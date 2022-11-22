В Грузии оскорбились заявлением американского политолога

В Тбилиси критикуют бывшего помощника госсекретаря США, сотрудника Института Маккейна Дэвида Крамера, который предложил ввести санкции против экс-премьер-министра Грузии, основателя правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Заявление Крамера, которое противопоставляет власти и народ Грузии, оскорбительно, – заявил грузинский эксперт Амиран Салуквадзе. – Речь не идет о том, какая именно партия находится во власти в Грузии. Какая бы ни была, она избрана народом. Поэтому такие заявления являются проявлением неуважения к грузинскому государству».

Посол США в Грузии Келли Дегнан назвала Крамера «человеком, которого очень ценят в академических кругах», и отметила, что тот «заботится о Грузии и ее успехах».

Ранее бывший госминистр Грузии Георгий Хаиндрава заявил, что Тбилиси готов быть «партнером, а не рабом» Вашингтона.

На днях в Тбилиси выразили протест в связи с «оскорбительными» предложениями сенатора США Джинн Шахин пересмотреть объемы финансовой помощи Грузии.