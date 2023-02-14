США направили в Грузию специалиста по Украине

США решили сменить своего посла в Тбилиси. Новый эмиссар Робин Данниган еще недавно курировала Украину, а до того отвечала в Госдепе за срыв строительства «Северного потока». Не исключено, что главной ее целью станет попытка вернуть Тбилиси под полное управление Вашингтона и сблизить Грузию с Украиной. Какие неприятные сюрпризы она еще может преподнести Москве?

Президент США Джо Байден выдвинет на пост посла в Тбилиси Робин Данниган, заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии, сообщила пресс-служба Белого дома. Данниган – опытный карьерный дипломат, стаж которой в Госдепе превышает 30 лет. С постсоветским пространством, судя по официальной биографии, она работала недолго, но успела прославиться на Украине, поскольку курировала эту республику в Госдепе.

«Исходя из ее послужного списка, при Робин Данниган начнется еще более грубый нажим на Грузию, попытки испортить наши отношения с Россией, а еще лучше – свести на нет и те минимальные связи, которые сохраняются у Тбилиси с северным соседом», – предрекает руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе. Одновременно она наверняка постарается примирить между собой Киев и Тбилиси.

«У Данниган есть опыт работы с Украиной, остались прямые связи с Киевом. Это значит, что нынешним властям стоит ожидать неприятных сюрпризов – с учетом нынешних напряженных, почти враждебных отношений Грузии и Украины. Неприятных сюрпризов в регионе стоит ожидать и Москве. Ведь Грузия остается единственной «зацепкой» американцев на Кавказе, они ее не отпустят. Целью Данниган, вероятно, станет подрыв политической стабильности не только в Грузии, но по возможности и на всем Южном Кавказе. Например, вокруг миротворческой миссии России в Карабахе, – говорит эксперт газете ВЗГЛЯД. – На этом фоне, надеюсь, Тбилиси и Москве надо как можно скорее постараться наладить отношения».

Грузия не привлекает сейчас особого внимания Вашингтона, в отличие от Украины или Молдавии, заявил ранее в интервью газете ВЗГЛЯД тбилисский политолог Сосо Цинцадзе, комментируя замену посла. «Я наблюдаю устойчивую дипломатическую линию США по отношению к Грузии, – сказал он. – Американцы как бы «передоверили» Грузию Евросоюзу. Очевидно, что мы сейчас не самый большой приоритет для них». По его мнению, для США «конечно же, важнее ситуация на Украине, а также в Молдавии, где актуальнее становятся разговоры о возможной смене геополитической ориентации этой республики».

При этом, по словам Цинцадзе, Вашингтон продолжит поддерживать Тбилиси, в том числе по таким направлениям, как оборона и безопасность, что подтвердил и недавний визит в Пентагон министра обороны Джуаншера Бурчуладзе и его переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином. По всем другим вопросам в отношениях Тбилиси и Запада актуальнее будет реакция Евросоюза, в том числе и в плане критики, сказал он. Например, в среду Европарламент намерен принять очередную критическую резолюцию из-за бывшего президента Михаила Саакашвили», – сказал эксперт.

Что касается без пяти минут посла Данниган, то к ее плюсам можно сразу отнести блестящее образование – за плечами у нее сразу три престижных вуза. Национальный военный колледж США девушка окончила со степенью магистра наук в области стратегии нацбезопасности. Затем она училась в Джорджтаунском университете, где получила степень магистра дипломатической службы, а также в Калифорнийском университете в Беркли, из которого вышла бакалавром делового администрирования. В качестве дипломата выполняла миссии в Австрии, Вьетнаме, Чили, Турции, Сальвадоре и на Кубе. Овладела испанским языком, а также немецким, разговорными турецким и вьетнамским.

Свой нынешний пост Данниган заняла еще при Обаме, ухитрилась сохранить при Трампе и благополучно дотянуть до Байдена. Менялась лишь сфера ее компетенции. Сперва это была энергетика. Одной из ее главных целей сразу стала борьба со строительством газопровода «Северный поток». Стоит напомнить тогдашний тезис Вашингтона: что этот российский проект призван был лишить Украину доходов от перекачки газа на Запад. Именно по этой причине, обращаясь осенью 2015 года на одной из конференций к политикам Евросоюза, Данниган восклицала:

«Вы должны задаться вопросом, почему вы одной рукой помогаете Украине, а другой – душите ее».

