Законопроект о «защите от влияния России» инициирован в парламенте Грузии

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1 марта, среда | Последнее обновление — 12:23 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: МИД: Провокация Киева может произойти вблизи Приднестровья
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Сама идея, что сильные что-то должны слабым, а большинство – меньшинству, есть плод христианства. Причем, как показывает опыт ХХ века, это христианское наследие легко утратить и вернуться в мир обожествленных вождей и по-настоящему масштабного насилия.
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Про германские свободы как-нибудь по итогам поговорим. А люди, пришедшие к танку с цветами — да, свободные. Точнее, ощущающие себя освобожденными. И не по отдельности, а как нацию. Вот тогда еще освобожденными, без малого восемьдесят лет назад.
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Для российской молодежи, для значительной части которой прошедший год стал первым серьезным вызовом в жизни, это был очень важный и полезный опыт. Ведь розовых очков больше нет – но нет и сомнений в победе нашего народа.
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В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Законопроект о «защите от влияния России» инициирован в парламенте Грузии
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Законопроект «О защите от влияния страны-оккупанта – Российской Федерации» инициирован в среду в парламенте Грузии оппозиционной партией «За Грузию», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Цель инициативы – выявить скрытые источники российского влияния в стране и лиц, осуществляющих действия против государственных интересов.
На брифинге депутат от партии «За Грузию» Бека Лилуашвили сказал, что «Россия как страна оккупант (Тбилиси называет «оккупированными» Абхазию и Южную Осетию) вредит европейским устремлениям нашей страны».
«Врага нужно назвать врагом», – отметил парламентарий.
Чтобы закон был принят, он должен получить более половины голосов в 150-местном парламенте страны, у партии «За Грузию» их шесть.
Примечательно, что лидер данной партии, экс-премьер Георгий Гахария имеет диплом МГУ.
Воевавший на Украине американский наемник рассказал о казнях и воровстве в ВСУ
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На сторону России перешел американский наемник Джон Макинтайр, до этого он год служил в «Иностранном легионе» ВСУ и нацбате «Карпатская Сечь». В интервью военкору RT Мураду Газдиеву он рассказал о казнях и воровстве в ВСУ.
В интервью Макинтайр рассказал, что передал российской стороне бумаги, файлы, разведданные и карты, которые он собирал на Украине. Он признался, что планировал эту операцию заранее, поскольку является коммунистом и антифашистом, говорится в Telegram-канале RT.
«Я решил собрать максимум полезной информации и перебежать за линию фронта. Когда я был в Харькове, я хотел переплыть, но обнаружил, что у них [ВСУ] есть снайперы... не для защиты, а для того, чтобы расстреливать перебежчиков», – рассказал Макинтайр.
По его словам, в рядах националистов все используют фашистские приветствия, в том числе наемники из Хорватии или Чехии. «У всех татуировки, нацистская символика... В какой-то момент ко мне пристали с расспросами насчет моих коммунистических взглядов. Я сказал, что я антифашист, приехал сражаться с российскими империалистами и нацистами. А они говорят: «Нет, русские не нацисты – мы нацисты».
Также в интервью он рассказал, что военные ВСУ убивали тех, кто собирался сдаться, признаться в преступлениях и покинуть службу, включая иностранцев. Сам же Макинтайр смог сбежать благодаря тому, что его семья отправила ему 300 долларов, чтобы он смог добраться из Одессы до Кишинева.
Оттуда он вышел на контакт с Россией и через Стамбул прилетел в Москву.
Бывший военнослужащий США рассказал, что украинское военное командование ворует страховые выплаты, назначенные родственникам иностранных боевиков. «Я бы сказал, процентов 90 семей денег по страховке не получат. Они и зарплату присваивают. Если солдат расторгает контракт, как я с «Карпатской Сечью», последняя зарплата идет прямиком в карман командира», – поделился он информацией.
Воруют украинцы и поставляемое Западом оружие, подчеркнул американец: «На черный рынок попадает огромное количество Javelin, винтовок М4 и пулеметов М240 Bravo. Они их получают и перепродают».
Кроме того, он собрал доказательства прямого участия США в конфликте. «Когда я был в «Иностранном легионе», там был представитель военной разведки из ВМС. У него были предоставленные ЦРУ телефон спутниковой связи и компьютер. Каждый день он кому-то звонил и получал сведения о позициях, перемещениях войск», – рассказал американец.
