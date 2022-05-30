Британия бросает все силы на борьбу против «иностранных агентов»

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30 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 21:11  |  vz.ru
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Отказ от российского газа рассорил балтийские государства

Единственная надежда стран Прибалтики на поставки газа – СПГ-терминал Excelerate Energy/Keystone Press
Agency/Global Look Press
Страны Прибалтики и Финляндия много раз хвастались, что способны обеспечить себя газом и без России. Например, финны и эстонцы решили обзавестись совместным терминалом сжиженного природного газа (СПГ), да еще и делиться газом с соседями. Однако внезапно у этого плана обнаружились большие проблемы, а кроме того, выяснилось, что все эти страны по-прежнему потребляют российский газ. Подробности...
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«Лидеров России» подготовили к экстремальным ситуациям

Конкурс «Лидеры России» получил международный масштаб Артем Геодакян/ТАСС
В Москве завершился четвертый сезон проекта «Лидеры России». По итогам конкурса определены 106 лучших управленцев, в том числе из иностранных государств. В чем заключались особенности прошедшего сезона, с какими испытаниями столкнулись его участники и какие перспективы ожидают победителей конкурса?  Подробности...
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Когда у Украины закончится боевая авиация

Бывшие страны Варшавского договора поставляют Украине штурмовики советского производства SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
Российские военные почти ежедневно сообщают о сбитых в украинском небе самолетах и вертолетах противника. Однако еще в марте сообщалось о том, что «практически вся» боеспособная авиация киевского режима уничтожена. Получается, Украина получает авиатехнику из-за рубежа и каким-то образом успевает быстро чинить подбитые машины. На чем летают ВВС Украины и насколько они еще боеспособны?  Подробности...
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Американских малышей лишили детского питания

Полки с детским питанием пусты во многих магазинах Америки Anthony Behar/Reuters
Америка погрузилась в невиданный для нее кризис, затрагивающий самых беззащитных членов общества – детей. Миллионы маленьких американцев остались без специализированной еды, детское питание в магазинах найти практически невозможно. В Нью-Йорке из-за этого даже объявлено чрезвычайное положение. В чем причины происходящего и почему американские политики из-за этого вспоминают про Украину? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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«Братские войны» быстро залечивают свои раны

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Символично, что в сводках СВО размечено не только пространство сражений Великой Отечественной войны, но и территория решающих боев войны Гражданской образца 1919 года. Это и Харьковщина, и Донецкая степь, и Запорожье с Гуляйполем, и Херсон с Каховкой. Как будто герои песен и легенд столетней давности оживают на наших глазах. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Какие территории Украины должны стать российскими

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Российская Федерация дает возможность украинцам решить, в каком государстве они будут жить. Пока что эта возможность гарантируется жителям Херсонской и Запорожской областей – однако список может быть расширен. Подробности...
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Опыт СМЕРШа поможет раскрыть украинских нацистов

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В Группе советских войск в Германии ходил анекдот – если спросить возрастного гэдээровского офицера, где он был во время войны, то любой ответит, что служил в военном оркестре. Сегодня эта история повторяется. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Провал ВСУ под Херсоном и предательство США

Как США и СССР едва не уничтожили планету

Западные мудрецы уговаривают Киев сдаться

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Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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Ограничение работы аэропортов на юге России изменило в этом году ваши планы на летний отпуск?
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    Британия бросает все силы на борьбу против «иностранных агентов»

    Бастующие британские железнодорожники тоже рискуют оказаться «иноагентами»
    		   30 мая 2022, 20:15
    Фото: Alberto Pezzali/Global Look Press
    Текст: Тимур Шафир

    Любой сочувствующий жертвам украинских бомбардировок Донбасса может быть в Британии расценен как «российский агент». По крайней мере, это прямо следует из последних законодательных инициатив местного парламента, а также оценок британской прессы тех высказываний, которые делают лидеры железнодорожного профсоюза. Что будет грозить «российским агентам» в Британии?