В феврале 2017 года, спустя несколько недель после того, как Трамп воцарился в Белом доме, Данниган побывала в Баку. Там заместительницу помощника госсекретаря принимал лично глава азербайджанского государства Ильхам Алиев. Гостья заверила, что Вашингтон и при Трампе поддержит проект «Южный газовый коридор», предназначенный для перекачки азербайджанского «голубого золота» в Европу. Этот газопровод стал прямым конкурентом «Турецкому потоку» и в итоге в прошлом году помог Западу смягчить удар от прекращения поставок газа из России.

В сентябре 2021 года госсекретарь Энтони Блинкен доверил Данниган формировать политику по Центральной и Восточной Европе, в том числе и по Украине, сообщала «Украина.ру». Спустя месяц Данниган прибыла в Киев, правда, здесь ее принимал уже не президент, а лишь глава его администрации Андрей Ермак.

По пути Данниган заехала в соседнюю Молдавию. Что примечательно, там она провела беседу с лидером «пророссийского анклава», «лидером сепаратистов», а именно – с президентом непризнанного Приднестровья Вадимом Красносельским. Но с тех пор, как год назад началась СВО, про Данниган в регионе почти забыли, что неудивительно: в Вашингтоне Украину теперь курировали другие люди, рангом гораздо выше.

Что касается уходящего посла США Келли Дегнан, то она продержалась в кресле главы миссии ровно три года. В последнее время она особенно часто подвергалась критике со стороны правящих кругов за тесные связи с радикальной оппозицией. В прошлом месяце Дегнан прославилась тем, что от имени «большинства грузин» осудила планы возобновления авиасообщения с Россией. Дегнан спорила в этот момент с лидером «Грузинской мечты» Ираклием Кобахидзе, который такие планы, напротив, приветствовал. Дегнан ничуть не смутил тот факт, что она – иностранная гостья, а ее оппонент – председатель правящей партии, набравшей 47 процентов голосов грузин на выборах, честность которых подтвердил и Запад.

«До Келли Дегнан Госдеп пытался прислать другого кандидата – кстати, тоже женщину, – вспоминает Гулбаат Рцхиладзе. – Но ее тесные связи со сторонниками Саакашвили и либеральной оппозицией уже заранее были известны, поэтому наши власти без лишней огласки отвергли ее кандидатуру. Через определенное время предложили Дегнан, и на нее власти охотно дали агреман. То есть ее встретили весьма благожелательно. Более того, гостью принял и неформальный лидер Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили – принял у себя дома, точнее, у себя во дворце. Насколько известно, они в приватной обстановке решали стратегические вопросы отношений двух стран».

По мнению Рцхиладзе, пока хозяином Белого дома оставался Трамп, американский посол не вмешивалась чересчур активно во внутренние дела Грузии. «Но потом, когда пришел Байден, все изменилось. То есть дело не в личности Келли. Просто она стала выполнять поручения уже новой администрации. Блинкен известен как радикальный проводник антироссийского курса. Соответственно, стала меняться и манера поведения посла. Дегнан, разумеется, и раньше не была замечена в симпатиях к Москве, но теперь она повела себя так, что ее запомнят как ярую русофобку. Это проявилось, в частности, и в скандальном заявлении по поводу воздушного сообщения с Россией», – пояснил политолог.

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Не успела прийти из Вашингтона новость об уходе Келли Дегнан, как в парламенте Грузии подняли голову ее давние оппоненты. Депутаты из движения «Сила народа» внесли законопроект об иностранных агентах. Как пояснил один из лидеров движения Гурам Мачарашвили, если документ вступит в силу, в Минюсте Грузии появится реестр агентов – в него войдут юридические лица или СМИ, более 20% доходов которых составляет зарубежное финансирование. Как сообщает ТАСС , в основу документа легло действующее в США законодательство.

«Сила народа» заслужила себе репутацию антиамериканского движения. Поэтому наблюдатели сразу догадались, что законопроект призван ослабить влияние посольства США на грузинское общество. Как писала Eadaily, ранее депутаты из «Силы народа» не раз выступали с критикой в адрес Келли Дегнан. В частности, они задавали ей риторические вопросы о том, не пытаются ли США вернуть к власти «Единое национальное движение» – партию сторонников Саакашвили, не оказывалось ли давление на судебную систему. По словам депутатов, они так и не получили от посла ответы.

Как отмечает «Коммерсант», «Сила народа» состоит из бывших членов «Грузинской мечты», покинувших партию в знак протеста – они требуют более жесткого отпора «попыткам США и ЕС по втягиванию Грузии в войну». Формально депутаты по-прежнему входят в правящую коалицию.

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