давид Арахамия говорит, что ему стыдно за то, что он грузин, так как Тбилиси не вводит санкции против России. Он что, не понимает простых вещей – что Россия такие санкции даже не почувствует, а вот Грузия получила бы чувствительный экономический удар? Понимает. Но он хочет, чтобы по заказу Саакашвили грузины вышли бы на улицы», – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД.

    «А зачем Алексей Арестович предлагает нам вернуть военным путем Абхазию и Южную Осетию? Грузия настроена только на мирное урегулирование, что, кстати, твердо поддерживается и НАТО, и ЕС. Призывы воевать – это же ни в какие ворота не лезет!» – возмущается эксперт.  

    Напомним, в конце марта в Цхинвале прошла церемония проводов в Донбасс контрактников – служащих 4-й гвардейской военной базы ВС, дислоцированной в Южной Осетии. В церемонии участвовал лидер республики Анатолий Бибилов. «Наши ребята едут исполнять воинский долг с гордо поднятым знаменем. Пообщался с ними, прочувствовал их высокий боевой дух. Они просто горят – кровь аланская дает о себе знать», – цитировал его РБК.

    Эксперты обратили внимание и на то, что в грузинской и украинской блогосферах циркулировали слухи о том, что российские базы, расположенные в Закавказье, якобы наполовину опустели. Причем, эти слухи не нашли никакого официального подтверждения: скорее всего, блогеры выдавали желаемое за действительное.

    «Именно подобные, неподтвержденные сообщения о том, что на Украину переброшены военные с российских баз, расположенных в Абхазии и Южной Осетии, могли стать причиной того, что Киев сейчас призвал Грузию использовать момент и захватить обе республики. Но, думаю, в руководстве Минобороны РФ сидят дальновидные люди, и они вряд ли оголили тылы настолько, чтобы подвергнуть опасности юг России, а также Абхазию и Южную Осетию», – пояснил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

    «В Киеве прекрасно понимают, что сама по себе Грузия – никакой не помощник Украине в данный момент, у России ракет хватит на всех. Однако новые провокации могли бы дать повод опять изобразить нашу страну «агрессором» перед мировым сообществом, заявить, будто Москва бы разжигает конфликты со всеми своими соседями», – пояснил собеседник.

    Тем временем в Абхазии уже предупредили, что Тбилиси в любом случае не хватит боевого потенциала, чтобы вернуть контроль над бывшей автономией. «У Грузии есть печальный опыт итогов войны 1992-93 годов. Вне зависимости от того, как совершенствовалась грузинская армия за последние годы, наша армия не бездействовала все это время. Если Тбилиси все же решится на военные действия, то все это закончится, как и в прошлый раз», – сказал секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба.  

    «Если здраво подходить к вопросу, то правительство Грузии в своих сегодняшних заявлениях абсолютно право. У нас все страны региона фактически находятся в конфликте, который надо решать, а не ввязываться в новое столкновение», – считает Шамба. «В первую очередь, мы рассчитываем на свои силы. Но, кроме того, надо понимать, что с 2008 года у нас действует договор о союзе с Москвой. В нем сказано: в случае агрессии в противостояние вступает наш союзник – Российская Федерация. Это дает нам дополнительные гарантии. Здесь находится 7-я российская база, пограничные войска России. Этого вполне достаточно, чтобы дать Грузии достойный ответ», – подытожил секретарь Совбеза.

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