    Еще несколько дней назад члены крупнейшего в Великобритании Национального профсоюза работников железнодорожного, морского и дорожного транспорта (RMT, National Union of Rail, Maritime and Transport Workers) приняли решение в пользу проведения забастовки по всей сети железных дорог страны. Лидеры профсоюза требуют повышения заработной платы, обеспечения занятости и отсутствия принудительных увольнений.

    Если работодатели не пойдут на требования, выдвигаемые RMT, общенациональная забастовка начнется в середине июня. Она может стать крупнейшей с момента приватизации британских железных дорог в 1990-е годы и наверняка парализует железнодорожное движение в стране. Не исключено, что при негативном развитии событий к забастовке присоединятся члены профсоюза из других транспортных отраслей, и последствия для правящего кабинета могут стать и вовсе катастрофическими.

    Пойти на уступки, принимая во внимание экономические и политические последствия, правительство Соединенного Королевства не готово. Так же как и не готово к тем методам борьбы с профсоюзами, которые использовались предыдущими кабинетами и их руководителями. Не тот политический вес. Передовицы СМИ переполнены материалами об очередных скандалах и расследованиях вокруг одиозного и лохматого Бориса Джонсона, состояние здоровья ее Величества Елизаветы II вызывает тревожные вопросы, а инфляция в стране бьет все рекорды.

    В этой ситуации беспроигрышным ходом, по мнению членов правительства, является поиск «русского следа» во всем, что так или иначе ставит под угрозу или противоречит текущей повестке консерваторов.

    В ход идут любые аргументы. И вот уже 28 мая на страницах The Times появляется материал под названием «Железнодорожные профсоюзники заступаются за Кремль» (RMT railmen stick up for Kremlin), написанный в худших традициях доносов середины прошлого века.

    Эдди Демпси (Eddie Dempsey) и Стив Хедли (Steve Hedley), старшие ассистенты Генерального секретаря RMT, Стив Скелли (Steve Skelly), член Совета руководителей RMT, и ряд других активистов RMT обвиняются в страшных по нынешним меркам проступках – сочувствии к России, Донбассу. Более того – смелости высказывать мнение о том, что «война длится уже восемь лет, и гибель 14 000 человек – результат огромного количества бомбардировок, проводимых украинским правительством». Профсоюзные лидеры никогда не поддерживали СВО или президента России публично, но одно из старейших британских изданий не скрывает надежды, что само мнение Демпси, Скелли и Хедли со товарищи послужит причиной для раскола в RMT.

    К сожалению – и не только для членов транспортного профсоюза – обвинение в связях с Россией в сегодняшней Великобритании может иметь крайне опасные последствия для того, в чей адрес оно озвучивается. Королева, парламент и правительство Британии претендуют на роль лидера европейского крестового похода против России, но эта роль с каждым днем дается им все труднее. Наивысшая за последние десятилетия инфляция, резкое падение доходов населения и полная растерянность финансово-экономического сектора заставляют правительство судорожно искать внутреннего врага, раз уж свалить все свои просчеты на внешнего не удается.

    Этот враг еще не обнаружен, вразумительные данные о нем отсутствуют, есть сильные подозрения, что внутреннего врага не существует вовсе. Однако на законодательном уровне делается все, чтобы закрутить гайки репрессивной машины как можно скорее.

    Британские эксперты по законодательным правам и свободам, пожалуй, громче всех на свете кричали о том, что зеркальный российский ответ на американское законодательство об иностранных агентах является нарушением всевозможных прав человека и норм демократии. Но не так давно, с официального благословения принца и голосом наследного принца Чарльза, от имени отсутствующей по болезни королевы открывавшего сессию парламента, была всенародно озвучена одна из 38 новых правительственных инициатив – в Соединенном Королевстве планируется введение в действие «Схемы регистрации иностранного влияния» (FIRS, Foreign Influence Registration Scheme).