Ранее сообщалось, что иностранные наемники, воюющие на стороне Киева в Донбассе, отказываются ехать на линию боевого соприкосновения из-за сырости, а техника тонет в черноземных землях.
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Милонов: Пугачева не пускала талантливых исполнителей на российскую эстраду
Депутат Милонов объяснил, почему зрители были вынуждены видеть одних и тех же звезд на ТВ
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Певица Алла Пугачева устраивала «сатанинский кастинг», чтобы на отечественной эстраде не было талантливых исполнителей, которые могли составить ей конкуренцию, из-за чего отечественный шоу-бизнес переживает эпоху застоя, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Милонов считает, что на экранах телезрители вынуждены видеть одних и тех же звезд шоу-бизнеса, по его мнению, значительный вклад в такое положение дел внесла Примадонна отечественной эстрады.
По его словам, певица старалась сделать так, чтобы все были хуже, чем она, но в настоящее время влияние Аллы Пугачевой на российский шоу-бизнес могло ослабнуть, передает ФАН.
«До последнего времени она очень сильно влияла. Эта тусовочка не пропускала никого, кто не прошел бы этот «сатанинский кастинг». Не нужно недооценивать Аллу Борисовну. Сейчас, конечно, влияние не такое, но это буквально год, а до этого там был такой жесткий фильтр, мама не горюй», – заключил депутат.
Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин (признан иноагентом) устроились в Израиле. Сообщалось, что они присматривают там дом, а дети Лиза и Гарри Галкины учатся в частной школе и изучают иврит с репетиторами.
Упавший в Подмосковье БПЛА оказался иностранным
Упавший у газораспределительной станции неподалеку от деревни Губастово в Подмосковье беспилотник оказался иностранным, сообщили в правоохранительных органах.
Отмечается, что беспилотный летательный аппарат не стоит на оснащении у российских подразделений, передает ТАСС.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в районе города Коломны в Московской области упал БПЛА. Жертв и разрушений на земле нет.
Напомним, Минобороны сообщило о попытке Киева атаковать двумя беспилотниками гражданскую инфраструктуру в Краснодарском крае и в Адыгее.
Возле подмосковной Коломны упал беспилотник
Власти Подмосковья: У Коломны упал беспилотник
В районе города Коломны в Московской области упал беспилотный летательный аппарат, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Падение произошло в городском округе Коломна, рядом с деревней Губастово, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
По его словам, целью мог быть объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет.
«ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает», – заключил он.
Между тем в экстренных службах РИА «Новости» заявили, что БПЛА упал у газораспределительной станции.
Ранее Минобороны сообщило о попытке Киева атаковать двумя беспилотниками гражданскую инфраструктуру в Краснодарском крае и в Адыгее.
Украинские военные назвали адом ситуацию в Артемовске
CNN: Ситуация под Артемовском гораздо хуже, чем признает Киев
Ситуация под Артемовском для украинских войск гораздо хуже, чем официально признают в Киеве, украинские военные называют боевые действия в городе адом, сообщает CNN.
Издание приводит рассказ одного из украинских военных, который принимает участие в боях в Артемовске. По его словам, ситуация там гораздо хуже, чем сообщается официально, надо добавить еще 100% сложности, особенно на северном направлении, передает ТАСС.
Другой военнослужащий назвал боевые действия в городе «адом».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Артемовске (украинское название – Бахмут) для украинских вооруженных сил становится все сложнее.
Врио главы ДНР Пушилин заявил, что освобождение Артемовска продолжается, однако точную дату пока никто назвать не может, противник еще не готов вывести оставшиеся подразделения и полностью сдать населенный пункт.
Пушилин также назвал серьезным успехом освобождение района Ступки в Артемовске.
Жители Крыма рассказали NBC о своих действиях в случае нападения Украины
Жители Крыма заявили NBC, что Киев не сможет захватить полуостров
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Опрошенные американским телеканалом NBC жители Крыма заявили, что готовы защищать полуостров в случае попытки нападения Украины и не станут «рабами Киева».
Жители Крыма заявили, что в случае нападения Киев не захватит полуостров. Об этом они рассказали корреспонденту NBC News, который приехал на полуостров по Крымскому мосту из Краснодарского края (по версии Киева это считается уголовным преступлением).
«Это наша земля. Мы все наденем форму и пойдем на границу, чтобы защищаться», – заявила телеканалу 73-летняя Прасковья Баранова, передает ТАСС.
