В Тбилиси произошло столкновение митингующих с полицией, четверо задержаны

Митинг против законопроекта об иноагентах в Тбилиси перерос в столкновения с полицией, четверо задержаны

Tекст: Денис Тельманов

Акция протеста переросла в стычки после того, как полиция не позволила демонстрантам совершить обход здания парламента, передает с места событий корреспондент ТАСС.

Представитель МВД Грузии Теймураз Купатадзе подтвердил факт задержания четырех участников акции.

При этом детали задержания и статьи, по которым будут проходить задержанные, пока не разглашаются.

Ранее МВД Грузии предупредило, что в случае неповиновения сотрудникам полиции в отношении митингующих будет применена сила.

Стражи порядка «используют специальные возможности», если организаторы и участники акции «выйдут за пределы нормы выражения свободы слова и мирного собрания».

К зданию парламента стянуты спецназ и водометы.

Ранее радикалы в Грузии пообещали «кровавую ночь» против «русского закона» о прозрачности.