    Схема должна стать частью Закона о национальной безопасности (National Security Bill). В соответствии с ней, по требованию руководителей силовых ведомств, все физические лица, в той или иной степени официально сотрудничающие с иностранными государственными и связанными с ними организациями, должны будут официально регистрироваться. Отказ от подобной регистрации или непредоставление сведений о таких связях будут считаться уголовно наказуемыми.

    Следует понимать, что формулировки FIRS будут предельно широкими. Под них будет попадать любая деятельность, выполняемая как от имени, так и для иностранного государства, даже если его интересы представляют иностранная гуманитарная НПО, лоббисты, консультанты или сотрудники PR-агентств.

    Инициатива явно создается как исключительная мера, но аппетит, как известно, приходит во время еды. Член парламентского комитета по международным отношениям, консерватор Боб Сили (Bob Sealy) уже настаивает на том, что закон должен касаться в том числе «скрытых, неформальных отношений, которые могут использоваться в целях шпионажа, кражи интеллектуальной собственности, скрытого влияния».

    Кажется очевидным, что от формулировки «неформальные отношения» до «неформального мнения» остается лишь один небольшой шаг, и чем хуже будут идти дела у британской экономики, тем опаснее перспективы у членов британского транспортного профсоюза, уличенных в сочувствии России и Донбассу. Точно такие же перспективы ожидают сотни тысяч жителей королевства, имеющих собственное мнение, идущее вразрез с сегодняшней повесткой Даунинг-стрит.

    Разрабатывая проект FIRS, британцы во многом копируют существующий с 1938 года американский закон об иностранных агентах FARA (Foreign Agents Registration Act).

    В соответствии с ним любая политическая или «околополитическая» деятельность любого гражданина, связанная с зарубежными интересами, должна декларироваться в Управлении Национальной Безопасности (NSD) Министерства юстиции США. Помимо весьма размытого понятия «околополитической деятельности», FARA весьма широко трактует и само понятие иностранных принципалов. Сюда американское правительство широким жестом включило иностранные правительства, политические партии, корпорации, частных лиц и неправительственные организации, то есть всех иностранцев вообще.

    По аналогичной схеме, на той же базе, что и FARA, и под чутким руководством представителей Минюста США разрабатывался и австралийский «Закон о прозрачности иностранного влияния» (FITSA, Foreign Influence Transparency Scheme Act), вступивший в силу в 2018-м под шумок китайской угрозы. Неоднократные протесты и митинги австралийцев, обеспокоенных тем, что, помимо установки экономических барьеров на пути китайского проникновения, закон в случае необходимости будет направлен против их гражданских прав и свобод, не привели ни к каким результатам.

    В Великобритании же на фоне кризиса экономики необходимость в подобном драконовском законе, по мнению правительства, более чем назрела. Вошедшие во вкус законодатели уже занимаются вопросом максимального ужесточения наказания по Закону о шпионаже, фактически не менявшемуся с 1911 года. Максимальное наказание по нему будет увеличено с 14 лет до пожизненного срока.

    Также будут расширены возможности преследования иностранцев, обвиняемых в совершении диверсий, в том числе на объектах критической инфраструктуры, с помощью беспилотников или кибератак. Ожидается внесение поправок и увеличение срока наказания для иностранцев, «в том числе хакеров», в законе о государственной тайне. Министр здравоохранения и соцобеспечения Великобритании Саджид Джавид (Sajid Javid) требует безотлагательных мер по ужесточению одного из старейших действующих актов страны – Закона о государственной измене (Treason Act) от 1351 года.

    Ежедневно на жителей Соединенного Королевства обрушивается бесконечный поток информации о борьбе с Россией, которую до победного конца должен вести Запад под руководством Бориса Джонсона и его верного союзника Джо Байдена. Пропагандистский шум и рушащаяся экономика пока не дают обычным британцам внимательно присмотреться к опасным изменениям, стремительно происходящим в их обществе. Но их шансы столкнуться с реальностью оруэлловских Министерств Правды, Войны и Любви становятся выше с каждым днем.

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