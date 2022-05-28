Медведев призвал «навести порядок» среди действующих в России иноагентов

Распространяющим экстремистские и террористические идеи иноагентам необходимо запрещать вести публичную деятельность и вести их уголовное преследование, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Надо признать: контроль над иностранными агентами был довольно формальным. И сегодня самое время навести порядок. Если они ведут деятельность, направленную против страны в столь сложный период, и получают за это деньги от наших врагов, ответ должен быть быстрым и жестким. Хватит миндальничать, особенно в период специальной военной операции и беспредельных антироссийских санкций», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что сейчас иноагентов российский закон не считает преступниками, поскольку в России «весьма аккуратное законодательство», но в США и некоторых европейских странах такие организации сразу попадают под запрет. В России же иноагентов обязуют лишь указывать, что их финансирование ведется из-за рубежа.

Медведев провел гипотетическую аналогию с работой неправительственной организации в США, созданной российской структурой или российским гражданином.

«Представим, что российская структура или гражданин России создал на территории США неправительственную организацию и начал усиленно бить в одну точку. Поднимать темы, которые носят крайне резонансный характер и нагнетают социальное напряжение. Например, НКО, которое занимается случаями незаконного применения полицией оружия против небелого населения США или стрельбой в школах. По сути, направленными на разжигание социальной розни, подрыв основ американского общества, оскорбление граждан», – предположил зампред Совбеза.

Такая структура, по мнению Медведева, просуществовала бы лишь короткий промежуток времени, и в отношении ее членов бы возбудили уголовные дела, а после чего – лишили бы свободы.

«И все это в рамках Foreign Agents Registration Act (FARA) – закона о регистрации иностранных агентов, принятого еще в 1938 году, согласно которому иностранными агентами считаются любые физические и юридические лица, которые прямо или косвенно занимаются политической и финансовой деятельностью в интересах внешнего актора или государства», – указал Медведев.

Он подчеркнул, что США жестко сохраняет свои идеологические, моральные, экономические «и любые другие границы» от иностранного вмешательства, тогда как в России сейчас законодательство гораздо либеральнее.

В апреле в Госдуму внесли проект закона, обобщающий нормы об иностранных агентах. Из закона следует, что сведения об аффилированных с иностранными агентами физических лицах будут вноситься в единый реестр об иноагентах.

При этом, согласно проекту, признанные иностранными агентами лица могут быть исключены из реестра, если в течение года до подачи соответствующего заявления не получали материальную или иную помощь от иностранных источников.