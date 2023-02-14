США направили в Грузию специалиста по Украине

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14 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 22:59  |  vz.ru
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Как Россия справится с историческим падением экспорта газа в ЕС

Российский газ оказался в непростой ситуации Игорь Агеенко/РИА Новости
Россия столкнется в этом году с падением экспорта газа в ЕС почти в пять раз. Вместо 155 млрд кубометров, как было в 2021 году, будет отправлено всего 30 млрд кубов. России срочно надо искать новые маршруты для экспорта. Какие пути перенаправления поставок газа существуют у Москвы и почему этот вопрос стал одним из самых непростых? Подробности...
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Россия закрыла Курилы для Японии

В том, что Россия не хочет больше обсуждать с Токио курильский вопрос, виноваты сами японцы Юрий Смитюк/ТАСС
Тема обсуждения мирного договора с Японией для России закрыта. Об этом напомнили в МИД России. Однако в Токио по-прежнему хотят заключить мирный договор и разрешить «курильский вопрос». Создают ли подобные желания японцев риски для России и при каких обстоятельствах Москва согласится вернуться за стол переговоров?  Подробности...
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Как СССР создал самую экзотическую подлодку в истории

«Акулы» были самыми большими подводными лодками в мире Лев Федосеев/ТАСС
Из состава ВМФ РФ выведена последняя подлодка проекта 941, известного также как «Акула». На тяжелом атомном ракетном крейсере стратегического назначения «Дмитрий Донской» спущен флаг. Чем были уникальны эти самые большие подлодки в истории, за что и насколько справедливо они подвергались критике и какой урок их создание сегодня может дать ВМФ России? Подробности...
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Запад ворует для Украины русское достояние

Картины русского художника Куинджи внезапно стали украинскими EPA/TASS
«Российскую империю создали французы, немцы и украинцы, и теперь нам надо решать, что делать с ней дальше», заявляет глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Одновременно с этим крупнейший американский музей провозглашает украинскими художниками Айвазовского, Репина и Куинджи. Перед нами – скоординированная кампания по фальсификации русской истории и культуры. Как это происходит? Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Почему Германия не может дать сдачи Польше

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Последние 20 лет польские власти постоянно создавали для немцев проблемы и мешали стабилизации Европы вокруг ее экономического «ядра». При этом Польша всегда была самым крупным получателем дотаций из ЕС. Для Берлина выплаты Варшаве – это «дань», которую они выплачивают США, содержа американского сателлита. Подробности...
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Когда Церковь проповедует то же, что телевизор, она оказывается лишней

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
В современном мире тесная связь Церкви с государством – это уязвимость не для государства, а для Церкви. В этом случае не Церковь мешает государству утонуть, но государство утягивает национальную Церковь с собой на дно. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Нисхождение по социальной лестнице рождает идиотов

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
История про муляж тушенки является частью феномена, с которым сталкивался любой россиянин, общающийся в интернете, да и оффлайн тоже – когда уехавший из страны человек горячо доказывает ему, живущему тут, как страшно и ужасно жить в России. Подробности...
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

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Президентша Грузии совсем обнаглела

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Украина добила британскую армию

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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    США направили в Грузию специалиста по Украине

    Еще недавно Робин Данниган отвечала в Госдепе за срыв строительства «Северного потока»
    		   14 февраля 2023, 22:00
    Фото: amcham.pl
    Текст: Юрий Зайнашев, Дмитрий Александров, Тбилиси

    США решили сменить своего посла в Тбилиси. Новый эмиссар Робин Данниган еще недавно курировала Украину, а до того отвечала в Госдепе за срыв строительства «Северного потока». Не исключено, что главной ее целью станет попытка вернуть Тбилиси под полное управление Вашингтона и сблизить Грузию с Украиной. Какие неприятные сюрпризы она еще может преподнести Москве?

    Президент США Джо Байден выдвинет на пост посла в Тбилиси Робин Данниган, заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии, сообщила пресс-служба Белого дома. Данниган – опытный карьерный дипломат, стаж которой в Госдепе превышает 30 лет. С постсоветским пространством, судя по официальной биографии, она работала недолго, но успела прославиться на Украине, поскольку курировала эту республику в Госдепе.

