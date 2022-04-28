Грузия возмутилась призывам Украины к войне с Россией

Будь сейчас у власти Михаил Саакашвили, здесь вспыхнула бы война, заявил грузинский премьер Ираклий Гарибашвили. Но Саакашвили в тюрьме и «второго фронта» против России не будет. Так ответили в Тбилиси на призыв Украины «воспользоваться моментом» и вернуть себе Абхазию и Южную Осетию военным путем. Почему Киев счел, что для Грузии наступил удобный момент для реванша?

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в среду ясно дал понять, что его страна не намерена повторять сценарий «пятидневной войны» и пытаться силой вернуть территории Абхазии и Южной Осетии. Когда Тбилиси сразу обозначил свою позицию на этот счет, Киев принял «абсолютно необоснованное решение отозвать посла», посетовал премьер, – а затем «высшие представители власти Украины» публично призвали Грузию и Молдавию открыть «второй фронт».

По мнению главы правительства, президент Михаил Саакашвили в 2008 году допустил «самую большую, неисправимую ошибку», когда не уберег страну от «разрушительной войны». Будь сейчас Саакашвили во власти, то здесь вспыхнула бы война, заверил Гарибашвили.

Премьер выступил с такой отповедью в адрес Киева во время встречи с украинскими школьниками-беженцами, для которых в Тбилиси специально открыли в одной из школ обучение на родном языке. При этом, оговорился премьер, Грузия «максимально поддерживает» Украину. «Мы на первом месте среди 190 стран по оказанию гуманитарной помощи. Отправили ей более 500 тонн. Максимально оказываем внимание находящимся здесь украинцам», – перечислил Гарибашвили, добавив, что грузинские дипломаты также безусловно поддерживают Украину во всех международных политических форматах. «Мы желаем нашим украинским друзьям скорейшего мира», – подчеркнул Гарибашвили.

В свою очередь, вице-премьер, министр культуры и спорта Теа Цулукиани отметила, что ее страна намерена восстановить территориальную целостность исключительно мирным путем.

«Мы не допустим войны, достаточно уже было пролито грузинской, абхазской, осетинской крови.

Такого кровопролития больше никогда не будет», – сказала Цулукиани. Но теперь заместитель Гарибашвили ожидает усиления агрессивной риторики со стороны Киева. «Это вызывает большое сожаление, но мы в ответе за мир и за стабильность в Грузии», – напомнила она. По ее словам, некоторые представители Киева и сторонники Саакашвили из «Единого национального движения» действуют сообща «с целью вовлечения Грузии в военные действия».

Напомним: ранее советник офиса украинского президента Алексей Арестович заявил о том, что у Грузии открылась «историческая возможность» захватить Абхазию и Южную Осетию. Он также раскритиковал Тбилиси за стремление угодить Москве. Как отмечала ранее газета ВЗГЛЯД, Украина ждет «второго фронта» на сразу трех направлениях.

Бывший глава канцелярии президента Грузии, авторитетный тбилисский эксперт Петрэ Мамрадзе назвал упреки Киева «вопиющей несправедливостью». «Еще во времена правления президента Виктора Ющенко, Михаил Саакашвили и его «националы» наладили устойчивые коррупционные связи с Киевом. Именно поэтому, когда в 2012 году они проиграли выборы и расстались с властью, им было куда бежать – на Украину», – напомнил аналитик газете ВЗГЛЯД. Он отметил, что нынешние власти Грузии неоднократно просили Киев выдать бежавших туда разыскиваемых лиц, но ни при Петре Порошенко, ни при Владимире Зеленском Киев этого не сделал.

«Украинские власти ставили общение с этими людьми – с Саакашвили и его соратниками – выше межгосударственных отношений, – посетовал Мамрадзе. – В их числе был, к примеру, советник Генпрокурора Украины Зураб Адеишвили. Он же один из создателей садистской системы в нашей стране!». «Лидер правящей на Украине партии Давид Арахамия говорит, что ему стыдно за то, что он грузин, так как Тбилиси не вводит санкции против России. Он что, не понимает простых вещей – что Россия такие санкции даже не почувствует, а вот Грузия получила бы чувствительный экономический удар? Понимает. Но он хочет, чтобы по заказу Саакашвили грузины вышли бы на улицы», – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД.

«А зачем Алексей Арестович предлагает нам вернуть военным путем Абхазию и Южную Осетию? Грузия настроена только на мирное урегулирование, что, кстати, твердо поддерживается и НАТО, и ЕС. Призывы воевать – это же ни в какие ворота не лезет!» – возмущается эксперт.

Напомним, в конце марта в Цхинвале прошла церемония проводов в Донбасс контрактников – служащих 4-й гвардейской военной базы ВС, дислоцированной в Южной Осетии. В церемонии участвовал лидер республики Анатолий Бибилов. «Наши ребята едут исполнять воинский долг с гордо поднятым знаменем. Пообщался с ними, прочувствовал их высокий боевой дух. Они просто горят – кровь аланская дает о себе знать», – цитировал его РБК.

Эксперты обратили внимание и на то, что в грузинской и украинской блогосферах циркулировали слухи о том, что российские базы, расположенные в Закавказье, якобы наполовину опустели. Причем, эти слухи не нашли никакого официального подтверждения: скорее всего, блогеры выдавали желаемое за действительное.

«Именно подобные, неподтвержденные сообщения о том, что на Украину переброшены военные с российских баз, расположенных в Абхазии и Южной Осетии, могли стать причиной того, что Киев сейчас призвал Грузию использовать момент и захватить обе республики. Но, думаю, в руководстве Минобороны РФ сидят дальновидные люди, и они вряд ли оголили тылы настолько, чтобы подвергнуть опасности юг России, а также Абхазию и Южную Осетию», – пояснил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

«В Киеве прекрасно понимают, что сама по себе Грузия – никакой не помощник Украине в данный момент, у России ракет хватит на всех. Однако новые провокации могли бы дать повод опять изобразить нашу страну «агрессором» перед мировым сообществом, заявить, будто Москва бы разжигает конфликты со всеми своими соседями», – пояснил собеседник.

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Тем временем в Абхазии уже предупредили, что Тбилиси в любом случае не хватит боевого потенциала, чтобы вернуть контроль над бывшей автономией. «У Грузии есть печальный опыт итогов войны 1992-93 годов. Вне зависимости от того, как совершенствовалась грузинская армия за последние годы, наша армия не бездействовала все это время. Если Тбилиси все же решится на военные действия, то все это закончится, как и в прошлый раз», – сказал секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба.

«Если здраво подходить к вопросу, то правительство Грузии в своих сегодняшних заявлениях абсолютно право. У нас все страны региона фактически находятся в конфликте, который надо решать, а не ввязываться в новое столкновение», – считает Шамба. «В первую очередь, мы рассчитываем на свои силы. Но, кроме того, надо понимать, что с 2008 года у нас действует договор о союзе с Москвой. В нем сказано: в случае агрессии в противостояние вступает наш союзник – Российская Федерация. Это дает нам дополнительные гарантии. Здесь находится 7-я российская база, пограничные войска России. Этого вполне достаточно, чтобы дать Грузии достойный ответ», – подытожил секретарь Совбеза.

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