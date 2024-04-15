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В Тбилиси произошло столкновение митингующих с полицией, четверо задержаны
Митинг против законопроекта об иноагентах в Тбилиси перерос в столкновения с полицией, четверо задержаны
У здания парламента в грузинской столице начались столкновения между полицией и протестующими против законопроекта об иностранных агентах, вызвавшего волну недовольства в обществе.
Акция протеста переросла в стычки после того, как полиция не позволила демонстрантам совершить обход здания парламента, передает с места событий корреспондент ТАСС.
Представитель МВД Грузии Теймураз Купатадзе подтвердил факт задержания четырех участников акции.
При этом детали задержания и статьи, по которым будут проходить задержанные, пока не разглашаются.
Ранее МВД Грузии предупредило, что в случае неповиновения сотрудникам полиции в отношении митингующих будет применена сила.
Стражи порядка «используют специальные возможности», если организаторы и участники акции «выйдут за пределы нормы выражения свободы слова и мирного собрания».
К зданию парламента стянуты спецназ и водометы.
Ранее радикалы в Грузии пообещали «кровавую ночь» против «русского закона» о прозрачности.