    «Исходя из ее послужного списка, при Робин Данниган начнется еще более грубый нажим на Грузию, попытки испортить наши отношения с Россией, а еще лучше – свести на нет и те минимальные связи, которые сохраняются у Тбилиси с северным соседом», – предрекает руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе. Одновременно она наверняка постарается примирить между собой Киев и Тбилиси.

    «У Данниган есть опыт работы с Украиной, остались прямые связи с Киевом. Это значит, что нынешним властям стоит ожидать неприятных сюрпризов – с учетом нынешних напряженных, почти враждебных отношений Грузии и Украины. Неприятных сюрпризов в регионе стоит ожидать и Москве. Ведь Грузия остается единственной «зацепкой» американцев на Кавказе, они ее не отпустят. Целью Данниган, вероятно, станет подрыв политической стабильности не только в Грузии, но по возможности и на всем Южном Кавказе. Например, вокруг миротворческой миссии России в Карабахе, – говорит эксперт газете ВЗГЛЯД. – На этом фоне, надеюсь, Тбилиси и Москве надо как можно скорее постараться наладить отношения».

    Грузия не привлекает сейчас особого внимания Вашингтона, в отличие от Украины или Молдавии, заявил ранее в интервью газете ВЗГЛЯД тбилисский политолог Сосо Цинцадзе, комментируя замену посла. «Я наблюдаю устойчивую дипломатическую линию США по отношению к Грузии, – сказал он. – Американцы как бы «передоверили» Грузию Евросоюзу. Очевидно, что мы сейчас не самый большой приоритет для них». По его мнению, для США «конечно же, важнее ситуация на Украине, а также в Молдавии, где актуальнее становятся разговоры о возможной смене геополитической ориентации этой республики».

    При этом, по словам Цинцадзе, Вашингтон продолжит поддерживать Тбилиси, в том числе по таким направлениям, как оборона и безопасность, что подтвердил и недавний визит в Пентагон министра обороны Джуаншера Бурчуладзе и его переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином. По всем другим вопросам в отношениях Тбилиси и Запада актуальнее будет реакция Евросоюза, в том числе и в плане критики, сказал он. Например, в среду Европарламент намерен принять очередную критическую резолюцию из-за бывшего президента Михаила Саакашвили», – сказал эксперт.

    Что касается без пяти минут посла Данниган, то к ее плюсам можно сразу отнести блестящее образование – за плечами у нее сразу три престижных вуза. Национальный военный колледж США девушка окончила со степенью магистра наук в области стратегии нацбезопасности. Затем она училась в Джорджтаунском университете, где получила степень магистра дипломатической службы, а также в Калифорнийском университете в Беркли, из которого вышла бакалавром делового администрирования. В качестве дипломата выполняла миссии в Австрии, Вьетнаме, Чили, Турции, Сальвадоре и на Кубе. Овладела испанским языком, а также немецким, разговорными турецким и вьетнамским.

    Свой нынешний пост Данниган заняла еще при Обаме, ухитрилась сохранить при Трампе и благополучно дотянуть до Байдена. Менялась лишь сфера ее компетенции. Сперва это была энергетика. Одной из ее главных целей сразу стала борьба со строительством газопровода «Северный поток». Стоит напомнить тогдашний тезис Вашингтона: что этот российский проект призван был лишить Украину доходов от перекачки газа на Запад. Именно по этой причине, обращаясь осенью 2015 года на одной из конференций к политикам Евросоюза, Данниган восклицала:

    «Вы должны задаться вопросом, почему вы одной рукой помогаете Украине, а другой – душите ее».

    В феврале 2017 года, спустя несколько недель после того, как Трамп воцарился в Белом доме, Данниган побывала в Баку. Там заместительницу помощника госсекретаря принимал лично глава азербайджанского государства Ильхам Алиев. Гостья заверила, что Вашингтон и при Трампе поддержит проект «Южный газовый коридор», предназначенный для перекачки азербайджанского «голубого золота» в Европу. Этот газопровод стал прямым конкурентом «Турецкому потоку» и в итоге в прошлом году помог Западу смягчить удар от прекращения поставок газа из России.