Аналогичной позиции придерживается 36-летний Руслан Налгиев, он заявил иностранным корреспондентам, что в случае, если война дойдет до Крыма, то жители будут защищать Родину, иначе они станут рабами Киева.
В репортаже отмечается, что корреспонденты могли свободно передвигаться и беседовать с людьми, также они указали на то, что Керченский мост уже полностью отремонтирован.
Ранее в Кремле исключили возможность «возвращения» Крыма Украине.
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма».
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский сможет побывать в Крыму только при одном обстоятельстве – на подписании капитуляции украинской стороны.
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Илон Маск прокомментировал ситуацию в Артемовске
Американский бизнесмен Илон Маск в своем аккаунте Twitter (соцсеть заблокирована в России) написал, что Артемовск (украинское название – Бахмут) почти окружен российскими войсками.
Таким стал его ответ на пост паблика War Mapper, где была приведена карта боевой обстановки вокруг города с пояснением: «Масштабный план-схема ситуации вокруг города Бахмут . Россияне взяли под контроль жилые районы на севере города».
Ранее Илон Маск заявил, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. При этом, по словам Илона Маска, большая часть ответственности за текущий конфликт лежит именно на киевском режиме и западных союзниках Зеленского.
Под Артемовском заметили танки Leopard
Советник врио главы ДНР Гагин: Под Артемовском заметили танки Leopard
Танки Leopard были замечены около Артемовска, они представляют собой такую же цель, как и любая другая техника ВСУ, сказал советник врио главы ДНР Ян Гагин, в эфире канала «Россия 1».
Он подчеркнул, что замеченные под Артемовском танки Leopard – это такая же бронецель, как и все остальные. Гагин подчеркнул, что не стоит делать из этого сенсацию, а также добавил, что, «учитывая ту распутицу, которая сейчас, она затруднит движение таких тяжелых машин», сообщает радио Sputnik.
Ранее премьер-министр Польши сообщил, что страна направила Киеву первую партию танков Leopard 2. Германия и Швеция накануне также заявили об отправке танков Leopard 2 на Украину.
Грузия обвинила Европу и Украину в пересечении «красных линий» по Саакашвили
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Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили во вторник обвинил ряд европейских стран и Украину в пересечении «красных линий» по вопросу бывшего президента Михаила Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«В интересах врачей и грузинского государства, чтобы Саакашвили был здоров и отбыл наказание. Саакашвили пытается довести себя до такого состояния, чтобы как-то избежать тюрьмы», – заявил Папуашвили.
По его словам, в то время, когда Саакашвили уже был заочно осужден Грузией, все равно «свободно передвигался по Европе».
«Этого преступника покрывали, стимулируя его тем самым дестабилизировать ситуацию в Грузии. Он участвовал в различных мероприятиях, этому уголовнику пожимали руки, водили по коридорам, устраивали прямые включения из разных городов. Как гражданин Украины и ее высокопоставленный чиновник, Саакашвили устанавливал политическую повестку дня в Грузии», – отметил спикер грузинского парламента.
Папуашвили подчеркнул, что власти Грузии «говорили всем в некоторых странах Европы, которые его не выдавали, что все это – против интересов народа Грузии».
«В итоге Саакашвили прокрался в Грузию, и если бы не наша госбезопасность, еще неизвестно, какой хаос был бы здесь. К сожалению, в Европе, покрывая преступника, привели нас к «красным линиям», за которыми могло быть возможное гражданское противостояние в Грузии», – сказал спикер.
По его словам, ошибки повторяются – по Европе спокойно передвигаются скрывающиеся от грузинской Фемиды бывшие министр обороны Давид Кезерашвили и Генпрокурор Зураб Адеишвили.
«Не могу понять, зачем те или иные страны Европы прикрывали Саакашвили. Это неправильно и недружественно по отношению к народу Грузии», – сказал Шалва Папуашвили.
Ранее правящая «Грузинская мечта» предложила Евросоюзу, осуществившему демарш в отношении состояния здоровья отбывающего шестилетнее заключение и находящегося в одной из лучших клиник Тбилиси экс-президента, гражданина Украины Михаила Саакашвили, не ориентироваться на фейки.
Врачи клиники «Вивамеди» утверждают, что Саакашвили целенаправленно не принимает калорийную пищу, надеясь таким образом довести свое здоровье до такого состояния, чтобы власти Грузии выпустили его из заключения.
