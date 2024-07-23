Современный атлантистский Запад превратился в огромную квазирелигиозную секту, которая мечтает додавить своих внутренних несогласных, а потом подмять под себя весь мир. Беседовать с его представителями о том, что у других стран и цивилизаций могут быть свои ценности и интересы, все равно что толковать о красоте старой московской церквушки с кришнаитами или свидетелями Иеговы.0 комментариев
Песков: Кража активов России не останется без ответа
Похищение российских активов в Европейском союзе не останется безнаказанным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, так или иначе ответ будет. Подобные воровские действия не могут оставаться без взаимности», – цитирует Пескова ТАСС.
Он напомнил, что эти средства не только воруют, но и тратят на закупку оружия, а это худший из возможных путей, сказал он.
Россия намерена прорабатывать возможность юридического, правового преследования тех, кто имеет отношение к принятию и реализации решений по изъятию ее активов. Это «прямое нарушение международного права, попрание права собственности и так далее», заключил представитель Кремля.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС вскоре перечислит в Еврокомиссию первый транш в размере 1,4 млрд евро из средств, полученных от замороженных активов России.