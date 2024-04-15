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Президент Грузии поддержала протестующих в Тбилиси
Президент Грузии Зурабишвили поддержала протестующих в Тбилиси
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своих социальных сетях выразила поддержку протестующим против «русского» законопроекта о прозрачности, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Гражданское общество массово протестует против «русского закона». Спецназ готов водой и газом выступить против мирной демонстрации, на которой защищают европейское будущее. Идут задержания. Грузия не смирится с новой советизацией», – написала она.
Тем временем на акции протеста произошли первые стычки митингующих с полицией.
В понедельник в Тбилиси начался митинг против закона «О прозрачности иностранного влияния», радикалы в Грузии пообещали «кровавую ночь» против «русского закона» о прозрачности. Полиция в Тбилиси пригрозила применить силу против митингующих.