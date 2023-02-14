Грузинский эксперт объяснил готовящуюся смену посла США в Тбилиси

Грузия сейчас не является для Америки большим приоритетом, в отличие от Украины или Молдавии, заявил газете ВЗГЛЯД грузинский эксперт по международным отношениям Сосо Цинцадзе, комментируя предстоящую смену поста США в Тбилиси.

«Я наблюдаю устойчивую дипломатическую линию США по отношению к Грузии, – сказал он. – Американцы как бы «передоверили» Грузию Евросоюзу. Очевидно, что мы сейчас не самый большой приоритет для них».

По его мнению, для США «конечно же, важнее ситуация на Украине, а также в Молдавии, где актуальнее становятся разговоры о возможной смене геополитической ориентации этой республики».

При этом, по словам Сосо Цинцадзе, Америка продолжит поддерживать Грузию, в том числе по таким направлениям, как оборона и безопасность, что подтвердил и недавний визит в Пентагон министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе и его переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином.

По всем другим вопросам в отношениях Тбилиси и Запада актуальнее будет реакция Евросоюза, в том числе и в плане критики, сказал он.

«Например, в среду Европарламент намерен принять очередную критическую резолюцию из-за (бывшего президента) Михаила Саакашвили», – сказал эксперт.

Президент США представил на пост посла в Грузии кандидатуру Робин Даниган, которая в настоящее время является заместителем помощника госсекретаря, а до этого исполняла обязанности главы американской дипломатической миссии в Вене. Она также работала в посольствах Америки во Вьетнаме, Чили, Турции, на Кубе и в Сальвадоре.

С 2020 года послом США в Грузии является Келли Дегнан, которая нередко подвергается критике правящих кругов за якобы тесные связи с радикальной оппозицией. Также Келли Дегнан призывала Грузию не углублять процесс нормализации с Россией.