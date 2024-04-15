Президент Грузии поддержала протестующих в Тбилиси

Президент Грузии Зурабишвили поддержала протестующих в Тбилиси

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Гражданское общество массово протестует против «русского закона». Спецназ готов водой и газом выступить против мирной демонстрации, на которой защищают европейское будущее. Идут задержания. Грузия не смирится с новой советизацией», – написала она.

Тем временем на акции протеста произошли первые стычки митингующих с полицией.

В понедельник в Тбилиси начался митинг против закона «О прозрачности иностранного влияния», радикалы в Грузии пообещали «кровавую ночь» против «русского закона» о прозрачности. Полиция в Тбилиси пригрозила применить силу против митингующих.