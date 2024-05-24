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    24 мая 2024, 13:00 • Политика

    ЕС перешел к шокирующим угрозам в адрес властей Грузии

    Намек еврокомиссара властям Грузии на судьбу Фицо сочли прямой угрозой

    ЕС перешел к шокирующим угрозам в адрес властей Грузии
    @ Shakh Aivazov/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Очередной скандал вспыхнул в отношениях между Тбилиси и Брюсселем. В ЕС сделали премьеру Грузии угрожающий намек на судьбу словацкого премьера Роберта Фицо, на которого было совершено покушение из-за отказа поддерживать эскалацию конфликта на Украине. По мнению экспертов, тем самым Брюссель не только обнажил истинное отношение к покушению на Фицо, но и сделал шантаж убийством нормой в отношениях с лидерами других стран.

    Накануне еврокомиссар по расширению Оливер Варгелий признался, что упоминал инцидент с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в телефонном разговоре с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. В ходе диалога осуждался закон об иноагентах. Но его слова не были угрозой, их «вырвали из контекста», считает он.

    «Я хочу выразить мои искренние сожаления, что некоторая часть нашего разговора была вырвана из контекста», – подчеркнул еврокомиссар. Он также призвал не обострять «хрупкую ситуацию», принимая закон, который может привести к дальнейшей поляризации на улицах Тбилиси. «В этом контексте я упомянул трагический инцидент в Словакии», – отметил Варгелий.

    Кобахидзе считает иначе. По его словам, угроза была «шокирующей». «Когда в контексте шантажа, связанного с законом «О прозрачности», упоминают премьер-министра Словакии, который несколько дней назад подвергся нападению и который сейчас находится на лечении, это нас крайне беспокоит», – добавил премьер, пояснив, что посчитал себя обязанным обнародовать эту информацию «в целях профилактики».

    Напомним, покушение на Роберта Фицо было совершено в середине мая. Он получил огнестрельные ранения. Нападавшим оказался писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» 71-летний Юрай Цинтула. Позже Цинтула признал, что не согласен с политикой правительства, а также потребовал продолжения военной поддержки Украины.

    Что касается Грузии, то теперь западные страны начали масштабный пересмотр отношений с Тбилиси из-за закона об иноагентах, о чем заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Также с критикой закона выступили страны ЕС, пригрозив Грузии приостановкой интеграции. В ответ Тбилиси возложил ответственность за ухудшение отношений на США и другие страны ЕС, которые публично и непублично анонсируют санкции против республики, а также поддерживают протесты радикалов.

    Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что наложила вето на закон «О прозрачности иностранного влияния», который местные радикалы называют «русским законом». Парламент Грузии намерен преодолеть вето президента. Также власти Грузии требуют от критиков закона аргументов в пользу его отмены и говорят, что пока не слышали их.

    Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл необоснованным утверждения грузинской оппозиции о том, что законопроект является «русским». По его словам, сейчас практически все государства борются с иноагентами, а автором такой «системы борьбы» являются США.

    Среди грузинских экспертов поведение Варгелия вызвало «скверные ощущения». «Такое упоминание ситуации с Фицо говорит о глубоком кризисе в Евросоюзе, отмечаемом многими аналитиками. Это также напомнило о череде скандалов с европарламентариями, о коррупции и так далее», – сказал грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

    «Варгелий сам подтвердил упоминание Фицо. То есть что получается? Демократически избранное правительство Грузии решает принимать пусть и непопулярный, но необходимый для обеспечения безопасности и интересов государства закон. И слышит в ответ едва ли не угрозу», – сказал аналитик и добавил:

    «А на чьей совести поляризация в Грузии? Разве не на совести НПО или их заграничных лоббистов? Чего они боятся? Прозрачности? Докажите, что закон вредный, обоснуйте!».

    Схожей точки зрения придерживается и российский сенатор Андрей Климов. «История, когда премьера суверенной страны в ходе телефонного разговора пытается отчитать еврокомиссар, абсолютно дикая. Мне кажется, европейский дипломат что-то напутал. Грузия не входит в Евросоюз, поэтому на каком основании он вообще звонит Кобахидзе?» – сказал Климов.

    Более того, этот разговор показал истинное отношение властей Евросоюза к покушению на Роберта Фицо. «Это еще одно проявление того варварства, в которое впало современное европейское объединенное сообщество», – акцентировал парламентарий.

    Безобразным метод давления Евросоюза на Грузию называет и Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Кроме того, объяснения еврокомиссара Оливера Варгелия он счел максимально неубедительными.

    «Грузинская сторона привела цитату того, что сказал дипломат. Из нее четко следует, что если премьер-министр Грузии будет продолжать свою политику и не станет противодействовать закону об иноагентах, то он может повторить путь Фицо, – указал собеседник. –

    Что это если не прямая угроза? Такое невозможно вырвать из контекста».

    Ткаченко подчеркивает: такое поведение дипломата не соответствует его статусу: «Впрочем, агония Евросоюза понятна. ЕС теряет привычные формы контроля постсоветских государств, в том числе и Грузии, которая на протяжении 20 лет – а особенно при Эдуарде Шеварднадзе и Михаиле Саакашвили – была верным сторонником ЕС».

    «Сейчас, увидев пример Украины, грузины пытаются воспрепятствовать созданию в республике четвертой ветви власти в лице неправительственных организаций. Запад же бесится, но не знает, что делать. И эта история должна послужить уроком для тех постсоветских стран, которые любят приглашать к себе различные западные НКО», – заключил Ткаченко.

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