Эксперт: Украинские беженцы оказались беззащитны перед ювенальной юстицией ЕС
Правозащитница Шеслер прокомментировала случаи изъятия детей у украинских беженцев в Европе
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То, что в украинском и российском обществе при воспитании детей считается нормой, на Западе воспринимается как насилие над личностью, сказала газете ВЗГЛЯД председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Лариса Шеслер, комментируя случаи изъятия детей ювенальной юстицией у украинцев в Европе.
Украинские СМИ сообщают, что участились случаи изъятия детей из семей украинских беженцев ювенальными службами европейских стран, а также лишения украинцев родительских прав.
«Несмотря на то, что Украина позиционировала себя как более прозападная, более европейская страна, чем Россия, семейные устои там не менее консервативные и традиционные, чем в России. И это накладывает свой отпечаток на отношения между родителями и детьми. Кроме того, мы все понимаем, насколько эта категория людей – семьи украинских беженцев – особенно подвержена стрессам: они психологически неустойчивы. И поэтому, конечно, могут кричать на своих детей, шлепать их, что в Европе, мягко говоря, не принято», – говорит Шеслер.
По ее словам, теоретически украинцы хорошо понимают, что на Западе существуют жесткие правила относительно взаимоотношений родителей и детей. Однако на практике каждый человек не может себе представить, насколько жестоки эти правила по отношению к родителям, поясняет собеседница.
«Переехав в Европу, украинцы, конечно, столкнулись с тем, что в соответствии с правилами ювенальной юстиции родители фактически вообще не имеют права воздействовать на детей. Любое воспитание в нашем понимании – это некая форма встраивания ребенка в социум. Ребенка надо заставить, например, делать то, что нужно в семье: убрать за собой, есть то, что приготовлена мамой, мыть за собой посуду. В нашем обществе это воспринимается как норма, а на Западе – как насилие над личностью», – говорит эксперт.
При этом, по ее словам, положение беженок в Европе бесправное: их не только не поддерживает консульская служба посольства и прочие организации. Наоборот, дипучреждения Украины всегда становятся на сторону официальных властей Германии, Польши или другой европейской страны. Из-за этого беженки с детьми с Украины особенно уязвимы перед разгулом ювенальной юстиции на Западе.
В июле прошлого года член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что у семей украинских беженцев на Западе под надуманными предлогами начали изымать детей. Наиболее частые факты изъятия детей, по его словам, зафиксированы в Германии.
Дробницкий: Мирный план Китая по Украине – это ночной кошмар Блинкена
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Вашингтон не готов к переговорам по Украине, и более того – в логике США совершенно не укладывается посредничество Китая в этом вопросе. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее в Госдепартаменте США заявили, что в конфликте на Украине Китай встал на сторону России.
«В планы администрации США и конкретно той группы влияния, которая руководит Госдепартаментом, не входит мир или даже перемирие в украинском конфликте. В отличие от Китая, они поставляют оружие и поддерживают войну», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Поэтому предложение Китая в том виде, в котором оно сформулировано, не устраивает Глобальный Запад. Во-первых, по мнению Госдепа, прежде чем заводить речь о мирном урегулировании, ВСУ должны улучшить свое положение на фронте. Кроме того, само по себе затягивание конфликта некоторым образом сдерживает Россию и развязывает руки Штатам», – отметил он.
«Во-вторых, Китай впервые выступает с подобным планом. И это расценивается Вашингтоном как покушение на господство США. Ведь гегемония – это не только 11 авианосных ударных групп в мировом океане, базы по всему миру и глобальный доллар. Это еще и политико-дипломатическое влияние», – полагает собеседник.
«Пекин вышел за рамки того способа дипломатических действий, которые сложились в последние десятилетия. И этом смысле для США даже просто рассмотреть инициативу Пекина – значит признать, что КНР приобретает статус глобальной державы. Для Госдепа, возглавляемого Энтони Блинкеном, это ночной кошмар», – продолжил Дробницкий.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что в конфликте на Украине Пекин даже без оказания военной помощи России встал на сторону Москвы, о чем, по словам представителя ведомства, говорит дипломатическая, политическая и экономическая поддержка Китая.
Дипломат выразил надежду, что Китай будет использовать свое влияние конструктивно. Он выступил с утверждением, что есть ряд стран, включая КНР, влияние которых на Россию якобы помогло бы завершить войну.
