В Совфеде раскритиковали ЕС за угрозы покушения на премьера Грузии

Сенатор Климов: Угрозы ЕС в адрес грузинских политиков возмутительны

Tекст: Анастасия Куликова

«История, когда премьера суверенной страны в ходе телефонного разговора пытается отчитать еврокомиссар, абсолютно дикая. Мне кажется, европейский дипломат что-то напутал. Грузия не входит в Евросоюз, поэтому на каком основании он вообще звонит Кобахидзе?», – отметил сенатор Андрей Климов.

Более того, этот разговор показал истинное отношение властей Евросоюза к покушению на Роберта Фицо. «Это еще одно проявление того варварства, в которое впало современное европейское объединенное сообщество», – акцентировал парламентарий.

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в разговоре с ним о принятом законе об иноагентах один из еврокомиссаров припугнул его примером недавнего покушения на премьера Словакии. В разговоре, отметил Кобахидзе, еврокомиссар перечислил ряд мер, которые западные политики могут предпринять после преодоления вето на закон «О прозрачности иностранного влияния», и, перечисляя эти меры, добавил: «Посмотрите, что произошло с Фицо, и вы должны быть очень осторожным».

По словам премьера, эта угроза была «шокирующей» даже в условиях «длительного шантажа» со стороны США и Европы. «Когда в контексте шантажа, связанного с законом «О прозрачности», упоминают премьер-министра Словакии, который несколько дней назад подвергся нападению и который сейчас находится на лечении, это нас крайне беспокоит», – добавил грузинский премьер, пояснив, что посчитал себя обязанным обнародовать эту информацию «в целях профилактики», передает ТАСС.

Позднее выяснилось, что Кобахидзе звонил еврокомиссар по расширению Оливер Варгелий. Тот подтвердил, что упоминал покушение на Фицо, но утверждает, что его слова вырвали из контекста. «Я почувствовал необходимость привлечь внимание премьер-министра к необходимости не обострять уже очень хрупкую ситуацию, принимая закон, которым может привести к дальнейшей поляризации на улицах Тбилиси. В этом контексте я упомянул трагический инцидент в Словакии», – уверяет европейский дипломат.

Напомним, покушение на Роберта Фицо было совершено в середине мая после выездного заседания правительства Словакии в Гандлове в 190 километрах от столицы. Глава кабинета министров получил огнестрельные ранения. Нападавший задержан. Им оказался писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» 71-летний Юрай Цинтула. Он использовал короткоствольное ружье, которым владел легально. Позже Цинтула признал, что не согласен с политикой действующего правительства. По его словам, главное, он хочет, чтобы была оказана военная помощь Украине и считает действующее правительство предательским по отношению к ЕС.

Что касается отношений Грузии и Запада, то они обострились после принятого кавказской республикой закона об иноагентах. Госдеп объявил об ограничении выдачи виз для граждан Грузии, «ответственных за подрыв демократии» в стране, а также для членов их семей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие цели на самом деле преследуют Вашингтон и Брюссель и удастся ли Тбилиси удержаться под давлением американских и европейских властей.