    В сентябре 2021 года госсекретарь Энтони Блинкен доверил Данниган формировать политику по Центральной и Восточной Европе, в том числе и по Украине, сообщала «Украина.ру». Спустя месяц Данниган прибыла в Киев, правда, здесь ее принимал уже не президент, а лишь глава его администрации Андрей Ермак.

    По пути Данниган заехала в соседнюю Молдавию. Что примечательно, там она провела беседу с лидером «пророссийского анклава», «лидером сепаратистов», а именно – с президентом непризнанного Приднестровья Вадимом Красносельским. Но с тех пор, как год назад началась СВО, про Данниган в регионе почти забыли, что неудивительно: в Вашингтоне Украину теперь курировали другие люди, рангом гораздо выше.

    Что касается уходящего посла США Келли Дегнан, то она продержалась в кресле главы миссии ровно три года. В последнее время она особенно часто подвергалась критике со стороны правящих кругов за тесные связи с радикальной оппозицией. В прошлом месяце Дегнан прославилась тем, что от имени «большинства грузин» осудила планы возобновления авиасообщения с Россией. Дегнан спорила в этот момент с лидером «Грузинской мечты» Ираклием Кобахидзе, который такие планы, напротив, приветствовал. Дегнан ничуть не смутил тот факт, что она – иностранная гостья, а ее оппонент – председатель правящей партии, набравшей 47 процентов голосов грузин на выборах, честность которых подтвердил и Запад.

    «До Келли Дегнан Госдеп пытался прислать другого кандидата – кстати, тоже женщину, – вспоминает Гулбаат Рцхиладзе. – Но ее тесные связи со сторонниками Саакашвили и либеральной оппозицией уже заранее были известны, поэтому наши власти без лишней огласки отвергли ее кандидатуру. Через определенное время предложили Дегнан, и на нее власти охотно дали агреман. То есть ее встретили весьма благожелательно. Более того, гостью принял и неформальный лидер Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили – принял у себя дома, точнее, у себя во дворце. Насколько известно, они в приватной обстановке решали стратегические вопросы отношений двух стран».

    По мнению Рцхиладзе, пока хозяином Белого дома оставался Трамп, американский посол не вмешивалась чересчур активно во внутренние дела Грузии. «Но потом, когда пришел Байден, все изменилось. То есть дело не в личности Келли. Просто она стала выполнять поручения уже новой администрации. Блинкен известен как радикальный проводник антироссийского курса. Соответственно, стала меняться и манера поведения посла. Дегнан, разумеется, и раньше не была замечена в симпатиях к Москве, но теперь она повела себя так, что ее запомнят как ярую русофобку. Это проявилось, в частности, и в скандальном заявлении по поводу воздушного сообщения с Россией», – пояснил политолог.

    Не успела прийти из Вашингтона новость об уходе Келли Дегнан, как в парламенте Грузии подняли голову ее давние оппоненты. Депутаты из движения «Сила народа» внесли законопроект об иностранных агентах. Как пояснил один из лидеров движения Гурам Мачарашвили, если документ вступит в силу, в Минюсте Грузии появится реестр агентов – в него войдут юридические лица или СМИ, более 20% доходов которых составляет зарубежное финансирование. Как сообщает ТАСС, в основу документа легло действующее в США законодательство.

    «Сила народа» заслужила себе репутацию антиамериканского движения. Поэтому наблюдатели сразу догадались, что законопроект призван ослабить влияние посольства США на грузинское общество. Как писала Eadaily, ранее депутаты из «Силы народа» не раз выступали с критикой в адрес Келли Дегнан. В частности, они задавали ей риторические вопросы о том, не пытаются ли США вернуть к власти «Единое национальное движение» – партию сторонников Саакашвили, не оказывалось ли давление на судебную систему. По словам депутатов, они так и не получили от посла ответы.

    Как отмечает «Коммерсант», «Сила народа» состоит из бывших членов «Грузинской мечты», покинувших партию в знак протеста – они требуют более жесткого отпора «попыткам США и ЕС по втягиванию Грузии в войну». Формально депутаты по-прежнему входят в правящую коалицию.

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