Кроме того, в Госдепартаменте усомнились в серьезности мирного плана Китая по Украине. Прайс заявил, на это указывает отсутствие консультаций Пекина с Киевом. По его словам, контакты между Россией и Китаем на высоком уровне в последнее время дают США основания для обеспокоенности.
Накануне в Кремле прокомментировали план Китая по урегулированию украинского кризиса. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в намерениях Пекина.
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Рынска удивилась наличию в Москве дорогих западных брендов вопреки санкциям
Блогер Рынска удивилась наличию в Москве продукции дорогих западных брендов вопреки введенным против России санкциям
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Блогер Божена Рынска выразила удивление по поводу наличия в Москве продукции дорогих западных брендов вопреки введенным против России санкциям.
Рынска рассказала своим подписчикам в соцсети Facebook* (заблокирована в России), что была в торговом центре «Времена Года» на Кутузовском проспекте российской столицы, где прошлась по бутикам. По ее словам, бутики ломятся, брендов навалом, там «есть всё»: много хорошей обуви, одежда на любой вкус, которой просто «навалом». Резюмируя, Рынска написала, что из России «ничего не ушло». В связи с увиденным блогер задалась вопросами: работают ли санкции и что вообще происходит.
Напомним, в начале февраля президент России Владимир Путин на заседании набсовета АСИ заявил об огромных убытках ушедших из России зарубежных брендов. Несколькими днями позже из исследования Commonwealth Partnership (CMWP) стало известно число покинувших российский рынок иностранных брендов.
Концерт Анны Нетребко отменили на Тайване
На Тайване отменили концерт оперной певицы Анны Нетребко и ее мужа Юсифа Эйвазова из-за беспокойства общественности.
Тайваньский национальный симфонический оркестр решил отменить концерт российской оперной певицы Анны Нетребко и ее супруга азербайджанского оперного певца Юсифа Эйвазова. Организаторы пояснили, что мероприятие отменили «из-за сильной озабоченности со стороны общественности», передает ТАСС.
Российская оперная певица должна была выступить вместе со своим мужем – азербайджанским тенором Юсифом Эйвазовым 5 марта в Национальном концертном зале Тайбэя.
Ранее панк-группа Pussy Riot вслед за малоизвестным украинским коллективом отказалась выступать на одной сцене с Анной Нетребко на музыкальном фестивале в Висбадене (Германия).
МИД: Москва представит картину терактов на «Северных потоках» на G20
МИД: Москва представит картину терактов с «Северными потоками» на встрече глав МИД G20
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На встрече глав МИД G20 в Нью-Дели Москва предоставит беспристрастный анализ произошедшего с «Северными потоками» в зоне ответственности Евросоюза и НАТО, указано в сообщении МИД в связи с плановым выступлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
На сайте ведомства отмечается, что Москва намерена четко выразить свою оценку текущей ситуации в сфере безопасности, энергетики и продовольствия. Уточняется, что будет представлена «беспристрастная фактологическая картина произошедшего в зоне ответственности ЕС и НАТО теракта с подрывом газопровода «Северный поток», незаконного ареста гуманитарных грузов российских удобрений для нужд Африки и беднейших стран».
Напомним, американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Как заявил Херш, в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы».
В свою очередь Россия 22 февраля созвала заседание Совета Безопасности ООН по поводу диверсий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». На заседании СБ ООН дипломат постоянного представительства США при организации заявил, что «обвинения в причастности США к этим диверсиям являются полной ложью». Он заверил, что «США ни в коей мере не причастны к ним».
ФРГ отдала Киеву современные системы ПВО и оставила Берлин без защиты
Гендиректор Rheinmetall Паппергер: Берлин остался без защиты современных ПВО из-за Украины
ФРГ передала Украине две системы ПВО Skynex и Skyranger, при этом Берлин остался без защиты, заявил генеральный директор концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер.
В Германии есть две системы ПВО, способные защитить столицу наверняка, но на данный момент они обе находятся на Украине, заявил Паппергер в интервью изданию Pioneer, передает РИА «Новости».
Глава концерна отметил, что Skyranger – это новейшая самоходная установка, четырех подобных установок хватило бы, чтобы защитить Берлин, однако немецкая столица сейчас «не защищена».
В случае конфликта Германия без США не смогла бы защитить себя, поскольку ей не хватает «всего» и во всех оборонных областях.
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